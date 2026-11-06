Li gorî nûçeya Ajansa Navneteweyî ya Ehl-ul-Beyt ê (s.x) – ABNA – Sine – Mamosta Fayiq Rustemî di xutbeyên nimêja Înê ya bajarê Sineyê de, bi îşarekirina guhertin û pêşketinên salên piştî Şoreşa Îslamî, got:
Gelê Îranê di demên cuda de, ji şerê ferzkirî yê heşt salan û zextên aborî heta şerên dawiyê û hebûna 252 rojî li meydanê, sebat û dilsoziya xwe ji welat re nîşan daye.
Wî zêde kir: Ev asta bilind a sebr, berxwedan û rawestanê li hember zextên berfireh, gelê Îranê xistiye cihêkî taybet, û pêwîste berpirsiyar qîmetê vê sermayeya girîng a civakî bizanin.
Mamosta Rustemî bi tekezî li ser girîngiya baldariya cidî ji rewşa debara jiyana gel, got: Kêmkirina pirsgirêkên aborî, piştgirîkirina çînên kêmderfet û amadekirina zemîna pêşketina welat divê di pêşiya bernameyên berpirsan de bin.
Herwiha, wî ewledarî, gelhezkirin, dilsozî û xizmeta rastîn wek taybetmendiyên pêwîst ên rêveberan binav kir û tekez li ser dûrketina ji aliyekariya siyasî di rêya xizmeta civakê de kir.
Mamosta Rustemî di beşa din a axaftinên xwe de, 13ê Abanê wek nîşaneya berxwedana gelê Îranê li hember zilm û emperyalîzmê binav kir û got: Ev roj ji çarçoveya bîranînekê ya salnameyê wêdetir e; ew beşek mayînde ya dîroka têkoşîna gelê Îranê ye û bîranîna pevçûna di navbera rastî û nerastiyê de ye.
Di dawiya axaftinên xwe de, bi îşarekirina pêkanîna plana serjimêriya giştî ya nifûs û xanî ya sala 1405, daxwaza beşdarî û hevkariyê ji gel kir û got: Agahiyên ku ji vê serjimêriyê tên bidestxistin dikarin bibin bingeha nasîna kapasîteyan, pêdiviyên gel û plansaziyeke rast ji bo pêşeroja welat.
Etîket:
- Şerê ferzkirî
- Sine
- Mamosta Fayiq Rustemî
- Xutbeyên nimêja Înê
Your Comment