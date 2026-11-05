Ajansa Navneteweyî ya Ehl-ul-Beyt ê (s.x) – ABNA –Rêberê Giran qedr ê Şoreşa Îslamî di peyameke xwe de bi boneya Roja Neteweyî ya Têkoşîna li dijî Serdestîxwaziya Cîhanî, vê rojê wekî sembola rêzkirina eniyê ya eniyê Heqê li hemberî eniya Batilê binav kirin û tekez kirin ku erk û berpirsiyariya gelê Îranê li hemberî Amerîkaya sûcdar ji her demê zelaltir bûye.
Hazretê Ayetullah Seyîd Mûçteba Xamineyî, bi vegerandina bîra çend dehsalan dijminatiya eşkere ya Amerîkayê li hemberî gelê Îranê di qonaxên cuda de, behsa wê kirin ku rojên berxwedan û têkoşîna gelê Îranê li hemberî Şeytanê Mezin êdî bûne roj û demên herdemî. Wî tekez kir ku dijmin di her qonaxekê de bi dîwarê qewî yê rastiya meydanê û zinarên xurt ên îradeya gelê mêrxas ê Îranê re rû bi rû bûye.
Rêberê Bilind her wiha tenê rêya gihîştina xala ragirtina mutleq a dijmin de, domandina stratejiya «Îran her çiqas bihêztir» di rêça pêşketina hemalî de nîşan da û careke din tekez li ser pêwîstiya domandina piştgiriya hevbeş a gel û berpirsan kir.
Nivîsa peyama Ayetullah Seyîd Mûçteba Xamineyî bi boneya Roja Neteweyî ya Têkoşîna li dijî Serdestîxwaziya Cîhanî, wekî li jêr ji xwendevanên ABNA re tê pêşkêşkirin:
«Amerîkî dixwestin serweriya xwe ferz bikin û Îranê teslîm bikin»
Amadekar: Ehmed Arifxanî
Pisporê qada sîber û torên civakî
4ê Mijdarê da 2026
Peyvên sereke
- Roja Neteweyî ya Têkoşîna li dijî Serdestîxwaziya Cîhanî.
- Destpêk û pêvajoya dîrokî ya zilm û zordariya Amerîkayê li hemberî gelê Îranê.
- Helwesta dijminane ya wan (Amerîkîyan) di serdema piştî serkeftina Şoreşa Mezin a gelê Îranê de.
- Amerîkî dixwestin serweriya xwe ferz bikin û Îranê teslîm bikin.
- Berxwedan û têkoşîn li hemberî Şeytanê Mezin.
- Destpêkeke ronahî û hêvîbexş ji bilindbûna ala eniya Heqê û amadekirina zemînê ji bo nîzameke nû ya cîhanî.
- Hêz û serweriya Amerîkayê ya ber bi hilweşînê ve diçe.
- Hîn jî hin kes bi awayekî giran di xeletiyê de ne.
- Xewna Şeytanê Mezin.
- Tenê rêya gihîştina xala ragirtina mutleq a dijmin.
- Qata pêşeng ji bo avakirina dahatûya ronahî û bişûmet a Îrana hêja.
Roja Neteweyî ya Têkoşîna li dijî Serdestîxwaziya Cîhanî
- Îro Roja Neteweyî ya Têkoşîna li dijî Serdestîxwaziya Cîhanî ye; rojek e ku gelek qonaxên girîng ên rêzkirina eniya Heqê li hemberî eniya Batilê û eniya gelên bindest li hemberî eniya zordaran di xwe de kom kiriye.
- Dibe ku were gotin ku îsal, di 13ê Abanê de, gelê Îranê erk û berpirsiyariya xwe li hemberî Amerîkaya sûcdar ji her saleke din zelaltir û eşkertir nas dike.
- Vegerandina bîra kok, sedem û qonaxên girîng ên dijminatiya her ku diçe zêde ya Amerîkayê û rêzkirina xurt a gelê Îranê li hemberî wê, ronahiya rêya pêşerojê ya vê têkoşînê ye.
Destpêk û pêvajoya dîrokî ya zilm û zordariya Amerîkayê li hemberî gelê Îranê
- Destpêka zilm û zordariya Amerîkayê li hemberî gelê Îranê vedigere zêdetirî heft dehsalên berê; dema ku derbeya 28ê Gelawêjê (Mordad) ji bo domandina talankirina çavkaniyên neteweyî û sermayeya gel, bi taybetî neftê, organîze kir.
- Dehsalên piştî wê heta serkeftina Şoreşa Îslamî, serdemek bû ku desthilatdarên Amerîkayê ji bo talankirina milk û dewlemendiya gelê Îranê hewldanên mezin kirin.
- Di vê rêçê de, bi damezrandina SAWAKê (rêxistina ewlehiyê ya rejîma berê) û serdestkirina atmosfera ewlehiyê ya giran li ser civakê, destê hikûmeta zordar a wê demê vekirîtir kirin da ku her tevgera nerazîbûnê bi tundî bitepisînin.
- Di berî serkeftina bişûmet a Şoreşa Îslamî de jî, ji her cure plan û hîleyan sûd wergirtin da ku desthilata xwe ya girêdayî xwe biparêzin.
Helwestên dijminane yên wan (Amerîkîyan) piştî serkeftina Şoreşa Mezin a gelê Îranê
- Piştgiriya komên cudaxwaz, komployê û munafiqên korbîr kirin; wan koman, ji bilî kesayetiyên zanistî, siyasî û civakî, bi hovîtî gelek welatiyên asayî jî şehîd kirin.
- Di Şerê Ferzkirî yê Yekem de, piştgiriya rasterast û hemalî ji Partiya Baas re kirin.
- Kuştina sivîlên balafira rêwiyan.
- Sepandina dorpêç û cezayên aborî yên berfireh, dirêjdem û giran.
- Plan danîn û piştgiriya serhildan û fitneyên cuda kirin; heta piştgiriya çekdarî ji wan re jî kirin.
- Terora Fermandar Qasim Suleymanî, lehengê neteweyî yê Îranê û ummeta Îslamî.
- Dizîna pere û milkên gelê Îranê li welatên cuda.
- Di dawiyê de, êrîşa leşkerî ya rasterast di Şerên Ferzkirî yên Duyem û Sêyem de û şehîdkirina hejmareke mezin ji kesayetiyên zanistî, zanayên zanistê, fermandaran û gelek gelê bindest ê Îranê; ji pitik û zarokên biçûk heta kesên temenmezin, û di serê hemûyan de Rêberê Mezin ê Şoreşa Îslamî (Qedesellahu nefsahuz-zekiyye).
«Amerîkî dixwestin serweriya xwe ferz bikin û Îranê teslîm bikin»
- Di hemû van qonaxan de, serkirdeyên serdestîxwaz ên Amerîkayê û alîgirên wan her tim li pey ferzkirina serweriya xwe û teslîmgirtina Îranê bûn.
- Heta di planên dawî yên vê zordariyê de jî, hemû rêbaz û xuyaniyên derewîn û xapîner ên navneteweyî ji holê rakirin û bi bêşermî li pey parçebûna welêt, li ser çok danê gel, hilweşandina sîstemê û tunekirina şaristaniya resen û kevnar a Îranê ne.
- Lêbelê, ew di her qonaxekê de bi dîwarê qewî yê rastiya meydanê û zinarên xurt ên îradeya gelê mêrxas ê Îranê re rû bi rû bûne. Encama hesabên şaş û xeyalên serdestîxwaziyê wan jî wekî lêçûnên giran li ser milên gelê Amerîkayê û hikûmetên girêdayî wê barkiriye.
Berxwedan û têkoşîn li hemberî Şeytanê Mezin
- Niha çîroka dijminatiya kevn a Amerîkayê li hemberî gelê misilman ê Îranê û berxwedana mêrxasane ya hemû Îraniyan li hemberî vê dijminatiyê gihîştiye qonaxekê ku ne tenê 13ê Abanê, lê hemû roj û saet bûne demên berxwedan û têkoşînê li hemberî Şeytanê Mezin.
- Niha qada Kendava Farisî, bi taybetî Tengava Hurmuzê, ji bilî ku efsaneya bêşikestbûna Amerîkayê betal kiriye, lawazî û bêhêziya wan hikûmetan jî nîşan dide ku pişta xwe bi hêzekê ji bilî gelê xwe ve girê didin; her wiha bêwafayî û bêhêziya hêzên mezin di parastina hikûmetên girêdayî xwe de eşkere dike.
- Pêkanîna rêveberiya Îranê li ser Tengava Hurmuzê û tunekirina bingeha leşkerî ya Amerîkayê li welatên herêmê, her çend bersivek bû li hemberî êrîş û sûcên Amerîkayê di Şerê Ferzkirî yê Sêyem de, lê di heman demê de wekî cihadeke destpêkî li hemberî serdestîxwaziyê di asteke herêmî de jî tê hesibandin; û heke êrîş û binpêkirin careke din dubare bibin, wê qada wê pir berfirehtir bibe.
Destpêkeke ronahî û hêvîbexş ji bilindbûna ala eniya Heqê û amadekirina zemînê ji bo nîzameke nû ya cîhanî
- Ev nîşaneya hêzê, digel yekîtiya qadan ên eniya Heqê û lehengî û çalakiyên hişmendane û bi hêz ên eniya Berxwedanê ji Filistîn û Lubnanê heta Îraq û Yemenê, destpêkeke ronahî û hêvîbexş e ji bo bilindbûna ala eniya Heqê û amadekirina zemînê ji bo nîzameke nû ya cîhanî.
- Ji ber ku her dema eniya Heqê xwedî tewakkul, sebat û fedakariyê be, eniya Batilê, bi her hêz û şiyanê û her kes û tiştê ku xwedî be, nikare li hemberî wê raweste; û paşvekişîn û têkçûn dê encama wê ya bêguman be. «Bi rastî, batil her dem ji holê diçe.»
Hêz û serweriya Amerîkayê ya ber bi hilweşînê ve diçe
- Spas ji Xwedê re, gelê Îranê dersên mezin ji hînkirinên Îslama resen a Mihemedî (silav û selamên Xwedê li ser wî û malbata wî be), zanînên Şoreşa Îslamî û mekteba rêberên xwe yên aqilmend, Xumeynî yê Mezin û Xamineyî yê Şehîd (Xwedê cihê wan bilind bike), baş fêr bûye. Bi pêkhatina sozên Xwedayî re, baweriya wî bi rastbûna vê rêyê roj bi roj kûrtir dibe.
- Îro, ji ber riswaya ku serdestîxwazan bi destê xwe afirandiye, hêz û serweriya Amerîkayê ya ber bi hilweşînê ve diçe, hem di warê hêza hişk a leşkerî de û hem jî di warê hêza nerm a navneteweyî de, ketine qonaxeke hilweşîna bêveger û pêvajoya hilweşîna wan lezgintir bûye.
Hîn jî hin kes bi awayekî giran di xeletiyê de ne
- Heke hîn jî hin kes hebin ku hêviyeke biçûk bi guherîna helwesta Amerîkayê an guherînên partî û aliyên cuda yên di nav sîstema serdestiyê de girêbidin, an jî bawer bikin ku bi dayîna îmtiyazan ji Amerîkayê re dikarin wê ji dijminatiya li hemberî gelê Îranê vegerînin, ew bi awayekî giran di xeletiyê de ne.
- Ev xeyala betal, bêspasî ye li hemberî serkeftinên mezin ên ku gelê misilman ê Îranê bi tewakkul, sebat û cîhadê bi dest xistiye.
Xewna Şeytanê Mezin
- Xewna Şeytanê Mezin teslîmbûna bê şert û merc a gelê Îranê ye.
- Her cure nêzîkbûna teslîmbûnê li hemberî dijminê serdestîxwaz, wê sermayeya mezin a ku bi xwîna şehîdan û fedakariya hemû kesên gelê Îranê bi dest hatiye, winda bike û dijminê serdestîxwaz ji bo daxwazên zêdetir û şer û êrîşên paşerojê wêrekتر bike.
Tenê rêya gihîştina xala ragirtina mutleq a dijmin
- Ev rêbaz domandina stratejiya «Îran her çiqas bihêztir» di rêça pêşketina hemalî de ye. Yekparçeyî, yekîtiya civakî û hevgirtina gel hêmanên bingehîn ên serkeftinê di vê rêçê de ne. Divê ev hêman li ser her gotin û kiryara kesane û civakî ya gel û berpirsan serdest bin.
- Di vê mijarê de, her çend piştgiriya gel ji berpirsan re tiştekî pêwîst e, lê domandina û bilindkirina baldariya berpirsan li ser xizmeta zêdetir, bi fedakariyê û dilsozî, nêzîkbûna bi gel re, peydakirina debara jiyanê û aramiya gel, pêşketina madî û manewî û parastina rûmet û serxwebûna wan jî girîng e.
Qata pêşeng ji bo avakirina dahatûya ronahî û bişûmet a Îrana hêja
- Qata pêşeng ji bo avakirina dahatûya ronahî û bişûmet a Îrana hêja, ciwan, xwendekarên zanîngehan û xwendekarên dibistanan in.
- Divê ew bi awayekî domdar li pey dagirkirin û hilweşandina lîstgeha tarî ya «bêhêvîtî, bêumêdî û neçêbûnê» bin û mala ronahî ya «hêvî û em dikarin» fetih bikin.
- Pêwîstiya vê erkê ew e ku xwe bi awayekî awarte perwerde bikin û xwe bi cûrbecûr çekên zanist, teqwa, jêhatîbûn, exlaq, îrade û hewldana mezin amade bikin; her wiha ji bo gihîştina armancên bilind bi hev re peyman û soza hevbeş bidin.
- Hêvîdar in bi kerema Xwedayê Mezin û bi duaya Serwerê me (Xwedê derketina wî bilez bike), gelê Îranê di demeke her ku diçe nêzîktir de serkeftin, bextewarî û pêşketineke hemalî biceribîne û zemînên hilweşîna zêdetir û bileztir a serweriya Şeytanê Mezin bêne peydakirin.
«Ew wê dûr dibînin, lê em wê nêzîk dibînin.»
..............................
Dawiya peyamê
Your Comment