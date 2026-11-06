Li gorî Ajansa Nûçeyan a Navneteweyî ya Ehlulbeyt (A.S.) — ABNA — Hêzên Çekdar ên Yemenê hewl didin destkeftiyên xwe yên dawî yên li qadên şerê, bi taybetî kontrola Tengava Bab el-Mendeb û peravên rojavayê Yemenê, xurt bikin. Ew ji aliyekî ve dixwazin kontrola hemû bilindahiyên ku li ser herêma Tengava Bab el-Mendeb hakim in bi dest bixin; ji aliyê din ve, bi şandina peyaman bo niştecîhên başûrê Yemenê tekez dikin ku niyet nînin bikevin herêmên wan.
Li gorî rojnameya Lubnanî Al-Axbar, Hikûmeta Yemenê di qada derve de jî bi aliyên cihê re têkiliyê datîne; di nav wan de Misir xwedî cihekî girîng e. Xuya ye ku ev welat niyet nîne bi awayekî rasterast beşdarî şerê li dijî Yemenê bibe. Lê rewşa Sûriyeyê cuda xuya dike: Ahmed al-Şera, ku bi navê Ebu Muhemmed el-Colanî tê nasîn û serokê rêveberiya li serê wê ye, nêzî beşdarbûna şerê Yemenê bûye. Berê jî hêz şandibû Erebistana Siûdî.
Têkiliyên Sanaa û Qahîreyê: Misir li pey garantiyên darayî ye
Çavkaniyên agahdar di axaftinê de bi rojnameya Al-Axbar re tekez dikin ku têkiliyên di navbera Hikûmeta Yemenê û Hikûmeta Misirê de derbarê pêşketinên Yemenê de berdewam in. Li gorî van çavkaniyan, Sanaa ji Qahîreyê re ragihandiye ku ketina Misirê şerê Yemenê ne ji berjewendiya wê ye û ne jî ji berjewendiya gelê Yemenê.
Li gorî agahiyên belavkirî, Misirî behsa şandina hêzeke sembolîk dikin ku ji çend efseran pêk were û dê alîkariya hêzên Siûdî bike di rêxistinkirina hêzên xwe li ser sînor. Çavkaniyan zêde kirin ku Misirî bi aliyê Yemenî re di têkiliyê de ne da ku ew piştrast bikin. Di heman demê de, Sanaa her tim tercîh dike li hemberî Qahîreyê zimanekî erênî biparêze û nekeve nav gotinên provokatîf.
Li gorî van çavkaniyan, Sanaa bawer dike ku bikaranîna wisa gotinên provokatîf dê li xizmeta berjewendiyên hevpar ên Erebistana Siûdî û rejîma Siyonîst be. Lêbelê, berpirsiyarên Hikûmeta Yemenê di kanên dîplomatîk de ji Misirê re şîret dikin ku nekeve vê şerê. Ew dibêjin tiştê ku Qahîre wekî parastina Erebistana Siûdî binav dike, di rastiyê de êrîş e li ser Yemenê.
Çavkaniyan herwiha gotin ku Misirî dixwazin piştrast bibin ku pereyên xwe werdigirin.
Sûriye li ber ketina şerê ye: pêşniyara şandina 50 hezar leşkeran
Derbarê Sûriyeyê de, çavkaniyên navborî wê wekî aliyê herî nêzî ketina şerê Yemenê dinirxînin û el-Colanî wekî “çekdarekî bi kirê” û di bin kontrola Siûdî û Amerîkî de binav dikin.
Çavkaniyan eşkere kir ku Welî-Éhdê Erebistana Siûdî, Mihemed bin Selman, pêşniyar kiriye ku el-Colanî nêzî 50 hezar leşkerên şerker bişîne Yemenê, rêvebirina operasyonê û çavdêriya komên ku li kêleka wan çalak in jî li ser xwe bigire. Di nav wan koman de hêz hene ku ji Sûdanê û hin welatên Afrîkayê hatine veguhastin bo vê herêmê.
Li gorî çavkaniyan, Erebistana Siûdî teşwîqên darayî yên girîng pêşkêşî serkirdeyên rêveberiya el-Colanî kiriye. Di nav wan de sozdayîna ji nû ve avakirina tevahiya Sûriyeyê, xercakirina dehan milyaran dolar li welêt û dayîna mûçe û mafên din ji leşkerên ku tên şandin re heye; tê texmînkirin ku ji bo her şervanekî di navbera pênc hezar û heft hezar dolarî de ye.
Çavkaniyan herwiha eşkere kir ku el-Colanî vê mijarê bi fermandarên xwe yên leşkerî re nirxandiye. Di wan gotûbêjan de hate gotin ku Erebistana Siûdî naxwaze tu hêzên bi eslê Çeçenî bên şandin; lê dixwaze hêzên Uyghur û Özbek, û hejmarek ji cîhadîstên Erebî bên bikaranîn. Tê îdiakirin ku el-Colanî jî dixwaze ji hebûna wan li Sûriyeyê xilas bibe.
Herwiha, Siûdî ji aliyê Sûriyeyê xwestine planek ji bo operasyonên leşkerî amade bike; plan dê bikaranîna balafirên bêpîlot û êrîşên giran li dijî eniyên ku di bin kontrola Hêzên Çekdar ên Yemenê de ne, dihewîne.
Li hemberî vê yekê, Hikûmeta Yemenê ji Hikûmeta Tirkiyeyê re ragihandiye ku divê wê berpirsiyarên rêveberiya el-Colanî haydar bike ku ev maceraperestî dê rastiyên li qadên şerê biguherîne; lê wê eniyeke nû veke ku girtina wê dê hêsan nebe.
Çavkaniyan di berdewamiyê de gotin ku berpirsiyarên Tirkiyeyê ragihandine ku ew rêveberiya el-Colanî teşwîq nakin ku wiha bike. Ev jî di demekê de ye ku el-Colanî daxwaz kiribû rêveberiya wî bi awayekî fermî beşdarî “Hevbendiya Mekkeyê” bibe, da ku bikaribe şandina hêzan bo Erebistana Siûdî bi hinceta parastina wê re rewa nîşan bide.
Hewldanên Hêzên Çekdar ên Yemenê ji bo Kontrola Bilindahiyên Li Ser Bab el-Mendeb
Di qada şer de, Hêzên Çekdar ên Yemenê hewldanên xwe li ser kontrolkirina hemû bilindahiyên ku li ser rêyên ber bi Tengava Bab el-Mendeb ve hakim in, kom kirine.
Di heman çarçoveyê de, çavkanî dibêjin ku Hêzên Çekdar ên Yemenê bi eşîr û serkirdeyên herêmî yên li Aden û parêzgehên başûrê Yemenê re têkiliyê datînin û wan piştrast dikin ku tu plana wan a pêşveçûnê ber bi başûrê Yemenê ve tune ye û rêyên ber bi bajarê Adenê ve dê vekirî bimînin.
Lêbelê, Hêzên Çekdar ên Yemenê ji niştecîhên başûrê welêt xwestine ku hêzên Siûdî û komên Selefî yên hevpeyman ên wan ji herêmên xwe dûr bixin.
Çavkaniyên navborî eşkere dikin ku hin serkirdeyên başûrê Yemenê di bersivê de gotine ku Erebistana Siûdî pir bi giranî serî li tepeserkirinê dide û ji pevçûnan sûdê werdigire da ku her serkirdeyê başûr ku amade nîne beşdarî şer bibe, rake.
Van çavkaniyan herwiha dinirxînin ku pêşketinên li qadên şerê ji paşvekişîna rastîn a hêzên başûrê Yemenê vedibêjin; ew hêzên ku amade nînin bi Erebistana Siûdî re hevkariyê bikin. Li gorî wan, komên Selefî jî li derveyî wê baregehên ku efserên Siûdî fermandariya wan dikin, cih û pozîsyoneke serbixwe tune ye.
van çavkaniyan di berdewamiyê de dibêjin ku pêşketinên li bajarên Aden û Mukalla nîşan dane ku Erebistana Siûdî dixwaze bi her bihayekî hêzên başûrê Yemenê bixe şer. Ji bo vê yekê, piştî nerazîbûna Encûmena Veguhastinê ya Başûrê Yemenê û gelek serkirdeyên vê herêmê bi wisa gavekê re, Riyad dest bi şandina hêzên ku hemwelatiya welatên Afrîkayê heye kiriye. Ev hêz ne tenê bo sînorên Yemenê, lê herwiha bo herêmên başûrê Yemenê jî tên şandin.
Windahiyên Hêzên Hevpeyman ên Riyadê û Nêzîkbûna Hêzên Çekdar ên Yemenê bi Deryaya Erebî re
Lêbelê, xuya ye ku ev hemû gav ne bûne sedema feydeyeke mezin bo Erebistana Siûdî. Ji ber ku di rojên borî de eniya rojhilat şahidê kuştina hejmareke mezin ji hêzên hevpeyman ên Riyadê bû. Di nav kuştiyan de navê Eyman Esker, yek ji fermandarên tîpê yê di “Hêza Bergiriyê” (Nirûya Rad’ê) de ya ku li Bab el-Mendeb hatiye bicihkirin, jî tê dîtin.
Di heman demê de, rapor derbarê kêmasiya kapasîteya nexweşxaneyan ji bo wergirtina birîndar û canfedakirî yên eniyên cihê yên li herêmên el-Meqatira, Bab el-Mendeb û Kehbûb de hatine belavkirin.
Ev pêşketin di rewşekê de çêdibin ku dûrahiya Hêzên Çekdar ên Yemenê heta berava Deryaya Erebî kêm bûye û gihîştiye kêmtir ji 20 kîlometreyan. Kontrolkirina vê beravê dikare wan bihêle ku rêya têkiliyê di navbera bajarê Adenê û Tengava Bab el-Mendeb de qut bikin û bi vî awayî hêz û komelgehên hevpeyman ên Erebistana Siûdî yên li qeraxa bajarê Zubab de bi cih bûne, dorpêç bikin.
…………………
Dawiya Peyamê /
Etîket:
Yemen • Misir • Erebistana Siûdî • Şerê Yemenê • Hêzên Başûrê Yemenê • Hevbendiya
Mekkeyê • Tengava Bab el-Mendeb • Colanî • Encûmena Veguhastinê ya Başûrê Yemenê
Your Comment