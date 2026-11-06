Li gorî nûçeya Ajansa Navneteweyî ya Ehl-ul-Beyt ê (s.x) – ABNA – Ragihandinê ya Serokwezîrê Iraqê ragihand ku di civîna navbera Elî Salih El-Zeydî û Ehmed El-Şer’ de li Şamê, gelek mijarên têkildarî hevkariyên dualî yên di warên aborî, bazirganî û enerjiyê de hatin gotûbêjkirin.
Li gorî vê raporê, yek ji mijarên sereke yên gotûbêjan, lêkolîna li ser îmkana hinardekirina petrola Iraqê bi riya bendergeha Banyas a Sûriyeyê bi kapasîteya rojane ya herî zêde 2 milyon bermîlî bû; mijarek ku eger pêk were, dikare bibe zemînek ji bo berfirehkirina hevkariyên her du welatan di sektora enerjiyê de.
Zêdekirina qebareya pevguhertinên bazirganî yên di navbera Iraq û Sûriyeyê de jî yek ji wan mijaran bû ku di vê civînê de hatin pêşkêşkirin. Her du aliyan herwiha li ser hevkariya hevpar ji bo pêşvebirina sektora çandiniyê û xurtkirina hevtemamiya kapasîteyên aborî û xurekî yên her du welatan gotûbêj kirin; nêzîkatiyek ku bi armanca bilindkirina ewlehiya xurekî û berfirehkirina hevkariyên aborî tê şopandin.
Di beşeke din a vê raporê de hat gotin ku Elî Salih El-Zeydî ji mal û milkê xwe yê kesane 10 mîlyon dolar ji bo Mizgefta Emeviyên a Şamê veqetandiye. Li gorî agahiyên hatine belavkirin, 5 mîlyon dolar ji vê mîqdarê ji bo dabînkirina pêdiviyên herêmên pîroz û 5 mîlyon dolarên din jî ji bo Mizgefta Emevî hatine terxankirin.
Ev civîn di çarçoveya hewlên Bexda û Şamê de ji bo berfirehkirina peywendiyên dualî û xurtkirina hevkariyên di warên stratejîk de, bi taybetî enerjî, bazirganî û çandiniyê, pêk hatiye.
Dawiya Peyam/
Your Comment