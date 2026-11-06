Li gorî nûçeya Ajansa Navneteweyî ya Ehl-ul-Beyt ê (s.x) – ABNA – Cîmî Talrîko, senatorê hilbijartî yê 37-salî yê Amerîkî li Teksasê, di berteka li hemberî daxuyaniyên Donald Trump, Serokkomarê Amerîkayê, di hevpeyvînekê radyoyî de bi tora Fox News re, ku tê de wî bi heqareta li Hezretî Îsa Mesîh (S) tawanbar kiribû, got: Bombebarankirina xwendekarên bêguneh li Îranê, heqaret e li hemberî Mesîh (S).
Trump di vê hevpeyvînê de Talrîko wekî kesekî ku pir bi giranî di bin bandora ramanên bi navê
“woke” de ye wesifand û ew pir bêkafîyet bi nav kir.
Talrîko di bersiva van daxuyaniyan de got: “Serokkomarê Dewletên Yekbûyî got ku min heqaret li Îsa Mesîh kiriye. Dixwazin bizanibin kîjan tişt heqaret e li Îsa Mesîh? Mehrûmkirina nexweşan ji xizmetên dermankirinê dema ku bacên mîlyarderan kêm dikin; derxistina koçberan û veqetandina pitikan ji dayikên wan.”
Wî di berdewamiyê de bi nîşandan ber bi siyaseta derve ya hikûmeta Amerîkayê û şerê li dijî Îranê ve got: “Hûn dizanin kîjan tişt heqaret e li Îsa Mesîh? Bombebarankirina xwendekarên bêguneh li Îranê û şandina jin û mêrên me yên wêrek ber bi mirinê ve di şerekî din ê bêdawî de.”
Rexnekirina li ser doza Epsteinê
Vê siyasetmedarê demokrat herwiha bi rexnekirina awayê ku hikûmeta Trump bi doza Jeffrey Epstein re mijûl dibe, got: “Veşartina dosyayên Epsteinê û redkirina dozkirinê ya tewra kesekî ji wan kesên ku navên wan di van dosyayan de hatine, heqaret e li Îsa Mesîh(s).”
Talrîko di beşeke din a gotinên xwe de bi tekezî li ser wê yekê ku ew xwe Mesîhiyekî temam nabîne, got: “Ez Mesîhiyekî temam nînim û îdiayek jî di vî warî de nakim. Tenê Mesîhiyekî temam hebûye û ew 2000 sal berê li xaçê hat kuştin.”
Wî bi nîşandan ber bi fêrgotinên Mesîhiyê ve zêde kir: “Îsa fêrî me kir ku em cîranên xwe mîna xwe ji xwe hez bikin. Ma em dikarin hebûna şer, intîzab û cudakarîyê an jî xizaniyê li bihiştê bifikirin? Wê demê çima em rê didin ku ev pirsgirêk li ser erdê hebûna xwe bidomînin?”
Serkeftina hilbijartinê ya Talrîko
Cîmî Talrîko yê 37-salî, nûnerê demokrat ê Meclisa Nûneran a eyaleta Teksasê, di hilbijartinên 3yê Mijdarê 2026an de bi têkbirina “Ken Paxton” yê 63-salî, dojgerê giştî yê komarparêz ê vê eyaletê, karî biçe Senaya Amerîkayê.
Li gorî encamên hatine ragihandin, Talrîko bi bidestxistina **59.2%**ê dengan li hemberî **39.2%**ê dengan ên Paxton bi ser ket û ji sala 1988an vir ve cara yekemîn kursiyeke din a Senayê ji demokratan re li eyaleta Teksasê veqetand.
Talrîko berî vê serkeftinê, di hilbijartinên pêşdibistanê yên Partiya Demokrat de di meha Adarê de, Jasmin Crockett, nûnera Kongreya Amerîkayê, têk biribû û namzediya vê partiyê ji bo hilbijartinên Senayê bidest xistibû.
Ew ji sala 2018an vir ve di Meclisa Nûneran a eyaleta Teksasê de dixebitî û piştî rexnekirina karanîna fêrgotinên Mesîhiyê ji aliyê komarparêzan ve ji bo rewa dîtina siyasetên xwe, bi navûdeng bû.
Pêşbirkirina hilbijartinê ya Talrîko bi êrişên berdewam ên komarparêzan re hate hev; di nav wan de êrişên ji aliyê Trump û JD Vance, cîgirê Serokkomar, ku tê de meyla zayendî ya Talrîko hate armanc girtin. Talrîko ku ji sala 2023an vir ve bi “Brianna Menard” re nîşanî ye, di hevpeyvînekê de bi kovara “People” re van daxuyaniyan wekî “heqaretên şexsî yên asta nizm” wesifand û ew bêgirîng dîtin.
Wî got: “Her çend rûbirûbûna bi weha heqaretan xweş nebe jî, ez difikirim ku piraniya gelê Teksasê bi başî li pişt perdeya van êrişan digihîjin. Ew stratejiya çêkirina dabeşbûnê û dûrxistina ramanên giştî dibînin û amade ne ku xwedî rêberên cidî bin ku dawiyê rastî behsa pirsgirêkên wan bikin; ji ber ku siyaset li ser siyasetmedaran nîne, li ser gel e.”
…………………………..
Dawiya Peyamê
Etîket:
Amerîka • Tora Fox News • Donald Trump • Senaya Amerîkayê • Jeffrey Epstein • JD Vance • Îran
Your Comment