Li gorî nûçeya Ajansa Navneteweyî ya Ehl-ul-Beyt ê (s.x) – ABNA – Zelmay Xelîlzad di peyamekê de li ser tora civakî ya Xê, bersiv da raporên ku hatine belavkirin derbarê îhtîmala bidawîbûna tecrûbeya rêveberiya yekgirtî ya Herêma Kurdistanê ya Iraqê û avabûna du rêveberiyên cuda li vê herêmê.
Balyozê berê yê Amerîkayê li Iraqê tekez kir ku dabeşbûna Herêma Kurdistanê dê karesatek û paşveçûneke mezin be û dê tenê bi berjewendiya dijminên vê herêmê be.
Xelîlzad bi tekezkirina li ser pêwîstiya pêşîlêgirtina ji guherîneke wiha eşkere kir ku divê destûr neyê dayîn ku Herêma Kurdistanê ya Iraqê were parçekirin.
Ev daxuyanî di rewşeke de têne gotin ku cudahiyên Partiya Demokrat a Kurdistanê û Yekîtiya Niştimanî ya Kurdistanê li ser awayê rêveberiya herêmê, beşdarbûn di hikûmetê de û pêkhatina kabîneya nû, careke din îhtîmala vegerê bo modela du rêveberiyan li Herêma Kurdistanê kiriye mijara nîqaşên siyasî.
Etîket: Herêma Kurdistanê, Zelmay Xelîlzad, Iraq, PDK, YNK, dabeşbûn, du rêveberî.
Your Comment