Ajansa Nûçeyan a Navneteweyî ya Ehl-ul-Beyt ê (s.x) – ABNA – Di beşa yekem a vê nivîsarê de, raporiyek li ser şîretên Rêberê Şehîd ê Şoreşa Îslamî di dirêjahiya salekê beriya şehadeta wî de ji gelê bangeşekirî, berpirsên sîstemê, birêveberên bilind ên saziyên cîbicîkar, nûnerên Meclîsê û hêza dadweriyê hat lêkolîn kirin. Di vê nivîsarê de, şîretên dawîn ên Rêberê Şehîd ji xwendekar û qutabiyan re têne lêkolîn kirin.
Rêberê Şehîd ê Şoreşa Îslamî, di sala dawîn a xwe de du civîn li dar xistin: di 22ê Esfenda
12ê Adara 2025ê de bi navê civîna Remezanê û di 3ê Çiriya Paşîn a 2025ê ya koçî de, hevdem bi Roja Cîhanî ya Têkoşîna li dijî İstikbara Cîhanî. Civîna sêyem a xwendekaran jî li gorî plansaziyên hatibûn kirin, diviya di 10ê Esfanê de were lidarxistin, lê bi şehadeta wî di 9ê Esfanê de, qet nehat lidarxistin.
Ew di civîna xwe ya dawîn bi xwendekaran re di 3ê Çiriya Paşîn a 2025ê de got: «Divê hemû bizanibin ku niha çareseriya gelek pirsgirêkan "bihêztir bûn" e; divê welat were bihêz kirin.... Divê ciwan xwendin û pêşveçûna zanistî bi hêz pêk bînin. Heke welat bihêz bibe û dijmin hîs bike ku bi pevçûna bi vî gelê bihêz re berjewendî nîne û zirarê dibîne, bê guman welat parastî dibe; bê guman.»
Ayetullah Seyîd Mûçteba Huseynî Xamineî, Rêberê Bilind ê Şoreşa Îslamî jî di salvegera yekem a wê civînê de û di peyama xwe ya yekem de bi munasebeta Roja Têkoşîna li dijî İstikbara Cîhanî got: «Tenê rêya gihîştina xala astengdariya mutleq, berdewamiya stratejiya "Îran her ku bihêztir" e di rêya pêşveçûna hemûalî de; û yekbûn, yekîtî û hevgirtina civakî hêmana sereke ya serkeftinê ye di vê rêyê de, ku divê li ser her gotin û kirina takekesî û civakî ya gel û berpirsan serdest be.»
Di civîna dawîn a Rêberê Şehîd bi xwendekaran re, wî gelek caran bi îfade û vegotinên cuda li ser mijara «xurtkirina têkiliya bi Xwedê re» tekez kir, bi awayekî ku di hevokên destpêkê yên axaftina xwe de şîret bi bîranîna dilî û kirdarî ji bo têkiliya bi Ehl-ul Beytê (silav liwanbin) re kir û got: «Li ku derê bin, komela dora xwe teşwîq bikin ku nimêjê wisa pêk bînin ku li gorî daxwaza bendeyên salih ên Xwedê be; ji keçên xwe yên hêja re, ji xanimên amade li civînê re dibêjim: bala xwe bidin kesên li dora we ne ku mijara hicabê wek mijareke dînî û îslamî û Zehrawî û Zeynebî bibînin. Ji hemûyan re şîret dikim ku nasîna bi Qur'anê re ji bîr nekin. Gelek caran min gotiye; Qur'anê her roj bixwînin, her çend nîv rûpel ji her devera Qur'anê be; Qur'anê vekin, nîv rûpel Qur'an bixwînin, rûpelek Qur'an bixwînin, her çend dilxwazî û meyl hebe bixwînin. Têkiliya xwe bi manewiyatan re biparêzin.» Ew careke din di dawiya heman axaftinê de got: «Têkiliya xwe bi Xwedê re xurt bikin; bi nimêj, bi Qur'an, bi nasîna bi rastiyên dînî re, alîkariya Xwedê bikişînin.»
Xala berbiçav di dawiya her du axaftinan de, têkiliya di navbera xurtkirina karên manewî û serkeftinê di têkoşîna li dijî İstikbara Cîhanî û afirandina sibeyeke çêtir ji bo sîstema Îslamî re ye, bi awayekî ku ew di dawiya beşa yekem a şîretan de got:
«Têkiliya xwe bi manewiyatan re biparêzin. Ciwanê me, di vê serdemê de ku tijî pirsgirêk e, wê demê dikare bi rastiya peyvê "Marg bar Amerîka" bêje ku ji aliyê hundirîn, ji aliyê dînî, ji aliyê bawerî û piştgirîkirina bi Xwedayê Bilind û qudreta Xwedayî re bihêz be. Ew ciwan dikare li ber qudret, hêz û tundiya Fîrewnên demê bisekine ku dilê wî bi Xwedê re be, bi Xwedê re girêdayî be. Vê [têkiliyê] biparêzin.... Heke hûn bala xwe bidin vê xalê, bi fikra min, em ê pêşveçûnên zêdetir û çêtir, hem di karê dinyaya xwe de, hem di karê birêvebirina welatê xwe de, hem jî di karê berxwedana li dijî dijminên xwe de bidest bixin.» Rêberê Şehîd di beşa duyem a şîretên exlaqî de di dawiya axaftina xwe de got: «Têkiliya xwe bi Xwedê re xurt bikin; bi nimêj, bi Qur'an, bi nasîna bi rastiyên dînî re, alîkariya Xwedê bikişînin û înşeallah sibeyeke çêtir ji bo xwe û ji bo gelê xwe afirînin.»
Ew di heman axaftinê de bal kişand ser dîroka hemdem a Îrana Îslamî û got: «Ez şîreteke xurt dikim ku komelên xwendekaran, komelên qutabiyan, komelên Besîcê, komelên xwedan kitêban, rûnin van {bûyerên dîrokî} bixwînin, gotûbêj bikin, bizanibin ku li welat çi qewimiye. Ev şîreta min a xurt ji bo hemû we ye.»
Di beşên paşerojê yên vê nivîsarê de, şîretên din ên Rêberê Şehîd ê Şoreşa Îslamî ji bo komelên cuda yên gelî di sala dawîn a jiyana wî ya birûmet de dê bêne lêkolîn kirin.
Seyed Elî Esxer Huseynî / Ajansa Nûçeyan a ABNA
……………………..
Dawiya peyamê
Etîket: Şîretên Rêberê Şehîd / Bihêztir bûna Îranê / Xwendekar / Dijîstikbarî
"Ji nû ve xwendina dawîn şîretên Rêberê Şehîd; Beşa Heftem: Derman (çare) ew e ku mirov bihêztir bibe"
«Bihêzbûn» girîngtirîn şîreta Rêberê Şehîd ê Şoreşa Îslamî di hevdîtina xwe ya dawî de bi xwendekaran re bû; pêdiviyeke stratejîk e ji bo parastina welêt di hemû aliyan de, ku di yekem peyama Rêberê jîr û ciwan ê Şoreşa Îslamî de jî hatiye tekez kirin.
Ajansa Nûçeyan a Navneteweyî ya Ehl-ul-Beyt ê (s.x) – ABNA – Di beşa yekem a vê nivîsarê de, raporiyek li ser şîretên Rêberê Şehîd ê Şoreşa Îslamî di dirêjahiya salekê beriya şehadeta wî de ji gelê bangeşekirî, berpirsên sîstemê, birêveberên bilind ên saziyên cîbicîkar, nûnerên Meclîsê û hêza dadweriyê hat lêkolîn kirin. Di vê nivîsarê de, şîretên dawîn ên Rêberê Şehîd ji xwendekar û qutabiyan re têne lêkolîn kirin.
Your Comment