Li gorî nûçeya Ajansa Nûçeyan a Navneteweyî ya Ehl-ul-Beyt ê (s.x) – ABNA – Emîr Mekled, parêzerê mafên medenî yê bi eslê xwe Lubnanî li bajarê Deyrbornê, di hilbijartinên 3ê Mijdarê de li eyaleta Mîşîganê ya Dewletên Yekbûyî yên Amerîkayê, wekî endamê Desteya Rêveberiya Zanîngeha Mîşîganê hat hilbijartin û bû yekemîn Misilmanê ku dikeve vê desteyê.
Mekled bi hev re bi Paul Brown, endamê heyî û namzetê Partiya Demokrat, her du kursiyên ku di vê hilbijartinê de di pêşbaziyê de bûn, bi dest xistin. Namzetên Komarparêz, Michael Shostak û Lena Epstein, nekarîn bibin endamên vê desteyê.
Paul Brown bi bidestxistina 27,2 ji sedî ya dengan û Emîr Mekled bi 25,5 ji sedî ya dengan di rêzên yekem de cih girtin.
Hilbijartina Mekled ji vê aliyê ve girîng e ku yekem car e Misilmanek dikeve Desteya Rêveberiya vê zanîngehê. Ev mijar berê jî di hevpeyvîna rojnameya «Arab American News» de bi wî re, di çarçoveya pêwîstiya hebûna Ereban û Misilmanên Amerîkî di avahiya biryardana zanîngehê de, hatibû nîqaşkirin.
Mekled ku rêveberiya nivîsgeha hiqûqî ya «Hall Mekled» li Deyrbornê dike, di warên wekî dozên mafên medenî, zirarên kesane û parastina sûcî de dixebite. Ew di sala 2009an de bawernameya lîsansê ya xwe di warê darayî de ji Zanîngeha Mîşîganê – Deyrbornê, û di sala 2012an de jî bawernameya hiqûqê ji Zanîngeha Dewleta Wayne wergirtiye.
Parastina hiqûqî ya xwendekarên piştgirê Filistînê jî yek ji wan tecrûbeyên wî ye ku di avakirina kampanyaya hilbijartinê ya wî de roleke girîng lîstiye. Mekled bawer dikir ku tenê serkeftina di dozên hiqûqî de ji bo çareserkirina nakokiyên derbarê polîtîkayên zanîngehê û muameleya dîsîplînî ya bi xwendekaran re têrê nake. Li gorî wî, hebûna di Desteya Rêveberiyê de derfetê beşdarbûna rasterast di biryardanên têkildarî van mijaran de peyda dike.
Divê bê gotin ku endamên Desteya Rêveberiya Zanîngeha Mîşîganê bi dengdana rasterast a gelê eyaletê tên hilbijartin û heyama erkê wan heşt sal e. Bi vî awayî, her carê du kursî di çarçoveya çerxên hilbijartinê yên di navbera wan de de tên danîn pêşiya dengdanê.
Ev desteyê di biryardanên girîng ên zanîngehê de, ji bilî mijarên din, di destnîşankirina xerca xwendinê, pejirandina peymanên mezin, tayînkirina rêveberên payebilind û çavdêriya pergala tenduristiyê ya «Michigan Medicine» de rolekê heye.
Hilbijartina Mekled di rewşeke de pêk hatiye ku lêçûna perwerdehiya bilind, azadiya gotinê û berpirsiyariya zanîngehê li eyaleta Mîşîganê ji mijarên nîqaşê ne. Ji ber vê yekê, hebûna yekemîn endamê Misilman di vê desteyê de dikare bibe sedem ku nûnerê civaka Misilmanan zêdetir beşdarî biryardanên ku bandorê li ser xwendekar, karmend û nexweşan dikin, bibe.
............
Dawiya nûçeyê
Etîket
-
Şîeyên Amerîkayê
-
Misilmanên Amerîkayê
-
Emîr Mekled
-
Hilbijartinên Amerîkayê
Your Comment