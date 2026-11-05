Li gorî rapora Ajansa Nûçeyan a Navneteweyî ya Ehl-ul Beytê(s.x) — ABNA— Merasîma bîranîna Allame Seyid Cafer Murtaza Amilî, kelamnas, dîroknas, tefsîrnas, edîb û lêkolînerê navdar ê şîe yê hemdem, bi amadebûna komê lêkolîneran û nûnerên ji defterên merciyên mezin ên teqlîdê, îro roja pêncşemê 14ê Abanê li salona semîneran a Civata Cîhanî ya Ehl-ul Beytê(s.x)li Qumê hate lidarxistin.
Axaftvanên vê merasîmê bi ravekirina aliyên cuda yên kesayetî û rêbaza zanistî ya vê zanyarê mirî, ew wek zanyarekî berfireh di zanist, teqwa û cîhadê de û xwediyê mektebeke di dîroknivîsiya îctihadî de danasîn.
Ayetullah Remezanî, sekreterê giştî yê Civata Cîhanî ya Ehl-ul Beytê(s.x), bi tekez kirina li ser girîngiya metodolojîyê di lêkolînên dîrokî de got: "Allame Seyid Cafer Murtaza yek ji navdartirîn û rasttirîn rûyên hemdem bû di ji nû ve avakirina rexnegirane ya dîroka Ehl-ul Beytê(s.x) de."
Vî mamosteyê dersên derveyî hewzeya ilmîyê zêde kir: "Allame Seyîd Cafer Murtaza xwediyê rêbaz, metod û bingeh bû û nêzîkatiya îctihadî di lêkolîna dîrokî de, bikaranîna dîrokê ji bo parastina bingehên kelamî yên şîe, nirxandina rast li gorî bingehên Ehl-ul Beytê(s.x) û rîşeyabkirina jîr a bûyeran, ji taybetmendiyên berbiçav ên wî bûn. Ew çavkanî û belgeyê li ser navdarbûna rivayetê tercîh dikir û her tim dipirsî ku ev veguhastin bi kêrî kê tê."
Şêx Ayetullah Huseyn Abdullah Al-Matûq, Allame Morteza wekî «dibistanek di exlaq û tevazûyê de» pênase kir û got:
«Tevî ku wî cihêkî bilind ê zanistî hebû, li cem merceyên mezin ên Necefê, di nav wan de Ayetullah Sistanî û Ayetullah Seyîd Mihemed Seîd Hekîm, xwediyê rêz û hurmeteke taybet bû.»
Mamosteyê dersên bilind ên hawzeya zanistî ji Kuweytê, behsa têkiliya taybet a Allame Seyîd Cafer Morteza bi Rêberê Şehîd re kir û got:
«Têkiliya wî bi Cenabê Ayetullah Xamineî di mijarên dîrokî de pir berfireh bû. Evîna Rêberê Bilind ê Şoreşê ji wî re evînekî taybet, bilind û bêhempa bû. Zanîna wî pir berfirehtir ji tiştê ku di nivîsên wî de xuya dikir bû. Pirtûka wî ya bi navê “Jiyana siyasî ya Îmam Riza (s.x)” kûrahiya analîzên wî nîşan dide.»
Ayetullah Abbas Ka'bî, endamê Civata Mamosteyên Hawzeya Zanistî ya Qomê, di vê merasîmê de got:
«Allame Morteza dîrok wekî pêvajoyek zanistî dinirxand ku li ser berhevkirina rîwayetan, lêkolîna belge û senedan û analîza naverokê ava bû. Wî qet tenê ji ber ku
...............
Dawiya peyamê/
Etîket
Ayetullah Ebas Kaabî
Ayetullah Remezanî
Civata Cîhanî ya Ehli Beyt
Seyid Cafer Murtaza
Merasîma bîranînê
Allame Seyid Cafer Murtaza
Your Comment