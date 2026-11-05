Li gorî rapora Ajansa Navneteweyî ya Ehl-ul-Beyt ê (s.x) – ABNA – Hazretê Ayetullah el-Uzma Wehîd Xorasanî, ku ji roja borî ve di yek ji nexweşxaneyên Tehranê de Hetibo razandin (bistirîn )bû, îro êvarê rewşa tenduristiya wî xirabtir bûye û ew bo beşa lênihêrîna taybet (ICU) hatiye veguhastin.
Ji dergehê Xwedayê Mezin, ji bo vê merceya teqlîdê ya cîhana Şîeyan, şîfayeke lezgîn û tenduristiyeke tam dixwazin.
..............................
Dawiya peyamê
Etîket
- Hazretê Ayetullah el-Uzma Wehîd Xorasanî
- Merceya teqlîda Şîeyan
- Îran
- Tehran
- Nexweşxane
Your Comment