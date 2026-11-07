Li gorî rapora Ajansa Nûçeyan a Navneteweyî ya Ehl-ul-Beyt ê (s.x) – ABNA –
Rojnameya Siûdî Eş-Şerq el-Ewsat di raporeke xwe de, bi vegerandina çavkaniyên ewlehî û siyasî yên Iraqî yên bê nav, îdia kiriye ku hikûmeta Bexdayê, ji ber zêdebûna fikaran derbarê ihtîmala destpêkirina şereke nû di navbera Îran û Amerîkayê de, tedbîrên ji bo kontrolkirina tevgerên komên çekdar, xurtkirina çavdêriya li herêmên sînorî û rêvebirina encamên muhtemel ên vê pevçûnê amade kiriye.
Li gorî îdiaya vê rojnameyê, Elî ez-Zeydî, serokwezîr û fermandarê giştî yê hêzên çekdar ên Iraqê, hewl dide bi zêdekirina desthilatên fermandarên artêşê, danûstandinên bi berpirsên Amerîkî re û bidestxistina piştgiriya hêzên siyasî yên endamê Çarçoveya Hevrêziyê, rê li ber tevlîbûna komên Berxwedana Iraqê di şerê muhtemel de li dijî Îranê bigire.
Eş-Şerq el-Ewsat van tedbîran wekî beşek ji hewldanên hikûmeta Iraqê pênase kiriye ku armanca wan ew e ku nahêlin Iraq bibe yek ji eniyên şerê herêmî. Lêbelê, beşeke girîng a agahiyên di vê raporê de li ser gotinên çavkaniyên bê nav hatiye avakirin û ji bo hemû îdîayên hatine pêşkêşkirin, piştrastkirineke fermî û serbixwe tune ye.
Îdiaya dayîna desthilatên taybet ji artêşa Iraqê re ji bo rûbirûbûna bi komên çekdar
Yek ji mijarên herî girîng ên rapora Eş-Şerq el-Ewsatê, îdiaya dayîna desthilatên awarte ji aliyê serokwezîrê Iraqê ve ji fermandarên leşkerî re ye, da ku bi lez û bez li hember tevgerên çekdarî yên derveyî qanûnê destwerdanê bikin.
Ev rojname bi vegerandina gotinên berpirsiyekî ewlehiyê yê Iraqî îdia kiriye ku ez-Zeydî destûr daye hejmarek ji fermandarên artêşê ku heke çalakiyên çekdarî yên li derveyî çarçoveya qanûnê bibînin, bêyî ku hewce be destûra rasterast ji fermandarê giştî yê hêzên çekdar bistînin, destwerdanê bikin.
Li gorî vê îdîayê, armanca dayîna van desthilatên nû ew e ku hêza destwerdana bilez a hêzên leşkerî zêde bibe û pêşî li tevgerên serbixwe yên komên çekdar di şertên qeyranê de were girtin.
Eş-Şerq el-Ewsat herwiha îdia kiriye ku hikûmeta Iraqê ferman daye ku çavdêriya ewlehiyê li herêmên sînorî yên hesas were tundkirin û hêzên artêşê jî erkdar kirine ku bi awayekî şev û roj her tevgera neasayî bişopînin.
Di vê çarçoveyê de, herêmên sînorî yên Herêma Kurdistanê li bakur, parêzgeha Basra li başûr û xeta sînorê Iraqê bi Sûriyê re, wekî wan deverên ku bala fermandarên leşkerî kişandine ser xwe, hatine destnîşankirin.
Li gorî îdiaya vê rojnameyê, parêzgeha Basra ji ber pozîsyona xwe ya stratejîk û fikaran derbarê çalakiyên muhtemel ên komên çekdar li hin deverên hesas, di tedbîrên ewlehiyê yên hikûmeta Iraqê de girîngiyeke taybet bi dest xistiye.
Îdiaya Eş-Şerq el-Ewsatê derbarê hewldanên ez-Zeydî ji bo astengkirina beşdariya Berxwedana Iraqê di şerê muhtemel de
Beşeke din a rapora Eş-Şerq el-Ewsatê ji fikarên siyasî yên hikûmeta Iraqê derbarê ihtîmala tevlîbûna komên Berxwedanê di pevçûna leşkerî ya di navbera Îran û Amerîkayê de re têkildar e.
Ev rojname îdia kiriye ku ez-Zeydî di civîneke bi rêberên Çarçoveya Hevrêziyê re, ku ji hêzên sereke yên Şîe yên Iraqê pêk tê, derbarê ihtîmala êrîşên leşkerî yên Amerîkayê li dijî Îranê hişyarî daye û ji wan xwestiye ku ji bo pêşîgirtina li beşdariya komên nêzî xwe di şerê muhtemel de gavên pêwîst bavêjin.
Li gorî nivîsa Eş-Şerq el-Ewsatê, fikara hikûmeta Bexdayê ew e ku tevlîbûna komên Berxwedana Iraqê di şer de ji bo piştgiriya Îranê, dikare Iraqê bike armanca bersiveke rasterast a Amerîkayê û têkiliyên Bexda û Washingtonê bixe qonaxeke krîtîk.
Ev rojname bi vegerandina gotinên berpirsiyekî Iraqî îdia kiriye ku di rewşa beşdariya berfireh a van koman di şer de, hikûmeta ez-Zeydî dibe ku rû bi rewşekê bibe ku Washington Iraqê wekî welatekî dijmin binirxîne.
Eş-Şerq el-Ewsat di heman demê de îdia kiriye ku hin hêzên siyasî yên endamê Çarçoveya Hevrêziyê, ji encamên muhtemel ên lawazbûna Îranê di şerekî leşkerî de û bandora wê li ser pozîsyona xwe ya siyasî li Iraqê fikar in. Ev mijar dikare hewldanên hikûmetê ji bo gihîştina helwesteke hevbeş li ser pêşketinên herêmê dijwartir bike.
Îdiaya Eş-Şerq el-Ewsatê derbarê girêdana tevgerên komên Berxwedanê bi fermanên Sepaha Pasdaran
Eş-Şerq el-Ewsat di domandina rapora xwe de, bi vegerandina gotinên çavkaniyên siyasî yên Iraqî, îdia kiriye ku hin komên çekdar lîsteya armancên xwe yên muhtemel li gorî fermanên ku tên nisbetkirin bi Sepaha Pasdaran a Şoreşa Îslamî ya Îranê ve, nûve kirine.
Ev rojname herwiha bi behskirina raporeke ku tê nisbetkirin bi Ajansa Nûçeyan a Tesnîmê û derbarê peyama Ayetullah Seyid Mücteba Xamineî ji bo komên Berxwedanê ye, hewl daye di navbera pêşketinên dawî yên eniya Berxwedanê û fikarên ewlehiyê yên hikûmeta Iraqê de têkiliyê ava bike.
Lêbelê, îdiaya hebûna fermanên operasyonî yên diyarkirî ji aliyê Sepaha Pasdaran ve ji bo komên Iraqî, di rapora Eş-Şerq el-Ewsatê de bi piranî li ser çavkaniyên bê nav hatiye avakirin û belgeyên serbixwe yên piştrastkirina hûrgiliyên wê nehatine weşandin.
Danûstandinên serokwezîrê Iraqê bi Waşingtonê re ji bo kontrolkirina encamên şer
Li gorî nivîsa Eş-Şerq el-Ewsatê, di heman demê de bi tedbîrên ewlehiyê yên navxweyî re, serokwezîrê Iraqê têkiliyên siyasî yên xwe bi berpirsên Amerîkî re jî zêde kiriye.
Ev rojname bi behskirina hevdîtina Tom Barrack, nûnerê taybet ê serokê Amerîkayê ji bo Iraqê, bi Elî ez-Zeydî re, ragihandiye ku aliyê Amerîkî li ser girîngiya hewldanên hikûmeta Bexdayê ji bo kontrolkirina qeyranên muhtemel tekez kiriye.
Li gorî heman raporê, ez-Zeydî di axaftineke telefonî bi Donald Trump re jî li ser helwesta hikûmeta Iraqê ya derbarê astengkirina bikaranîna axa vî welatî ji bo êrîşkirina li ser welatên cîran tekez kiriye.
Eş-Şerq el-Ewsat herwiha îdia kiriye ku danûstandinên dîplomatîk ên Amerîkayê bi berpirsên Herêma Kurdistanê ya Iraqê re jî, bi mijara pêşketinên girêdayî Îranê û ihtîmala berfirehbûna aloziya leşkerî li herêmê, didomin.
Planên awarte yên Bexdayê ji bo rûbirûbûna bi encamên muhtemel ên şer
Eş-Şerq el-Ewsat di beşeke din a rapora xwe de behsa planên sivîl ên hikûmeta Iraqê kiriye û îdia kiriye ku Encumena Wezîran a Ewlehiyeta Neteweyî ya vî welatî, senaryoyên cuda ji bo rêvebirina şertên awarte nirxandiye.
Li gorî vê raporê, veguhastina perwerdehiya dibistanan bo awayê serhêl, parastin û dîjîtalkirina belgeyên hesas ên hikûmetê û amadekirina derfetên pêwîst ji bo pêşwazîkirina penaberên muhtemel, ji mijarên ku di civînên ewlehiyê yên Bexdayê de hatine nirxandin in.
Lêbelê, çavkaniyên hikûmetê yên ku Eş-Şerq el-Ewsatê vegerandine, tekez kirine ku hîn biryareke dawî ji bo pêkanîna hin tedbîran, di nav de guhertina awayê xebata dibistan û dezgehên hikûmetê, nehatiye girtin.
Van çavkaniyan herwiha îdia kirine ku plansaziya awarte ya hikûmeta Iraqê ji meha Adara borî ve dest pê kiriye û li gorî pêşketinên ewlehiyê yên herêmê, bi awayekî demkî tê nûvekirin.
Ji ber vê yekê, berevajî wê yekê ku dibe hin rapor çewt were fêmkirin, hebûna van planan ne wateya destpêkirina pêkanîna hemû tedbîrên awarte li Iraqê ye.
Belavkirina raporên aborî li dijî Ketayib Hizbullahê di berî şerê muhtemel de
Beşa dawî ya rapora Eş-Şerq el-Ewsatê ji belavkirina agahî û îdîayên derbarê çalakiyên aborî yên hin komên Berxwedana Iraqê, bi taybetî Ketayib Hizbullahê, re têkildar e.
Ev rojname nivîsiye ku di heman demê de ku fikarên derbarê ihtîmala pevçûneke leşkerî ya herêmî zêde dibin, raporên derbarê torên şirketan û berjewendiyên aborî yên ku tên girêdan bi hin fermandarên komên çekdar û kesên nêzî wan ve, di medyayê û cîhana înternetê de belav bûne.
Eş-Şerq el-Ewsat di heman demê de eşkere kiriye ku piştrastkirina rastiya van agahiyan dijwar e.
Li gorî nivîsa vê rojnameyê, belavkirina van raporan pirsên derbarê ihtîmala hebûna kampanyayeke medyayî ji bo lawazkirina pozîsyona civakî û siyasî ya komên Berxwedana Iraqê derdixe holê.
Ji vê perspektîfê ve, hevdemiya belavkirina îdîayên aborî li dijî Ketayib Hizbullahê bi zextên siyasî yên ji bo astengkirina tevlîbûna komên Berxwedanê di şerê muhtemel de li dijî Îranê, yek ji aliyên ku di rapora Eş-Şerq el-Ewsatê de bala lê hatiye kişandin e.
Lêbelê, tenê hevdemiya van bûyeran nikare hebûna operasyoneke medyayî ya hevrêzkirî îsbat bike.
Your Comment