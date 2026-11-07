Li gorî rapora Ajansa Nûçeyan a Navneteweyî ya Ehl-ul-Beyt ê (s.x) – ABNA – Li pey derxistina hukma zalim a îdamê li Kuweytê li dijî Ayetullah Me'tûq û du kesên din, Dr. Şêx Ekrem Berekat, ji mamostayên hozeya îlmî û zanîngehê li Lubnanê, bi belavkirina daxuyaniyeke vîdyoyî bi rêya medyaya ABNA, van biryarên dadwerî bi tundî şermezar kir û kerb û nefreta xwe nîşan da.
Wî bi danîna kesayeta berbiçav a Ayetullah Şêx Huseyn Me'tûq li navenda mijarê, hukmên derketî wek encama plan û fermanên civînên derwelatî danasîn ku toleransa wan ji bo ramana azad tune.
Şêx Ekrem Berekat di beşek ji gotinên xwe de aliyên kesayetî û jiyana civakî ya Ayetullah Me'tûq rave kir û van hêmanan li ser wî derxist holê:
"Cihê zanistî û îslamî: Ayetullah Me'tûq wek 'kesayeteke zanistî û îslamî' tê nasîn ku tevahiya jiyana xwe ji xizmeta civakê re terxan kiriye.
Perwerdehiya zanistî û îmanî: Tomara jiyana wî tijî hewldan e ji bo perwerdekirin û hêvîkirina takekesên gel di her du astên zanistî û îmanî de.
Girêdana nasnameya îslamî û welatparêziyê: Ayetullah Me'tûq kesayetek e ku karîbû ji aliyekê ve di navbera nasnameya xwe ya eslî ya îslamî de û ji aliyê din ve evîna ji welat (Kuweyt) û dilgirêdayîna pê re, hevdudanînê pêk bîne û van her du hêmanan di heman demê de di kirdara xwe de nîşan bide."
Hucetulîslam Berekat bi analîzkirina motîv û paşxaneyên derxistina van hukmên giran, derxistina hukma îdamê li derveyî çarçoveyên asayî dît û tekez kir:
"Em derxistina vê hukma îdamê tenê di çarçoveya bicîhkirina çarçoveyeke biyanî de dinirxînin; çarçoveyeke ku toleransa seçekan, kesayetên navdar û xwediyên ramana azad tune."
……………….
Dawiya peyamê
Etîket: Ayetullah Me'tûq / Şêx Ekrem Berekat / Kuweyt / Şiî
Your Comment