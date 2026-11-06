Li gorî raporgeha Ajansa Nûçeyan a Ehl-ul Beytê (s.x) – ABNA – Elî Ekber Velayetî, şêwirmendê Serokê Şoreşê di karûbarên navneteweyî de, li ser rûpela xwe ya di qada dîjîtal de nivîsand: Niha ku hemû kes behsa nîzama nû ya Rojavaya Asyayê dikin, divê were baldarkirin ku: Îran pirek e di navbera Kendava Farisî, Asyaya Navendî, Qefqaz û Deryaya Omanê de. Her korîdora enerjiyê an tranzîtê ya ku bixwaze me dorpêç bike; an biha tê serî an jî nelihev e.
Domîno ya qeyranan ji Xezzeyê heta Deryaya Sor û ji Libnanê heta Iraqê nîşan da ku ewlehiya herêmê nayê parvekirin. Yan ewlehiya kolektîf pêk tê, yan jî hemû ewlehiya kolektîf tehmû dikin.
Tsunamî ya guherînên jeopolîtîk ên Rojavaya Asyayê, hilbijartinên Îsraêl û Amerîkayê di xwe de daqurtand. Encam: Niha Îran yek ji mîmarên sereke yên nîzama herêmê ye; rastiyeke ku ne tê rakirin û ne jî tê cîgirtin.
...........
Dawiya peyamê/
Etîket:
Elî Ekber Velayetî
Amerîka
Your Comment