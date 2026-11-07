Li gorî rapora Ajansa Nûçeyan a Navneteweyî ya Ehl-ul-Beyt ê (s.x) – ABNA – Hucetulîslam Meqsûd Elî Dûmkî Belûç, endamê payebilind ê Meclîsa Yekîtiya Misilmanan a Pakistanê, di axaftina nimêja înê ya Cîkababadê de, di xutbeya yekem de behsa sîreta Hazret Fatima Zehra (S) û aliyên zanistî, Qur'anî, bawerî û siyasî yên xutbeya dîrokî ya Fedekiyê kir.
Wî got: sînordarkirina Xutba Fedekiyê bi mijara erdê Fedekê an nakokiya li ser mîratê, wateya sînordarkirina peyama mezin a fikirî û dînî ya vê xutbeyê ye. Ev xutbe bi rastî belgeyeke berfireh e ji bo parastina Îslamê, parastina welayetê, serweriya qanûna Qur'anê, dadmendiya civakî û parêzvaniya mafan.
Hucetulîslam Dûmkî Belûç got: Hazret Fatima Zehra (S) piştî koça Peyamberê Mezin (Silav li wî Û Ahlê beyta wî bin), bi danasîna axaftina xwe ya dîrokî li Mizgefta Pêxember, ummeta îslamî berê xwe da tewhîd, pêxembertî, Qur'an, felsefeya hukmên Xwedayî, îmamet û welayet û berpirsiyariyên civakî. Wê bi argûmanên xwe yên bi bandor ên Qur'anî zelal kir ku pîvana her biryar û dadweriyê di civaka îslamî de divê kitêba Xwedê û dadmendî û hevsengî be.
Wî bi îşarekirina li ser beşa girîng a Xutba Fedekiyê «وَإِمَامَتَنَا أَمَانًا مِنَ الْفُرْقَةِ» got: Hazret Zehra (S) îmamet wek faktora parastina ummetê ji perçebûnê û navgîna xurtkirina sîstema dînî danasîn. Sîreta wê fêrî me dike ku parastina maf hewce bi zanîn, dûrbînî, wêrekî, argûman û berxwedanê ye. Bêdengî li ber maf, bêxemî û xwe avêtina ji berpirsiyariyên civakî, civakê lawaz dike.
Têkçûna Trump; pêkhatina pêşbîniya Şehîd Xamineî
Hucetulîslam Dûmkî Belûç di xutbeya duyem de, bi îşarekirina li ser têkçûna siyasî û rûreşbûna dawîn a Donald Trump û Partiya Komarîxwaz di hilbijartinên navdemî yên Amerîkayê de got: encamên hilbijartinên Amerîkayê berteka gelî li siyasetên Trump û derbeyeke mezin li ser rûmeta wî ya siyasî nîşan dide. Ev eynî ew pêşbîni bû ku weliyekî Xwedê, Şehîd Seyed Elî Xamineî, gotibû; ku Trump jî wek Fîrewn, Yezîd û Rizaxan, di lûtkeya qudret, pozbilindî û quretiyê de dê bi rûreşbûnê re rûbirû bibe.
Wî zêde kir: qudretên mustekbir û kolonyalîzma cîhanî, tevî hebûna hêza leşkerî, çavkaniyên aborî û bandora siyasî, her tim nikarin bi ser bikevin. Dîrok şahidî dike ku Fîrewn, Nemrûd û hikumdarên din ên zordar bi qureta ji qudreta xwe ve jiyan, lê di dawiyê de bi xarlî û rûreşbûnê re rûbirû bûn.
Hucetulîslam Dûmkî Belûç bi vegirêdana li ayetên Qur'ana Kerîm tekez kir: «وَجَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ کَانَ زَهُوقًا»; maf hat û betal tune bû; bi rastî betal tune bûyî ye. Herwiha Xwedê dibêje: «وَکَانَ حَقًّا عَلَیْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِینَ»; alîkariya bawermendan li ser me mafekî qethî ye. Û jî dibêje: «إِنْ یَنْصُرْکُمُ اللَّهُ فَلَا غَالِبَ لَکُمْ»; heke Xwedê alîkariya we bike, ti kes dê li ser we bi ser nekeve.
Wî zêde kir: divê bawermend li ber pirsgirêkan, dorpêçan, zextan û ceribandinên Xwedayî nekevin bêhêviyê. Soza alîkariya Xwedayî rast e; lê şayanîbûna vê alîkariyê bi îman, teqwa, sebir, yekîtî, dadmendî, guhdarîkirina Xwedê û berdewamiya li ser rêya maf ve girêdayî ye. Dîrok nîşan daye ku qudretên herî mezin jî li ser bingeha zilm û pozbilindiyê nikarin her tim berdewam bin; lê têkoşîn li rêya maf û rastiyê di dawiyê de dê rêya xwe veke.
Wî di berdewamê de got: Qur'ana Kerîm mizgîniya serkeftin û rûspîbûna gelên zordîtî û mustez'efan daye. Xwedê di sûreya Qeses de soz daye ku li mustez'efan û kesên ku li ser erdê lawaz hatine kirin, kerem bike, wan bike pêşeng û mîratgirên erdê. Divê em bi îmana bi vê soza Qur'anî re, têkoşîn û hewldana xwe li dijî zilm, mustekbirî û nedadmendiyê berdewam bikin.
…………………………
Dawiya peyamê /
Etîket: Trump / Amerîka / Hazret Zehra / Meclîsa Yekîtiya Misilmanan a Pakistanê / Qur'ana Kerîm / Xutba Fedekiyê / Parêzgeha Sindê / Meqsûd Elî Dûmkî
Your Comment