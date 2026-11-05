Li gorî Ajansa Nûçeyan a Navneteweyî ya Ehl-ul- Beytê (s.x) – ABNA – Mesûd Barzanî, serokê Partiya Demokrat a Kurdistanê, roja Çarşemê 4ê Mijdara 2026an, bi minasebeta çalakkirina dîsa ya parlamentoya Herêma Kurdistanê daxuyaniyek belav kir.
Barzanî di vê daxuyaniyê de, çalakkirina dîsa ya parlamentoyê li gelê Kurdistanê, serokatiya parlamentoyê û hemû aliyên siyasî pîroz kir û bi nîşankirina derbasbûna du salan ji hilbijartina parlamentoya herêmê, ji vegerandina vê saziya qanûnsaziyê bo çalakiyê kêfxweşiya xwe diyar kir.
Wî her weha ji nûnerên ku bi girêdana bi berpirsiyariya xwe ya qanûnî û neteweyî beşdarî çalakkirina dîsa ya vê saziya destûrî bûn, spas kir. Serokê Partiya Demokrat a Kurdistanê tekez kir ku çalakkirina parlamentoyê gaveke di rêya parastin û xurtkirina Herêma Kurdistanê de ye û li dijî tu kes an aliyekî siyasî nehatiye kirin, lê dê di xizmeta berjewendiyên bilind ên gelê Kurdistanê û pêvajoya siyasî de be.
Barzanî di berdewamê de ji hemû aliyên ku beşdarî pêvajoya çalakkirina parlamentoyê nebûn xwest ku tevlî vê pêvajoyê bibin û ji bo xizmeta gelê Kurdistanê û avêtina gavên paşerojê, li kêleka hev piştgirî û hevkarî bi pêvajoya siyasî re bikin.
………………
Dawiya Nûçeyî
Etîket:
- Mesûd Barzanî
- Partiya Demokrat a Kurdistanê
- Parlamentoya Herêma Kurdistanê
- Çalakkirina parlamentoyê
- Pêvajoya siyasî
- Herêma Kurdistanê
Your Comment