Li gorî nûçeya Ajansa Navneteweyî ya Ehl-ul-Beyt ê (s.x) – ABNA – Gelê Behreynê li çend bajar û herêmên vî welatî bi lidarxistina meş û civînên protestoyê, piştgirî ji alimên şîe yên girtî re û protestoya li dijî darizandina wan kirin.
Ev protesto li beramberî darizandina alimên dînî yên vî welatî ku tê plankirin 8ê Mijdarê (17ê Abanê) ji aliyê rejîma Al Xelîfe ve were kirin, û di çarçoveya ragihandina amadebûna komên gelêrî ji bo lidarxistina roja "Xeşma Gelêrî" de hatin lidarxistin.
Li gorî vê raporê, gelê herêmên Ed Dirar, Kerababad, El Merx, Ebû Sebî', Semahîc, Kerane, El Hecer, Şehrkan û girava Sitre şeva Înê bi lidarxistina meş û civînan, piştgiriya xwe ji alimên girtî yên li Behreynê re ragihand.
...............
Dawiya Peyamê
Etîket
Serhildana gelê Behreynê
Alimên Behreynê
Protestoyên gelê Behreynê
Darizandina alimên Behreynê
Your Comment