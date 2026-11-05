Nûçegihana Navneteweyî ya Ehl-ul- Beytê (s.x) – ABNA– Ev guherîn, nîşaneyeke girîng a nerazîbûna giştî ya li hember performansa hikûmeta Donald Trump û encamên siyasêtên navxweyî û derveyî yên wî ye; ew siyasetên ku bi dirûşma vegerandina mezinahiya Amerîkayê dest pê kirin, lê di pratîkê de bi gelek dijwariyên aborî, civakî û navneteweyî re rû bi rû man.
Trump bi gotarên tije gef, ceza, zexta herî zêde û nîşandana hêza leşkerî, wisa difikirî ku dikare hevkêşeyên cîhanê li gorî daxwaza Qesra Spî ji nû ve saz bike. Lê rastiyên siyasî û pêşketinên herêmî nîşan dan ku hêza leşkerî, herçiqas di têkiliyên navneteweyî de hêmaneke girîng be jî, bi tenê nikare îradeya gelan bişkîne an jî serkeftineke siyasî ji bo hêzeke mezin misoger bike.
Têkçûna di sindoqên dengdanê de; lêçûna siyasêtên tengezar
Encamên hilbijartinên 3ê Mijdara 2026an û windakirina piraniya di Kongreyê de ji aliyê Komarparêzan ve, wekî derbeyeke siyasî li dijî Trump û tevgera piştgirê wî tê hesibandin.
Zêdebûna fikarên aborî, lêçûnên jiyanê, siyasêtên bazirganî û encamên pevçûna leşkerî bi Îranê re, ji wan mijarên sereke bûn ku di atmosfera hilbijartinên Amerîkayê de girîngiya wan zêde bû.
Peyama vê hilbijartinê ji bo Qesra Spî eşkere ye: Gelê Amerîkayê jî amade nîne ku bêyî pirsiyarîkirin, lêçûnên biryarên siyasî û leşkerî yên hikûmeta xwe qebûl bike.
Serokkomarek ku di qada navneteweyî de behsa ferzkirina îradeya xwe dike, di hundirê welatê xwe de bi îradeya mîlyonan dengderan re rû bi rû dimîne; ew îrade dikare hevkêşeyên hêzê biguherîne.
Îran; hesabeke ku Washington tê de xeletî kir
Yek ji şaşiyên stratejîk ên siyaseta derve ya Amerîkayê, paşguhkirina taybetmendiyên dîrokî û şaristaniya Îranê û herwiha paşguhkirina kapasîteyên civakî û berevaniyê yên vî welatî bûye.
Îran nayê pêşbînîkirin û pîvan bi hin dewletên girêdayî an jî welatên ku xwedî bingeheke şaristanî û civakî ya serbixwe nînin, were kirin. Ev ax xwedî nasnameyeke dîrokî, kûrahiyeke çandî, cihê jeopolîtîkî û sermayeke mirovî ye ku hêzên derve nikarin di hesabên xwe de paşguh bikin.
Siyaseta zexta herî zêde bi vê baweriyê hatibû sêwirandin ku zêdekirina zexta aborî û gefên leşkerî dê Komara Îslamî ya Îranê neçar bike daxwazên yekalî yên Washingtonê qebûl bike. Lê ezmûna salên borî nîşan daye ku zexta derve ne hewce ye ku bibe sedema teslîmbûna siyasî.
Di pevçûna dawî de jî divê di navbera zirarên gihîştî welatî û pêkanîna armancên stratejîk ên aliyê din de cudahî bê kirin. Gihandina zirarên leşkerî, bi xwe nayê wateya serkeftina siyasî. Serkeftin dema wateya xwe digire ku aliyê din bikaribe armancên xwe yên ragihandî pêk bîne.
Tengava Hurmuz; erdnîgariyek ku bi gefan nayê guhertin
Tengava Hurmuz tenê derbasgeheke deryayî nîne; ev herêm yek ji girîngtirîn rehên aboriya cîhanê û ewlehiya enerjiyê ye.
Her krîzek di vê rêgeha avî de dê bandorên xwe li ser bazarên enerjiyê, bazirganiya cîhanî û aboriya welatên cuda nîşan bide. Ji ber vê yekê, ewlehiya Kendava Farisî bi siyasêtên yekalî û gefên leşkerî nayê misoger kirin.
Washington divê fêm bike ku bêyî pejirandina rola û berjewendiyên welatên herêmê, bi taybetî Îranê, aramiya herêmê ne gengaz e.
Hêza erdnîgariya Îranê rastiyeke ku ne bi guhertina hikûmetan li Amerîkayê ji holê radibe û ne jî bi zimanê gefxwarinê dikare bê holê rakirin.
Têkçûna stratejiya zextê; serkeftin ji wêrankirinê cuda ye
Yek ji dersên girîng ên pevçûnên navneteweyî ev e ku hêza leşkerî û hêza siyasî ne yek in. Dibe ku welatek di qada leşkerî de zirarê bide, lê nikaribe armancên xwe yên siyasî bi dest bixe.
Amerîka, tevî ku xwedî pêşkeftîtirîn amûrên leşkerî yên cîhanê ye, hîn jî bi sînorên siyasî, aborî û civakî re rû bi rû ye. Tu hêzek nikare bêyî ku lêçûnên şer, bersivên gelan û encamên herêmî li ber çavan bigire, siyaseta xwe ya derve bi rê ve bibe.
Ji ber vê yekê, têkçûna siyasî ya Trump divê di çarçoveyeke firehtir de, ya krîza siyaseta yekalî û sînorên hêza Amerîkayê de bê şîrovekirin.
Ev hilbijartin bi tenê îspat nake ku stratejiya leşkerî ya Amerîkayê bi tevahî têk çûye, lê nîşaneyeke cidî ya lêçûnên navxweyî û siyasî yên siyasêtên tengezar ên hikûmeta Trump e.
Yekîtiya neteweyî; girîngtirîn piştgiriya hêza Îranê
Di vê navberê de, xalek ji bo civaka Îranê girîngiyeke bingehîn heye: hêza neteweyî tenê bi hêza leşkerî nayê parastin.
Hevgirtina civakî, baweriya giştî, dadmendiya aborî, têkoşîna li dijî gendeliyê, karîgeriya rêveberiyê û rêzgirtina mafên hemû hemwelatiyan, hêmanên sereke yên hêza domdar a welatê ne.
Îran milkê hemû Îraniyan e. Sunnî û Şîe, Kurd û Faris, Tirk û Belûç û Ereb, hemû di parastina serxwebûn û rûmeta vê axê de xwedî berpirsiyariyeke hevpar in.
Divê destûr neyê dayîn ku dijminên Îranê ji nakokiyên navxweyî, pêşbaziyên siyasî an cudahiyên mezhebî sûd werbigirin da ku yekîtiya neteweyî lawaz bikin.
Berxwedana rastîn, ji bilî amadebûna berevaniyê, hewceyê razîbûna gel, hêviya civakî û baweriya hevbeş di navbera gel û berpirsiyaran de ye.
Washington; dema hilbijartina di navbera pevçûn û rastbîniyê de
Têkçûna hilbijartinê ya Trump divê ji bo siyasetmedarên Amerîkayê peyameke eşkere be: domandina siyaseta gefxwarin û zextê ne ewlehiya Amerîkayê misoger dike û ne jî çareseriyeke domdar ji bo nakokiyên herêmî peyda dike.
Heke Amerîka li dû aramiyê li Rojavayê Asyayê ye, divê ji mantiqa ferzkirinê dûr bikeve û rastiyên siyasî û jeopolîtîk ên herêmê qebûl bike.
Dîplomasî dema wateya xwe digire ku li ser bingeha rêzgirtina du aliyan, garantiyên bawerbar û pejirandina mafên rewa yên her du aliyan were avakirin. Danûstandineke ku armanca wê ferzkirina daxwazên yekalî be, nikare bibe bingeha aştiyeke domdar.
Îran ne xwaziyê şer û bêewlehiyê ye, lê serxwebûn, yekparebûna axa xwe û ewlehiya neteweyî jî wekî tiştên danûstandinê qebûl nake.
Gotina dawî; Îran bi zimanê gefxwarinê nayê nasîn
Têkçûna Komarparêzan di hilbijartinên navdema de li Amerîkayê, ji bilî ku tenê têkçûna partiyekê be, hişyariyek e derbarê sînorên siyaseta li ser bingeha zextê û yekalîtiyê.
Trump bi dirûşma mezinahiya Amerîkayê ket qada desthilatdariyê, lê îro bi rastiyeke re rû bi rû ye ku nîşan dide mezinahiya welatekî tenê bi gefxwarina li hember welatên din nayê bidestxistin; belkî hewceyê razîbûna gel, aboriyeke bihêz, bibandorbûna navneteweyî û siyaseta derveyî ya berpirsiyar e.
Ji bo Komara Îslamî ya Îranê jî peyama van pêşketinan eşkere ye: Divê hêza welatê xwe bi têkçûn an serkeftina tu partî û serokkomarekî li Amerîkayê ve girê nede. Hêza rastîn a Îranê di serxwebûn, yekîtiya neteweyî, hêza berevaniyê, pêşketina aborî û berxwedana hişmendane ya gel de veşartî ye.
Dîrok gelek caran îspat kiriye ku nikare gelên xwedî nasname, îrade û piştgiriya şaristaniyê tenê bi amûrên leşkerî û zexta aborî neçarî teslîmbûnê bikin.
Trump dê biçê, hikûmet li Washingtonê dê biguherin û hevkêşeyên siyasî dê veguherin; lê Îran bi dîrok, nasname û îradeya gelê xwe dê bimîne.
Ev ew rastiyeke ku siyasetmedarên Amerîkayê divê li şûna xeyala hêza bê sînor, wê fêm bikin.
Etîket:
- Donald Trump
- Dewletên Yekbûyî yên Amerîkayê
- Îran
- Komarparêzan
- Hilbijartinên navdemê yên Amerîkayê
- Washington
- Siyaseta derve ya Amerîkayê
- Siyaseta zexta herî zêde
- Têkçûna siyasî
- Hêza leşkerî
- Tengava Hurmuz
- Rojavayê Asya
- Ewlehiya herêmî
- Yekîtiya neteweyî
- Hevgirtina civakî
- Serxwebûna neteweyî
- Dîplomasî
- Mamosta Abid Neqîbî
Your Comment