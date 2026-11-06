Li gorî nûçeya Ajansa Navneteweyî ya Ehl-ul-Beyt ê (s.x) – ABNA – Di vê navberê de her du partiyên kesk û zer (Yekîtiya Niştimanî ya Kurdistanê û Partiya Demokrat a Kurdistanê) li her du navçeyên Silêmaniyê û Hewlêrê mijûlî karûbarên derveyî partiyê bûne û zêdetir bûne qada manevraya hêzên Amerîkî li herêmê, û firsendeke wan ji bo pêkhanîna hikûmetê tune bûye. Dibe ku dudilîbûna wan a watedar li bendê bûna guhertinên bingehîn li herêmê bû, ku bi hilbijartinên 3ê Mijdara Amerîkayê ve hêviyên wan bi dawî hatin.
Yek ji sedemên xuyayî yên pêknehatina meclîsê û danasîna kabîneyê, nehevsengî di sazkirina hêzên siyasî yên herêmê de bû. Li gorî awayê xebat û reftara siyasî ya dawiyê, wiha xuya dibe ku pêkanîna meclîsa Kurdistanê bêyî hevdengî bi hikûmetên herêmî û cîhanî re ne hêsan bûye. Partiya Demokrat a Kurdistanê bi hebûna 39 kursiyan û bi hevpeymaniyê bi hin partiyên biçûktir ve gihîşt 43 kursiyan, lê ji bo pêkhanîna hikûmetê pêwîstî bi heşt kursiyên din hebû da ku bi tena serê xwe hikûmetê li herêmê pêk bîne. Bi kirîna deh kursiyan bi pereyên bi mîlyonan dolarî, gihîşt nimara pêwîst, û roja 4yê Mijdarê Partiya Demokrat a Kurdistanê ya Iraqê, tam piştî ragihandina encamên hilbijartinên Meclîsa Nûneran û Senaya Amerîkayê, ragihand ku meclîsa herêmî ya Kurdistanê pêk hatiye û dê kiryarên danasîna kabîneyê werin kirin.
Yekîtiya Niştimanî ku nekarî li hemberî gumanên firotina kursiyan bisekinin, roja denganê rê li ber çûna nûnerên xwe ji Silêmaniyê bo Hewlêrê girt, lê Partiya Demokrat bi hejmara nûnerên heyî û kirî, erkên meclîsê pêk anî û Yekîtiya Niştimanî ket qada "afsayd"ê. Serokayetiya Yekîtiya Niştimanî neçar ma ku veqetîna xwe ji herêmê ragihîne, ji ber vê yekê roja Pêncşemê 5yê Mijdara 2026an bi awayekî fermî veqetîna xwe ji desthilatdariya federal ya Herêma Kurdistana Iraqê ragihand. Her partiyek ji van sedemên xwe ji bo vê biryara dîrokî, ku zêdetirî 26 salan di hevbeşiyeke “jelatînî” de ligel hev bûn, pêşkêş kirine; lê bingeha sereke dikare di encama hilbijartinên Amerîkayê de were dîtin. Dema ku ew ji guhertina li herêmê ji aliyê Amerîkayê ve bêhêvî bûn, tavilê li dû avakirina nû ya struktura hêzê çûn, da ku bikarin di çarçoveya desthilatdariya federal de di hêzê de bimînin û xwe ji gefên herêmî yên li Iraqê biparêzin. Lê ragihandina fermî ya veqetîna Yekîtiya Niştimanî ji herêmê ji aliyê serokê Yekîtiya Niştimanî ve, hevsengiyên herêmê tevlihev kir û karta hêza ku Partiya Demokrat bi wê li Bexdayê dilîst, ji destê Partiya Demokrat derxist.
Tiştê ku dikare van guhertinan bi armanc xuya bike, biryara pêkhanîna hikûmetê ye tam piştî encama hilbijartinên Amerîkayê; her çend Partiya Demokrat a Kurdistanê ya Iraqê bîhnek xurt hebû û xetereya encamên hilbijartinên Amerîkayê zûtir hîs kir, ji ber vê yekê piştî bêdilbûna Amerîkayê li herêma herêmê, rêya Bexdayê pêş xist. Bi xurtkirina ofîsa partiyê li Bexdayê bi hebûna Hişyar Zêbarî, endamê ofîsa siyasî ya partiyê û xalê serokatîya partiyê û yek ji bandortirîn rêberên vê partiyê, wî şande Bexdayê kir; bi vê armancê ku xwe ji gefên herêmî yên encamên pêşveçûna bi Amerîkayê re li herêma xwe biparêze. Yekîtiya Niştimanî ku têkiliyên wê bi Bexdayê ji berê ve ji Partiya Demokrat çêtir bûn, ev xetere ji xwe dûr kiribû; lê ji ber ku di vê reftara neçaverêkirî de Hewlêrê “dest xwaribû”, neçar ma ku ji desthilatdariya Hewlêrê derkeve.
Lê tiştê ku ji guhertinên dawîn ên herêma herêmê derdikeve, cureyek hilweşîna hêza “jelatînî” ye ku salan li benda wê bûn. Zextên serokwezîrê Iraqê li ser desthilatdariya herêmê, rûxwarina Tirkiyeyê ji herêmê, nerazîbûna Îranê ji reftarên desthilatdariya herêmê di rûbirûbûna bi şerê Îran û Amerîkayê de, û herwiha dûrketina Amerîkayê ji rêberên Hewlêrê, û zextên aborî yên giran li ser civaka herêmê, û cudakarî û nakokiyên di navbera partiyan û heta di nav xanedana rêberên herêmê de, hemû nîşanî fikarên herêmê ji çarenûsa vê herêmê didin. Hewlêr bi revîna ber bi pêş de bo Bexdayê, û Silêmanî bi veqetîna ji Hewlêrê, nîşaneyên paşlêdanên hilbijartinên Amerîkayê nîşan dan, yên ku herêmê li ber deriyê ceribandineke giştî de danîne; û rabûnên gelî kêmtirîn kiryara pratîkî ye ku li benda herêmê ye.
Etîket: cebikin li idame bername
سبک
kamil be tercume
Li vir wergera kamil û bêkêmasî ya metnê bi Kurmanciya fermî û rojnamegerî:
کردپرس
Di vê navberê de, her du partiyên kesk û zer li her du navçeyên Silêmaniyê û Hewlêrê, mijûlî karûbarên derveyî partiyê bûne û zêdetir bûne meydana manevrayan a hêzên Amerîkî li herêmê; û firsenda wan ji bo pêkhanîna hikûmetê tune bû. Dibe ku dudilîbûna wan a watedar, li benda guhertinên bingehîn li herêmê bû, ku bi hilbijartinên 3yê Mijdara Amerîkayê ve, hêviyên wan bi dawî hatin.
Yek ji sedemên xuyayî yên pêknehatina meclîsê û danasîna kabîneyê, nehevdengî di sazkirina hêzên siyasî yên herêmê de bû. Li gorî awayê xebatê û reftara siyasî ya dawiyê, wiha xuya dibe ku pêkanîna meclîsa Kurdistanê bêyî hevdengiyê bi hikûmetên herêmî û cîhanî re, ne hêsan bûye. Partiya Demokrat a Kurdistanê bi hebûna 39 kursiyan û bi hevpeymaniyê bi hin partiyên biçûktir re gihîşt 43 kursiyan, lê ji bo pêkhanîna hikûmetê pêwîstî bi heşt kursiyên din hebû da ku bi tena serê xwe hikûmetê li herêmê pêk bîne. Bi kirîna deh kursiyan bi pereyên bi mîlyonan dolarî, gihîşt nimara pêwîst; û roja 4yê Mijdarê, Partiya Demokrat a Kurdistanê ya Iraqê, tam piştî ragihandina encamên hilbijartinên Meclîsa Nûneran û Senaya Amerîkayê, ragihand ku meclîsa herêmî ya Kurdistana Iraqê pêk hatiye û dê kiryarên danasîna kabîneyê werin kirin.
Yekîtiya Niştimanî (YNK) ku nekarî li hemberî gumanên firotina kursiyan bisekine, roja denganê rê li ber çûna nûnerên xwe ji Silêmaniyê bo Hewlêrê girt; lê Partiya Demokrat bi hejmara nûnerên heyî û yên kirî, erkên meclîsê pêk anî û Yekîtiya Niştimanî ket qada "afsayd"ê. Serokayetiya Yekîtiya Niştimanî neçar ma ku veqetîna xwe ji herêmê ragihîne; ji ber vê yekê roja Pêncşemê, 5yê Mijdara 2026an, bi awayekî fermî veqetîna xwe ji desthilatdariya federal a Herêma Kurdistana Iraqê ragihand. Her partiyek ji van, sedemên xwe ji bo vê biryara dîrokî ku zêdetirî 26 salan di hevbeşiyeke “jelatînî” de ligel hev bûn, pêşkêş kirine; lê bingeha sereke dikare di encama hilbijartinên Amerîkayê de were dîtin. Dema ku ew ji guhertina li herêmê ji aliyê Amerîkayê ve bêhêvî bûn, tavilê li dû avakirina nû ya struktura hêzê çûn, da ku bikarin di çarçoveya desthilatdariya federal de di hêzê de bimînin û xwe ji gefên herêmî yên li Iraqê biparêzin. Lê ragihandina fermî ya veqetîna Yekîtiya Niştimanî ji herêmê ji aliyê serokê Yekîtiya Niştimanî ve, hevsengiyên herêmê tevlihev kir û karta hêza ku Partiya Demokrat bi wê li Bexdayê dilîst, ji destê Partiya Demokrat derxist.
Tiştê ku dikare van guhertinan bi armanc xuya bike, biryara pêkhanîna hikûmetê ye tam piştî encama hilbijartinên Amerîkayê; her çend Partiya Demokrat a Kurdistanê ya Iraqê bîhnek xurt hebû û xetereya encamên hilbijartinên Amerîkayê zûtir hîs kir. Ji ber vê yekê, piştî bêdilbûna Amerîkayê li herêma herêmê, rêya Bexdayê pêş xist û bi xurtkirina ofîsa partiyê li Bexdayê, bi hebûna Hişyar Zêbarî, endamê ofîsa siyasî ya partiyê û xalê serokatîya partiyê û yek ji bandortirîn rêberên vê partiyê, wî şande Bexdayê kir; bi vê armancê ku xwe ji gefên herêmî yên encamên pêşveçûna bi Amerîkayê re li herêma xwe biparêze. Yekîtiya Niştimanî ku têkiliyên wê bi Bexdayê ji berê ve ji yên Partiya Demokrat çêtir bûn, ev xetere ji xwe dûr kiribû; lê ji ber ku di vê reftara neçaverêkirî de Hewlêrê “dest xwaribû”, neçar ma ku ji desthilatdariya Hewlêrê derkeve.
Lê tiştê ku ji guhertinên dawîn ên herêma herêmê derdikeve, cureyek hilweşîna hêza “jelatînî” ye ku salan li benda wê bûn. Zextên serokwezîrê Iraqê li ser desthilatdariya herêmê, rûxwarina Tirkiyeyê ji herêmê, nerazîbûna Îranê ji reftarên desthilatdariya herêmê di rûbirûbûna bi şerê Îran û Amerîkayê de, û herwiha dûrketina Amerîkayê ji rêberên Hewlêrê, û zextên aborî yên giran li ser civaka herêmê, û cudakarî û nakokiyên di navbera partiyan de û heta di nav xanedana rêberên herêmê de, hemû nîşanî fikarên herêmê ji çarenûsa vê herêmê didin. Hewlêr bi revîna ber bi pêş de bo Bexdayê, û Silêmanî bi veqetîna ji Hewlêrê, nîşaneyên paşlêdanên (aftermath) hilbijartinên Amerîkayê nîşan dan, yên ku herêmê li ber deriyê ceribandineke giştî de danîne; û rabûnên gelî kêmtirîn kiryara pratîkî ye ku li benda herêmê ye.
…………
Dawiya Peyame/
Your Comment