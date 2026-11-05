Li gorî nûçeya Ajansa Navneteweyî ya Ehl-ul-Beyt ê (s.x) – ABNA – Serlaşkar Mohsen Rezaî, Sekreterê Encûmena Bilind a Ewlekariya Neteweyî, êvara îro Pêncşemê di civîna bi rojnamevanan re li Rûsyayê got: Ev rêwîtî diviyabû nêzîkî mehek berê pêk bihata, lê ji ber mijarên leşkerî yên herêmê hate paşxistin; Desthilata Bilind a Rêberiyê tekez kir ku ez peyama wan her çi zûtir radestî Birêz Putin, Serokkomarê Rûsyayê bikim.
Wî diyar kir: Bi awayekî hevpar, Birêz Putin ji min xwest ku ez silavên wan ên pir germ û samîmî bigihînim Desthilata Bilind a Rêberiyê.
Şêwirmendî li ser mijarên girîng ên herêmê û piştî şer
Nûnerê Desthilata Bilind a Rêberiyê û Sekreterê Encûmena Bilind a Ewlekariya Neteweyî got: Di hevdîtina bi Serokkomarê Rûsyayê re li ser mijarên girîng ên herêmê û herwiha li ser gotûbêjên girîng ên derbarê piştî şer, bi taybetî di mijara rêkxistinên ewlekariya herêmê de, me bi wî re şêwirmendî kir.
Wî bi îşaretekê bo civîna çaralî ya Komara Îslamî ya Îranê, Pakistan, Erebistana Siûdî û Tirkiyeyê li Tehranê got: Min raportek ji vê civînê pêşkêş kir û Birêz Putin, ligel pêşwazîkirina lidarxistina vê civînê, ragihand ku em jî wek hevalên çînî bawer dikin ku divê rêkxistinên herêmî hebin û welatên biyanî di ewlekariya herêmê de destwerdanê nekin.
Şopandina planên girîng ên dualî
Rezaî di berdewamiyê de bi îşaretekê bo şopandina planên girîng ên dualî di vê hevdîtinê de got: Encûmena Bilind a Ewlekariya Neteweyî peymana bicîhkirinê ya çêkirina rêza hesinî ya Reşt – Astara bi beşdariya aliyê rûsî pejirand û tê xwestin ku Wezîrê Rê û Bajaravakirinê vê peymanê di demeke nêzîk de bi nimandina Komara Îslamî ya Îranê îmze bike.
Wî zêde kir: Ji xeynî çêkirina vê rêza hesinî, li ser avakirina boriya veguhastina gazê ya ji Rûsyayê bo Îranê jî gotûbêj hate kirin, planek ku hem dê bibe sedema dabînkirin û çareserkirina kêmasîyên gazê yên welêt û hem jî Îran dê bikaribe gaza Rûsyayê bo welatên cîran bifroşe.
Wî destnîşan kir: Bi tevahî, li ser têkiliyên pêşerojê yên her du welatan bi Birêz Putin re gotûbêjên girîng hatin kirin.
Tekeza Putin li ser pêdiviya bidawîanîna zûtir a şerê li dijî Îranê
Sekreterê Encûmena Bilind a Ewlekariya Neteweyî di bersiva pirsekê de ku gelo di vê hevdîtinê de li ser hevkariyên hevpar bo vegerandina aramiyê bo herêmê û bidawîanîna şer jî gotûbêj hate kirin an na, got: Serokkomarê Rûsyayê di vê hevdîtinê de bi tundî êrîşa leşkerî ya Amerîkayê û rejîma Siyonîst li ser Îranê û herwiha bombebarana sitên nukleerî yên welatê me şermezar kir.
Wî zêde kir: Birêz Putin bi zelalî ragihand ku destdirêjiya leşkerî li ser Îranê şerekî zordar bû û divê her çi zûtir biqede; Serokkomarê Rûsyayê herwiha ragihand ku ew amade ye ji bo her alîkariyê ji aliyê Rûsyayê ve ku ji bo bidawîanîna vê şerê pîroz mimkûn be, hevkarî bike.
Rezaî got: Min ji Birêz Putin re got ku di mijara dîplomasiyê de me heft şert li Amerîkayiyan ragihandin û heta Amerîkayî bi heft şertên me tevbigerin ne Tengava Hurmuz vedibe û ne jî gotûbêj heye, û dîplomasiya ku niha pêk tê tenê bi vê armancê ye ku Amerîkayî mafên me bidin.
Wî destnîşan kir: Ew ku Amerîkayî bi heft şertên me tevbigerin, dê nîşan bide ku Amerîkayî dixwazin tevgera xwe biguherînin.
Sekreterê Encûmena Bilind a Ewlekariya Neteweyî bi gotina ku li ser mijarên rêkxistinên ewlekariya herêmê û bidawîanîna şer bi Serokkomarê Rûsyayê re gotûbêj hate kirin, destnîşan kir: Birêz Putin pêşniyareke taybet di vê mijarê de pêşkêş nekir, lê diyar kir ku heke rewşa "ne şer û ne aşitî" zûtir biqede, dê bi berjewendiya welatê we be.
Dawiya nûçeyê.
Etîket: Mohsen Rezayî، Vladimir Pûtîn، Îran، Rûsya، Kremlîn، Encûmena Bilind a Ewlehiya Neteweyî، peyama Rêberê Şoreşa Îslamî، têkiliyên Îran û Rûsyayê، ewlehiya herêmê، piştî şer، veguhastina gazê، xeta boriyên gazê، Rojavayê Asyayê.
Your Comment