Li gorî nûçeya Ajansa Navneteweyî ya Ehl-ul-Beyt ê (s.x) – ABNA – Mihemedbaqir Qalîbaf di rûpela xwe ya kesane ya li ser torên civakî de nivîsî:
«Amerîka hest û tevgera lîstikvanekî qimarê dide mirov ku her tim dibêje, lê êdî nikare ji maseya qimarê rabibe û here.
Di demekê de ku Amerîka li ber kenara newarê yekemîn a Îsraîlê radiweste, serokê te amadekariya qonaxa din a şer dike.
Ji van axaftinên TEDê ku derbas bibin, çima tu van gotinan ji serokê xwe re nabêjî?»
Cîgirê Serokkomarê Amerîkayê, J.D. Vance, şeva borî di peyamekê de nivîsîbû:
«Alîgirên me hatin ser sindoqên dengdanê, lê çar mijar bûn sedem ku gelek ji wan dengên xwe bidin Demokratan:
- Dawî li şer bînin.
- Xwe bidin ser lêçûnên jiyanê û enflasyonê.
- Amerîkayê bikin di pêşîniyê de.
- Di têkiliyên xwe bi Îsraîlê re de nûvebinî bikin.»
Wî di beşeke din a peyama xwe de nivîsîbû:
«Sedema têkçûna me şer e. Serokkomar bixwe jî şeva borî ev yek pejirand.
Heke hûn dixwazin îdia bikin ku ev şer hêjayî lêçûnên xwe bû û windakirina piraniya kursiyên Senatoyê ji bo şeş salên pêş de bihayekî qebûlkirî bû, ferman! Li ser helwesta xwe bisekinin û rave bikin ka çima dayîna van lêçûnên mezin hêjayî wê bû.
Çi hûn li gel vê helwestê bin û çi li dijî wê bin, herî kêm ev helwest nîşaneya dilrastiyê ye.»
Dawiya peyamê /
Etîketên :
#MihemedbaqirQalîbaf #Trump #JDVance #Îran #Amerîka #Îsraîl #ŞerêÎranê #SiyasetaAmerîkayê #Senato #Demokrat #Enflasyon #Berxwedan #NûçeyênCîhanê #ABNA
Your Comment