Li gorî nûçeya Ajansa Navneteweyî ya Ehl-ul-Beyt ê (s.x) – ABNA – Ya ku îro li Waşîngtonê diqewime, tenê nakokiya di navbera çend berpirsên Amerîkî de nîne, derbarê vê yekê de ku gelo operasyonên leşkerî bidomînin an rawestînin; belkî nîşaneyên qeyraneke stratejîk e ku rêveberiya Trumpê xistiye ber pirsyareke giran: Em çawa dikarin ji quntara Îranê derkevin û vê derketinê wek şikesteke Amerîkayê tomar nekin?
Trump dema ku ket vê şerê de, bawer dikir ku bi bikaranîna hêza leşkerî û zextên giran dikare hevkêşeyên Îranê biguherîne û di demeke kurt de destkeftiyekê bi dest bixe. Lê pêşketinên piştî wê nîşan dan ku navbera armancên ragihandî yên Washingtonê û encamên rastîn ên vê siyasەتê gelekî ji hesabên destpêkê dûrtir e.
Îro ne tenê pirsa Îranê hîn çareser nebûye, lê belê lêçûna aborî, siyasî û hilbijartinî ya vê biryarê jî vegeriyaye ser Amerîkayê.
Şikesta hilbijartinê; derbeyeke giran li Trumpê
Ji bo famkirina nîşaneyên herî girîng ên vê rewşê, divê em li şikesta giran a Komarîyan di hilbijartinên nîvdemî yên 5ê Çiriya Paşîn a sala 2026an binêrin; hilbijartineke ku tê de Demokratan kontrola her du meclîsên Nûneran û Senatoran bi dest xist.
Ev ne tenê şikesteke partiyekê ye. Niha Trump di du salên dawî yên serokatiya xwe de dê bi kongreyekê re rû bi rû bimîne ku di destê dijberên wî de ye. Ev rewş dikare pejirandina bernameyên aborî, budceyî û siyasî yên rêveberiya Amerîkayê dijwar bike û derfetên manovraya Qesra Spî gelekî kêm bike.
Lê peyama girîngtir a vê hilbijartinê belavbûna hevpeymaniya hilbijartinî ya Trumpê ye. Beşek ji wan dengderan ku di sala 2024an de piştgiriya wî kiribûn, vê carê dengê xwe dane Demokratan. Herwiha anketan nîşan dane ku nêzîkî ji sedî 60ê dengderan kiryara leşkerî ya Amerîkayê li dijî Îranê wek biryareke şaş nirxandine.
Di vê çarçoveyê de, cîgirê serokkomar JD Vance bi eşkere ragihand ku şerê bi Îranê re bûye sedema sereke ya şikesta Komarîyan. Wî heta tekez kir ku şîretên wî yên berê ji bo bidawîanîna şer, şîretek rast bûne.
Divê ev gotin wekî îtirafeke girîng ji hundirê hikûmeta Amerîkayê were dîtin: Siyaseteke ku diviyabû hêza Trumpê nîşan bide, niha bûye yek ji sedemên lawazbûna pozîsyona wî ya siyasî.
Çar xala sereke ya Vance ji bo vegerê
Li hember şikesta hilbijartinan, Vance çar xalên sereke pêşniyar kirin da ku piştgiriya dengderên nerazî ji nû ve ava bike:
- Bidawîanîna şerê bi Îranê re.
- Girîngîdan bi lêçûna jiyanê û bilindbûna bihayan.
- Vegeriyana bo siyaseta «Amerîka Yekem».
- Guhertina têkiliyên Waşîngtonê bi Îsraîlê re.
Ev çar xal bi tesadufî nehatine hilbijartin. Ew bi awayekî zelal nîşanî wan mijaran didin ku rêveberiya Trumpê li beşek ji bingeha xwe ya hilbijartinê bûye mijara nerazîbûnê.
Trump karîbû piştgiriya beşeke girîng a civaka Amerîkayê bi soza dûrketina ji nakokiyên derve û pêşxistina pirsgirêkên navxweyî bi dest bixe. Lê ketina wî di kampanyayeke pir biha de li dijî Îranê, vê sozê xistiye ber dijberiyeke cidî.
Niha Vance hewl dide ku careke din nêzîkî heman dirûşmên destpêkê bibe. Ji bilî nakokiyên li ser siyaseta derve, ev helwest dikare nîşaneya dûrketina wî ya siyasî ji Trumpê be û derfetê ji bo pêşbaziya serokatiya sala 2028an amade bike.
Netanyahu di navenda nakokiyê de
Beşeke din a vê qeyranê vedigere ser têkiliyên Amerîka û Îsraîlê. Ajansa Axios di raporeke xwe de ragihandiye ku Vance di axaftinên taybet de rexneyên tund li ser Benjamin Netanyahu girtiye, derbarê mijarên girêdayî Îranê de, û gotiye ku serokwezîrê Îsraîlê di nêzîkî hemû van mijaran de xelet e.
Ev helwest nîşan dide ku di nav rêveberiya Amerîkayê de derbarê vê yekê de cudahiyeke cidî heye ku hesabên Tel Avîv heta çi radeyê bandorê li ser biryarên Washingtonê dikin.
Di rastiyê de, yek ji pirsên girîng ev e: Gelo tevlêbûna Amerîkayê di vê kampanyayê de li ser bingeha nirxandineke rastîn a derfet û hêzên Îranê bû, an jî hesabên Netanyahu derbarê encamên kiryarên leşkerî de bandoreke zêde li ser biryara Trumpê kirine?
Li aliyê din, Pete Hegseth, wezîrê Şerê Amerîkayê, wekî parêzvanê herî eşkere yê berdewamiya rêbaza leşkerî dimîne. Di heman demê de, wezîrê Derve yê Amerîkayê Marco Rubio, ligel Vance, piştgirî didin gavavêtinê ber bi lihevkirinê.
Sê rêyên dijwar ên Trumpê
Niha Trump bi sê rêyên sereke re rû bi rû ye:
Yekem: Destpêkirina nû ya operasyonên leşkerî.
Ev gavek e ku dikare qeyranê firehtir bike û lêçûnên aborî û ewlehiyê yên zêdetir ji bo Amerîkayê çêbike.
Duyem: Gavavêtin ber bi lihevkirinê bi Îranê re.
Ev rê dikare rê li ber bidawîanîna pevçûnan veke, lê dijberên navxweyî yên Trumpê dibe ku wê wek paşvekişînek ji armancên ragihandî yên Amerîkayê binirxînin.
Sêyem: Berdewamiya rewşa heyî.
Yanî domandina zextên aborî û deryayî, bêyî vegeriyana bo operasyonên berfireh ên leşkerî û bêyî gihîştina lihevkirineke domdar.
Raporên dawî nîşan didin ku tu yek ji van vebijarkan rêyek hêsan ji bo derketina Trumpê ji vê rewşê peyda nake. Heta nirxandinên îstîxbaratî yên Amerîkayê jî nîşan didin ku ne pêwîst e êrîşên nû helwesta danûstandinê ya Tehranê biguherînin an jî bibin sedema guhertina pergala siyasî ya Îranê.
Şikest li derveyî eniyên şer
Girîngiya pêşketinên dawî divê di komika encamên wan de ji bo Amerîkayê were dîtin: windakirina kontrola her du meclîsên Kongreyê, dabeşbûna di nav bingeha hilbijartinê ya Komarîyan de, nakokiyên di asta jorîn a rêveberiyê de derbarê berdewamiya operasyonan û derketina gumanan derbarê têkiliyên Washingtonê bi Îsraîlê re.
Ev hemû aliyên qeyranê ne ku bi ragihandina serkeftineke leşkerî an bi gotinên siyasî bi hêsanî nayên veşartin.
Niha Trump bi dijwariyeke mezin re rû bi rû ye:
- Heke operasyonên leşkerî ji nû ve dest pê bike, dibe ku lêçûnên zêdetir bide.
- Heke bi lihevkirinê razî bibe, dê bi tawanbarên paşvekişînê re rû bi rû bimîne.
- Heke rewşa heyî bidomîne, qeyran dê berdewam bike.
Ji ber vê yekê, divê kiryarên Vance di çarçoveya hewldanên beşek ji saziyên siyasî yên Amerîkayê de bên nirxandin, da ku rêyek ji bo derketina ji vê rewşê bibînin.
Şerê Îranê êdî ji bo Washingtonê tenê mijareke siyaseta derve nîne; bûye sedemeke şikesta Komarîyan di hilbijartinan de, nakokiyek di asta jorîn a desthilatdariya Amerîkayê de û pêşbaziya li ser paşeroja siyasî ya welatê wan.
Ew şerê ku diviyabû pozîsyona Amerîkayê bihêz bike, niha bûye yek ji pirsgirêkên herî mezin ên siyasî yên rêveberiya Trumpê.
…………..
Dawiya Peyam/
Etîketên guncaw ji bo vê mijarê:
- Şerê Îran û Amerîkayê
- Qeyrana siyasî ya Amerîkayê
- Donald Trump
- JD Vance
- Siyaseta derve ya Amerîkayê
- Têkiliyên Amerîka û Îsraîlê
- Benjamin Netanyahu
Your Comment