Li gorî nûçeya Ajansa Navneteweyî ya Ehl-ul-Beyt ê (s.x) – ABNA – Pît Hegst, Wezîrê Şerê hikûmeta Trump, ku di van rojên dawî de piştî têkçûna partiya Respublika-xwaz (Republican) ji aliyê endamên xwe ve di bin zextê û hêrsê de ye, careke din çekên atomî wekî hinceteke êrîşa leşkerî ya li dijî Îranê nîşan da.
Di rewşekê de ku endamên sereke yên Respublika-xwaz têkçûna xwe ya bêşerm bi şerê Îranê ve girêdidin, Hegst îdîa kir: “Bi dîtina min, şer awayekî dijwan û dîrokî ye ku garantî dike Îran qet nakeve ser vê qonaxa çekên atomî.”
Wî zêde kir: “Dema em dibêjin ku Îran nakeve ser vê qonaxa çekên atomî, em bi rastî vê yekê dibêjin û em ê hemû hewlên xwe ji bo garantîkirina vê mijarê bi kar bînin.”
Hegst destnîşan kir: “Hewldanên ji bo kêmkirina (derbasbûna) Serokkomar Trump bi encam nehatin. Ev yek li min jî êdî kar nake. Ew ê li min êrîş bikin, lê ev yek bersiv nedide. Em ê paşve nekin.”
Hewldanên Wezîrê Şerê Amerîkayê ji bo piştrastkirina (tewcîh) şerê Îranê di demekê de de dibin ku medyayên Amerîkî roja parastî ya Pêncşemê ragihandibûn; li gorî wan, bi vegerê nûmayegan ê Kongre bi hefteya pêşerojê re li Washingtonê, Pît Hegst dê bi gef û derbasbûna (impeachment) partîbêj a herêmî re rûbirû bibe; ji ber ku endamên Respublika-xwaz piştî têkçûna xwe ya xera di hilbijartina navberî ya roja Sêşemê de, pir hêrs in.
Di vê çarçoveyê de, çend nûmayên Respublika-xwaz yên Meclîsa Nûneran ji Fox News Digital re gotin ku bawer dikin qedxaneya derbasbûna (impeachment) Hegst dikare bi lez û heta hefteya pêşerojê were pejirandin. Yek ji nûnerên Respublika-xwaz bi awayekî zelal got: “Karê wî qediya.”
Dawiya peyamê
Etîket :
PeteHegseth-WezîrêŞer-Amerîka--ÎranŞerêÎranê#ÇekêNukleerî-LêpirsînaAzlê –Istîzah Kongre-Komarîxwaz-Trump-SiyasetaAmerîkayê
Your Comment