Li gorî Ajansa Nûçeyan a Navneteweyî ya Ehl-ul- Beytê (s.x) – ABNA – Li gorî daneyên bazarê sibehê Duşemê 2yê Mijdara 2026an, bihayê her gram zêr bi zêdebûna 0,83% gihîşte 6 hezar û 274 lîrayan. Bihayê her ons zêr jî bi zêdebûneke nêzîkî 0,84% li dora 3 hezar û 907 dolaran bû.
Bihayê zêr ê cîhanî ku roja Înê heta nêzîkî 3 hezar û 870 dolaran ji bo her onsê daketibû, bi destpêka danûstandinên bazaren Asyayê re di bin bandora kirînên telafîyê de zêde bû. Lêbelê, xemgîniyên li ser siyaseta rêjeya faîzê ya Federal Reserve, weşandina statîstîkên kar ên Amerîkayê û pêşkeftinên siyasî yên vî welatî hîn jî rê li ber avakirina meyleke bihêz a hilkişînê digirin.
Di bazara dirav a Tirkiyeyê de jî, Dolarê Amerîkî saet 9:30ê sibehê bi zêdebûna 0,06% bi bihayê 49 lîra û 97 quruş hate firotin. Her Euro jî bi zêdebûna 0,29% gihîşte nêzîkî 55 lîra û 90 quruşan.
Bihayên firotina zêr û dirav li bazara Tirkiyeyê wiha hatin ragihandin:
- Her gram zêr: 6 hezar û 274 lîra
- Çaryeka zêr: 10 hezar û 259 lîra
- Nîv zêr: 20 hezar û 629 lîra
- Zêrê temam: 40 hezar û 718 lîra
- Zêrê Komarê: 40 hezar û 909 lîra
- Zêrê Gremse: 102 hezar û 106 lîra
- Her ons zêr: 3 hezar û 907 dolar
- Her Dolarê Amerîkî: 49 lîra û 97 quruş
- Her Euro: 55 lîra û 90 quruş
Your Comment