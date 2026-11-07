Li gorî rapora Ajansa Nûçeyan a Navneteweyî ya ya Ehl-ul-Beyt ê (s.x) – ABNA – zewac êdî ji bo gelek ciwanên Iraqî ne pêşîniya yekem a jiyanê ye. Ev guherîneke civakî ye ku rehên wê ne tenê bi dijwariyên aborî û lêçûnên avakirina malbatê ve sînordar nîne, lê di heman demê de tirsa berpirsiyargirtinê, kêmbûna baweriyê bi serkeftina têkiliyên zewacî, zêdebûna amarê hevberdanê û guherîna pîvanên hilbijartina hevjînê jî dihewîne. Di rewşeke ku hin jin û mêr bêyî biryareke cidî ji bo zewacê digihîjin temenên bilindtir, pirs li ser encamên vê pêvajoyê ji bo paşeroja malbatê û têkiliyên civakî yên Iraqê têne raber kirin.
Guherîna nirxan û zêdebûna dudiliyê li ser zewacê
Li gorî rapora rojnameya «El-Erebî El-Cedîd», bawerî bi paşxistina zewacê bi rêzeyeke guherînên nirxî yên di civaka Iraqê de ve girêdayî ye. Nifşên nû êdî ne şert e ku heman nêrînên ku biryarên zewacê yên nifşên berê li ser wan ava dibûn, bişopînin. Bi taybetî jî, tecrûbeyên têkçûyî yên jiyana hevbeş li Iraqê zêde bûne û gelek dosyayên nakokiyên zewacî li dadgehên vî welatî têne raber kirin. Herwiha rêjeya hevberdanê li Iraqê pir bilind e.
Ev faktoran bandor li rewşa derûnî ya ciwanên Iraqî kiriye, û tirsa pêşwext a têkçûnê di jiyana hevbeş de bûye sedem ku gelek ji wan ji bo avêtina her gavekê di rêya zewacê de zêdetir bifikirin û dest bisekinînin.
Amarên diyar ên hejmara kesên li Iraqê ku zewaca xwe paşxistiye tune ne, lê daneyên û çavdêriyên dadgehên vî welatî nîşanî kêmbûneke berbiçav a hejmara ciwanên ku ji bo zewacê tevdigerin dide. Berevajî vê, zewaca yekem di temenê 40 û 50 salî de zêdetir tê dîtin.
Ev pêvajo hemû parêzgehên Iraqê digire. Heta herêmên başûr û gundewarî ku berê zewac bi gelemperî di temenên nizm de û carinan beriya 20 saliyê pêk dihat.
Guherîna pêşîniyên jiyanê û dûrbûna ji zewacê
«Xeys Cewad», mêrekî 40 salî yê niştecihê bajarê Bexdayê, di hevpeyvînê de bi rojnameya «El-Erebî El-Cedîd» re dibêje: her çend ez gihîştime temenê ku berê bi gelemperî dema avakirina malbatê û zarokbûnê bû, ez hîn jî bi cidî li ser zewacê nafikirîm. Mijar bi dijberiya li dijî prensîba zewacê ve girêdayî nîne, lê encama guherîna pêşîniyan û nêrîna min a li ser jiyanê di salên dawîn de ye.
Ew berdewam dike: ji nêrîna min ve zewac êdî ne karekî ye ku tenê ji ber gihîştina temenekî diyarkirî divê were kirin. Lê biryareke ye ku hewce bi amadebûna derûnî, hebûna şertên pêwîst, bawerî bi hilbijartina hevjîna guncaw û şiyana hilgirtina berpirsiyarî û zextên jiyanê heye. Ez tercîh dikim bi şêwaza jiyana xwe ya niha berdewam bikim ji vê yekê ku bikevim têkiliyeke zewacî ya ku ez hîs dikim ji bo wê amade nînim.
Xala berbiçav ev e ku motîvên paşxistina zewacê li Iraqê êdî bi mêran ve sînordar nînin. Jinên vî welatî jî bi guherîna pîvanên hilbijartina hevjînê û bendewariyên ji jiyana hevbeş re rûbirû ne. Girîngiya serxwebûna takekesî, xwendin û hewldana bidestxistina derfetan beriya avakirina malbatê ji wan faktoran in ku di biryara wan de rolekê dilîzin. Tirsa ketina nav têkiliyên nesaxlem an tecrûbeyên ku dibe bi hevberdanê biqede jî ji sedemên din ên vê paşxistinê ne.
Bendewariyên bilindtir û tirsa têkçûnê di jiyana hevbeş de
«Yûsif Îmad», lêkolînerê civakî, rêzeyeke faktoran — di nav wan de zêdebûna asta bendewariyan ji hevjîna jiyanê, tirsa têkçûnê, bandorpêçbûna ji tecrûbeyên hevberdanê û nakokiyên malbatî yên berfireh di civakê de — di vê pêvajoyê de bi bandor dibîne.
Ew di hevpeyvînê de bi rojnameya «El-Erebî El-Cedîd» re tekez dike: ev mijaran biryardayîna li ser zewacê aloztir kiriye û hin ciwan tercîh dikin li şûna ketina nav tecrûbeyeke ku ji serkeftina wê ewle nînin, zewacê paş bixin. Berdewamiya van guherînan û encamên wan ên nîgeran ji bo rewşa derûnî ya ciwanên Iraqî — hem keç û hem kur — dibe sedema berfirehbûna valahiyê di têgihiştina têgîna zewacê û sînorên berpirsiyariyên wê de. Wekî din, îhtîmal heye ku derfet ji bo avakirina girêdanên malbatî yên kevneşopî, ku her tim parçeyeke bingehîn a tevna civakî ya Iraqê bûne, kêm bibe.
Pêwîstiya kêmkirina zexta civakî li ser ciwanan
Ji aliyê din ve, «Hudâ El-Yasirî», çalakvana sivîl, di hevpeyvînê de bi rojnameya «El-Erebî El-Cedîd» re tekez dike ku divê rûbirûbûna bi diyardeya paşxistina zewacê ne li ser sûcdarkirina ciwanan an zextkirina li ser wan ava bibe. Her kes maf heye ku dema zewaca xwe li gorî baweriyên xwe û asta amadebûna xwe hilbijêre. Ligel vê, pêwîst e şertên civakî û çandî yên ku zewacê di nêrîna hin kesan de kirine tecrûbeyeke bi xetere, bêne berçav kirin û sererast kirin.
Ew zêde dike: divê civak çanda gotûbêj û têgihiştinê di navbera kesên ku niyeta zewacê dikin de xurt bike û hin pîvanên tund ên civakî yên ku bendewariyên nerast ji cotan re diafirînin, bidine alî. Herwiha hişyarkirin li ser maf û erkên cotan û rêbazên çareserkirina nakokiyan girîng e. Ev tedbîr dikarin alîkariya avakirina têkiliyên saxlemtir bikin.
Zewac; ji kevneşopiyeke civakî heta hilbijartineke takekesî
Zewac di civaka Iraqê de ne tenê girêdana navbera du kesan bû, lê her tim bûyereke civakî ya girêdayî avakirina malbatê û berfirehkirina girêdanên xizmtiyê dihat hesibandin. Berê, biryara zewacê bi gelemperî di bin bandora nêrîna dêûbav û xizmên de bû. Lê guherînên çandî, berfirehbûna perwerde û kar, û nasîna şêwazên jiyanê yên cuda, cihê zêdetir ji bo biryardayînên takekesî yên kesan — di nav wan de hilbijartina hevjîna jiyanê û diyarkirina dema zewacê — afirandiye.
Encamên van guherînan ji asta jiyana takekesî derbas dibin û bandor li şêwazên avakirina malbatê, rêjeya zayînê û têkiliyên navbera nifşan jî dikin. Ev rewş saziyên berpirsiyar mecbûr dike ku li şûna dubarekirina şîretên kevneşopî li ser zewaca zû, guherînên civakî bi rêkûpêk têbigihin.
Berfirehbûna vê diyardeyê di civaka Iraqê de nîşan dide ku avakirina malbatê bi guherîna têgîna girêdana zewacî û aramiya jiyanê re rûbirû bûye. Guherîneke ku bi zexta civakî nikare were dijberî kirin, lê hewce bi çareseriyan heye ku çanda zewaca li ser hilbijartina hişyar, têgihiştin û berpirsiyariya hevbeş xurt bikin.
…………………..
Dawiya peyamê /
Etîket: Iraq / Zewac / Ciwanên Iraqî / Nifşa ciwan / Hevberdan
Your Comment