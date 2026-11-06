Li gorî nûçeya Ajansa Navneteweyî ya Ehl-ul-Beyt ê (s.x) – ABNA – Şanzdehemîn balafira bêpîlot a Amerîkî ji cureya MQ-1, ji aliyê sîstema nû û pêşketî ya parastina esmanî ya Spahê ve û di bin kontrola tora yekgirtî ya parastina esmanî ya welat de, li esmanê Girava Qeşmê hat şopandin û xistin.
Binketina dubare ya mîsyonên îstîxbaratî yên dijmin
Balafireke bêpîlot a çavdêrî-şer a artêşa destdirêjker a Amerîkayê ji malbata MQ-1ê, li ser esmanê Girava Qeşmê, bi agirê sîstema nû û pêşketî ya parastina esmanî ya Hêza Hewayî ya Spaha Pasdaran a Îstîqrara Îslamî hat şopandin û xistin.
Tkistîpên li pey hev ên di mîsyonên îstîxbaratî yên dijmin de, siyeke reş li ser dosya serfermandariya Brad Cooper çêkiriye. Şervanên Spahê bi serdestiya îstîxbaratî û çavdêriya domdar a tevgerên hewayî yên dijmin, çalakiyên îstîxbaratî û nexşeyên firînê yên van balafiran di bin çavdêriya xwe de digirin.
Girîngiya stratejîk a şopandina balafirên bêpîlot ên MQ-1; Ji binketina îstîxbaratê bigire heta mijara tepeserkirina cihê destpêkê yê firînê
Balafira bêpîlot a MQ-1C Gray Eagle ER, ku guhertoyeke pêşketî û dûrbas a malbata Gray Eagle ye û bi ser Artêşa Bejahî ya Amerîkayê ve ye, bi zêdekirina dema firînê û sûdwergirtina ji amûrên pêşketî yên çavdêrî, îstîxbaratî û komkirina agahiyên elektronîkî, ji bo mîsyonên demdirêj hatiye sêwirandin.
Girîngiya raporên têkçûna vê malbata balafirên bêpîlot ne tenê bi nirxê darayî yê wê ve sînorkirî ye; belkî windabûna her balafirekê tê maneya têkçûna domdariya çavdêriya îstîxbaratî, kêmkirina kapasîteya îstîxbaratî û zêdebûna mesrefên operasyonel ên dijmin. Rapora xistina şanzdehemîn balafira MQ-1 li esmanê Qeşmê, ji vê aliyê ve xwedî girîngiyeke berbiçav e.
Mijareke din a girîng, naskirina çavkanî û nexşeya mîsyonên balafirên bêpîlot ên Amerîkayê ye. Şopandina domdar a rêyên firînê û naskirina cihê destpêkê yê operasyonên firînê bi awayekî berdewam ji aliyê şervanên îstîxbarata hewayî ve tê kirin, û ev yek dibe sedema nasîneke hûrvetir a li ser avahiya piştgiriyê û çalakiyên îstîxbaratî-şopandinê yên dijmin. Bi vî rengî, tepeserkirina cihê destpêkê yê firînê yê van balafirên bêpîlot û bingehên dijminê destdirêjker ê Amerîkî li seranserê herêmê, tenê di kêliyekê de û bi îradeya fermandarên hêzên çekdar ên Komara Îslamî ya Îranê pêkan e.
………………..
Dawiya Peyamê
Etîket:
Amerîka • Parastina Spaha Pasdaran • Îran • Balafira bêpîlot (Drone) • Girava Qeşmê • Şerê li dijî Îranê
Your Comment