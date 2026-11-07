Li gorî nûçeya Ajansa Navneteweyî ya Ehl-ul-Beyt ê (s.x) – ABNA – Hac Mamosta Mela Qadir Qadirî di xutbeyên nimêja Înêyê ya bajarê Paveyê de, bi referansa encamên hilbijartinên navberê yên Amerîkayê û têkçûna Partiya Komarparêz û Donald Trump, got: Em ji Xwedê re şikir dikin ku di vê demê de şahidê têkçûnên leşkerî û siyasî yên Trump û Partiya Komarparêz bûn, û em van guhertinan wek nîşaneyên pêkhatina soza Xwedê li hember xwîna bindestên Xezzeyê û Libnanê û şehîdên delal ên Îranê, bi taybetî rêberê şehîd ê şoreşa îslamî, dibînin.
Wî bi referansa dîroka Partiya Komarparêz a Amerîkayê got: Ev partî nêzîkî 127 salan dîrok heye, lê di vê demê de kêm caran me şahidê wisa têkçûnekê ji bo wê di hilbijartinên kongre û senatoyê de bûne.
Mamosta Qadirî herwiha hilbijartina heşt berendamên misilman di hilbijartinên dawî yên Amerîkayê de sedema kêfxweşiya misilmanan zanî û zêde kir: Her çend Demokrat û Komarparêz di sembol, slogan û rêbazên siyasî de cudahî hene, lê di mijara dijberiya bi Îranê û îslamê re, cudahiyeke bingehîn di navbera wan de tune.
Wî tekez kir: Her du partî di serdemên cuda de li hember Îranê û îslamê helwestên dijminane hebûn û tenê şêwaz û rêbaza wan cuda bû.
Îmamê Cimayê yê Paveyê bi referansa guhertinên siyasî yên Amerîkayê û rejîma sîyonîst, van bûyeran sedema kêfxweşiya gelê Îranê zanî û got: Li hember qenciya Xwedê divê em şikirbêj bin, lê ya girîngtir ew e ku em nekevin nav serxwebûnê û erkên xwe ji bîr nekin.
Wî di berdewamiyê de bi awayê axaftinê li berpirsiyarên welêt got: Ev gel bûn ku li gel hêza leşkerî û hêzên çekdar, di qadên cuda de amade bûn û di avakirina serkeftin û destkeftiyên welêt de rol lîstin; ji ber vê yekê gel binge û piştgiriya bingehîn a welêt û xwedanê nîmetê yê berpirsiyaran e.
Mamosta Qadirî bi tekez kirina ser pêwîstiya xizmetkirina ji gel zêde kir: Berpirsiyar ne divê gel ji bîr bikin û divê hemû hêz û hewla xwe ji bo xizmetkirina vê gelê bikar bînin.
Wî destnîşan kir: Mixabin e ku gelek bi vê asta hişmendî, hevkarî û dilsoziyê, ji berpirsiyarên xwe xeyidî bin an di jiyana rojane de bi pirsgirêk û tengahiyên cuda re rûbirû bibin.
Îmamê Cimayê yê Paveyê bi referansa pirsgirêkên aborî û jiyanê yên civakê tekez kir: Berpirsiyar divê gel di pêşîniya bernameyên xwe de deynin û ji bo çareserkirina pirsgirêkên aborî û jiyanê yên wan hewleke ciddî bikin.
Hişyarî li ser vegera nakokiyan di Herêma Kurdistanê ya Iraqê de
Mamosta Qadirî di beşeke din a axaftina xwe de bi referansa guhertinên dawî yên Herêma Kurdistanê ya Iraqê û gengaziya avakirina du strukturên îdariyê yên cuda li Hewlêrê û Silêmaniyê, li ser vegera nakokiyên siyasî û rêveberî yê di vê herêmê de nîgeraniya xwe anî ziman.
Wî bi bîranîna nakokiyên borî yên di navbera Partiya Demokrat a Kurdistanê bi serokatiya Mesûd Barzanî û Yekîtiya Nîştimanî ya Kurdistanê de, behsa bîranîna hevdîtina xwe bi marhoom Celal Talabanî re di sala 1378an (1999) de li Silêmaniyê kir û got: Di wê demê de nakokiyên her du partiyan ew qas kûr bûn ku her yek herêma di bin bandora xwe de bi awayek serbixwe bi rê ve dibir û atmosfereke neewlehiyê li ser têkiliyên di navbera her du herêman de serdest bû.
Wî zêde kir: Di dema heman rêwîtiyê û hevdîtinê bi Mesûd Barzanî re li Hewlêrê, me li ser pêwîstiya bidawîanîna nakokiyan û baldanê li ser têkiliyên dostane û birayane bi Komara Îslamî ya Îranê re pêşniyar kirin.
Îmamê Cimayê yê Paveyê bi vegotina ku nakokiyên borî heta radeyeke mezin hatibûn çareserkirin, ronî kir: Niha piştî nêzîkî 20 salan, dîsa pistîn li ser vegera dualîtiya siyasî û îdariyê têne bihîstin ku ji bo me wek cîran û hevalê gelê Herêma Kurdistanê nîgeran e.
Mamosta Qadirî ji berpirsiyarên her du partiyan û rîspiyên Herêma Kurdistanê xwest ku bi tedbîr û dûrbînî rê nedin herêmeke ku salan ezmûna şer, bombebarana kîmyayî, neewlehî û birakujiyê li paş xwe hiştiye, careke din bikeve nav nakokî û krîzê.
Etîketên :
- Îmamê Înêyê yê Paveyê
- Mamosta Mela Qadir Qadirî
- Herêma Kurdistanê ya Iraqê
- Hewlêr û Silêmanî
- Partiya Demokrat a Kurdistanê (PDK)
- Yekîtiya Nîştimanî ya Kurdistanê (YNK)
- Mesûd Barzanî
- Celal Talabanî
- Nakokiyên siyasî û îdarî
- Dualîtiya îdarî
- Nîgeranî
- Pave
- Kirmaşan
- Îran
Your Comment