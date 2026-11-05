4ê Mijdarê yan jî heman Roja Xwendevanan a îsal bi rêzgirtin û bîranîna xwendevanên şehîd ên dibistana Şecereya Tayyîbeyê ya Mînabê, wateyeke cihêwaz wergirtîye. 4ê Mijdarê ya îsal ne tenê bîranîna Roja Xwendevanan e, belkî bîranîna wan zarokan e ku bi çenteyên rengîn û pirtûkên nû û cîhanek ji xewnên zarokane berê xwe dabûn dibistanê, lê îdî qet venegeriyan.
Meşa 4ê Mijdarê ya îsal weke her sal hevdem ligel Tehranê li seranserî welêt hat lidarxistin; li zêdetirî 900 xalan li bajar û gundên welêt, xwendevan, xwendekar û malbatên şehîdan li rex çîn û qatên din ên gel bi dirûşma sereke ya "Peymangirêdan bi şehîdan ra; şerr li hember îstîkbarê" civîyan da ku peyama yekitî û berxwedana gelê Îranê li hember bereya îstîkbarê nîşan bidin.
Your Comment