Îslama Amerîkî careke din tê nirxandin: Hevpeyvîna nakokî ya bi Abdul-Seyîd re, yekem senatore misilman di dîroka Dewletên Yekbûyî yên Amerîkayê de
5 November 2026 - 16:40
News ID: 1887049
Source: kmr.abna24.com
Gihîştina Abdul-Seyyid bo Senaya Amerîkayê û serkeftina hin namzetên din ên misilman, balê kişand ser rola wan a di qada siyasî de. Helwest û pevçûnên siyasî yên Abdul-Seyîd bi Donald Trump re, herwiha daxuyaniyên wî yên dijî Îsraîlê, bêyî ku bixwaze, beşek ji raya giştî ya Îranê ber bi piştgirîkirin û alîgirtiya wî ve bir. Lê belavbûna klîpekê ku bersivdana wî ya dawî ya li hember terorkirina Rêberê Şehîd ê Şoreşa Îslamî nîşan dide —bersivek ku dibe ku ji ser neçarî be an jî bi zanebûn hatiye dayîn— careke din bal kişand ser helwestên wî yên siyasî û pirsên girîng derbarê wate û têgeha «Îslama Amerîkî» anî rojevê.
Your Comment