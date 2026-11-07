Li gorî nûçeya Ajansa Navneteweyî ya Ehl-ul-Beyt ê (s.x) – ABNA –Têkçûna dîrokî ya Komarparêzan di hilbijartinên dawî yên Amerîkayê de, ji bilî guherîna hêzê ya hêsan, nîşana herikînek kûr di bedena civaka Amerîkayê de ye.
Di dema ku hin kes vê encamê wek encama rasterast a enflasyonê û zêdebûna lêçûnên jiyanê dibînin, analîz nîşan didin ku aloziyên jeopolîtîk li herêmê, bi taybetî pevçûnên têkildarî Îranê û zexta li ser zincîra peydakirina enerjiyê, roleke bêberamber di vegerandina dengdêran ber bi Demokratan ve lîstine.
Ev têkçûn ne tenê hêza kirînê ya gel, lê di heman demê de pêbaweriya Dewletên Yekbûyî di qada navneteweyî de jî bi pirsgirêk re rûbirû kiriye. Niha ev pirsgirêja bingehîn derdikeve holê: gelo hilbijartinên dawî yên Amerîkayê tenê guheztineke hêzê li Washingtonê bû, an bertekeke tûj ji aliyê bedena dengdêran ve li hember lêçûnên giran yên siyasetên Trump?
Di vê çarçoveyê de, Hugh Gusterson, profesorê Beşa Antropolojiyê û Koleja Siyasetmedariya Giştî û Karûbarên Cîhanî ya Zanîngeha British Columbia, di hevpeyvînê de bi Ajansa Abna re li ser têkçûna dîrokî ya Komarparêzan û ka ev têkçûn nîşana cezayeke aborî ji aliyê bedena dengdêran ve ye an guherîneke paradîgmeyê di pêşîniyên civakî yên Amerîkayê de ye, got: Bê guman yek ji sedemên bingehîn ên têkçûna Komarparêzan ev e ku rewşa piraniya Amerîkayan li gorî du sal berê xirabtir bûye. Wekî ku navdar e, dema ku Ronald Reagan di hilbijartinên serokatiyê de bi ser ket, gelek kes bawer dikirin ku bi bandortirîn hevok di tevahî kampanyaya wî ya hilbijartinê de ev pirs bû: "Gelo rewşa we îro li gorî çar sal berê baştir bûye?"
Gusterson tekez kir: Enflasyon û tarîfên ku Trump danîbûn bûne sedema zêdebûna bihayan, û bê guman bihaya benzînê jî ji ber girtina Tengava Hormuzê pir zêdetir bûye.
Wî zêde kir: Pêşverû hêvî dikin ku rengek guherîna paradîgmeyê çêbe; ango ku gelê asayî yê Amerîkayê ji çîna milyarderan û newekheviya zêde ya di civaka Amerîkayê de rûdigerin. Ez di vê mijarê de ne ew qas piştrast im, lê divê were sekinîn û dîtin ka çi tê pêş.
Gusterson di berdewamiyê de li ser nakokiya di navbera îdîaya Trump a ku gel bi siyasetên wî yên li hember Îranê razî ye û rastiya têkçûnê di sindoqên dengdanê de û hebûna valahiyeke ku di têgihîştina wî ya siyasî ya civakê de nîşan dide, got: Têkçûna Trump ji valahiyeke kûrtir derdikeve; valahiyeke di navbera bawerî û xweperestiya wî de ku ew difikire hemû kes jê hez dikin û rastiya kêmbûna bingeha piştgiriyê ya wî (ji bilî di navbera alîgirên wî yên hişk û pesnkerên wî de). Trump dora xwe bi pesnkeran tijî kiriye ku her tim pesnê wî didin. Ji ber vê yekê, ew roj bi roj ji rastiyê dûrtir dibe, bi taybetî ji ber ku bi eşkereyî ketiye ber xirabbûna nasînî. Ev qutbûn, ji bilî mijara Îranê, bêtir bi mijarên aborî û bi awayên pir ecêbtir re têkildar e ku ew di axaftinên xwe yên giştî de bikar tîne.
Ev profesorê Zanîngeha British Columbia di bersiva vê pirsê de ku gelo Trump di xefika şerê bi Îranê de ket û ku serkeftina Demokratan li pey van aloziyan, kîjan ji nû ve pênasekirina roleka Îranê di hevkêşeyên ewlehiyê yên nû yên Amerîkayê de dide, got: Şerê bi Îranê ji du aliyan ve zirar da Trump; yekem ew e ku bû sedema bihatirbûna benzînê û Amerîkayî mîqdarên zêde sotemeniyê bikar tînin. Ya duyem ew e ku hesabên wî yên xelet eşkere kir; wî gotibû ku şer dê zû bi serkeftina Amerîkayê bi dawî bibe, lê piştî derbasbûna çend mehan, ev şer hê jî berdewam e.
Mixabin divê bibêjim ku ez nagumên serkeftina Demokratan bandoreke zêde li ser şerê bi Îranê hebe. Yekem, desthilatdariya şer bêtir di destê serokkomar de ye ji kongreyê. Kongre dibe ku hewl bide ku li biryara desthilatdariyên şer (ku hewce bi piştgiriya kongreyê ji bo her şerî di nav 60 rojan de ji destpêka wî ji aliyê serokkomar ve heye) bisekine, lê di heman demê de, Demokratan nexwazin ku wek partiya qels ku şer daye winda xuya bibin.
Wî di berdewamiyê de li ser faktorên bilezker ên hilweşîna hêza cîhanî ya Amerîkayê tekez kir ku bê guman şerê bi Îranê wêneyên li ser hêza Dewletên Yekbûyî qels kiriye û di heman demê de, rezervên rokêtan ên vî welatî bi awayek berçav kêm kiriye. Bo nimûne, zêdetirî 50% ji roketên "Patriot" yên Amerîkayê di şerê bi Îranê de hatine bikaranîn. Lê ya ku zirara mezintir aniye, xiyaneta Trump e li ser hevalbendiyên ku zêdetirî 50 salan garantî yên aramiya serdestiya Dewletên Yekbûyî li ser pergalê cîhanî bûn. Wî Kanadayê kir dijmin; bi tehdîda dagirkirina Greenlandê û danîna tarîfan li ser kelûmelên Ewropî, Ewropiyan ji xwe dûr xist û roj bi roj bêtir dişibe hevalbendê sereke yê Rûsyayê ji dijminê wê. Welatiyên welatên ku berê ji bo bidestxistina rêberiyeke pêbawer û piştgiriyê li Dewletên Yekbûyî dinihêrtin, niha wisa lê nanêrin.
Niha pirsgirêja mezin ev e ka gelo serokkomarê pêşerojê û kongreyeke cuda dikarin wê pêbaweriyê vejînin an na. Bi gumana min wisa nabe, her çend kesên din nerîneke cuda hene.
Gusterson di dawiyê de li ser bandora têkçûna Trump di qada hilbijartinê de li ser siyasetên pêşerojê yên Amerîkayê got: Trump kesek e ku her awayê ku dilê wî bixwaze tevdigere. Heke berdewamiya şerê bi Îranê li gorî wî be, ew ê berdewam bike; heke bikaribe rêyekê bibîne ku têkçûna Amerîkayê bi Demokratan ve girêbide, dibe ku şer bi dawî bîne. Li ser Îsraêlê jî divê were gotin ku heke Netanyahu êdî ne li serê karûbarên Îsraêlê be, Amerîka hevalbendê xwe yê sereke û hêza xwe ya nimûneyî li herêmê winda dike. Ev mijar dikare rewşê biguherîne.
..........................
Dawiya Peyamê
Etîket
Amerîka
Îran
Hilbijartinên Amerîkayê
Demokrat
Têkçûna Komarparêzan
Donald Trump
Zanîngeha Columbia
Your Comment