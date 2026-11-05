Nûçegihana Navneteweyî ya Ehl-ul- Beytê (s.x) – ABNA– Îsmaîl Beqayî, berdevkê Wezareta Karên Derve ya Îranê, di bersiva daxuyaniyên Wezîra Karên Derve ya Almanyayê de, ku dixwaze êrîşa leşkerî ya Dewletên Yekbûyî yên Amerîkayê û rejîma Siyonîst li dijî Îranê rewa nîşan bide, di torên civakî de nivîsî:
«Demekê Serokwezîr Merz bi coş û heyecan ragihandibû ku Îsraîl bi êrîşkirina li ser Îranê, “karê qirêj ê me dike”. Lê tenê çend meh piştî vê yekê, heman serokwezîr ji lêçûna 100 milyar euro ya vê şerê li ser aboriya Ewropayê gilî û gazinc dike!
Beqayî zêde kir:
«Niha wezîra wî ya karên derve jî ket nav hewldana rewakirina êrîşa leşkerî ya li dijî Îranê.
Ew heta radeyeke wiha ketye nav bêhişyarî û paşketina exlaqî, ku ne balê dide lêçûnên mirovî û sûcên ku hatine kirin, ne jî zirarên aborî yên vê şerê ji bo welatê xwe û Ewropayê fam dike.
Gotineke pêşiyan a Almanî şîret dike ku: “Mirov divê ji zirar û ziyanê dersê bigire.” Lê “Hansê serê bayî” kesekî ye ku ji bûyeran dersê nagire.»
Dawiya peyamê /
Etîket:
- Îsmaîl Beqayî
- Almanya
Your Comment