"Berdewamiya man û aramiya domdar li Herêma Kurdistanê ya Iraqê, her tim bi hevsengiya nazik a di navbera lihevkirinên navxweyî, rastbîniya jeopolîtîk û parastina yekgirtiya sazûmanî ve girêdayî bûye. Lêbelê, guherînên dawî û gava yekalî ya Partiya Demokrat di çalakkirina bilez a parlamenê de, vê herêmê careke din xistiye serê xaleke zivirî ya xeternak; xeletiyên hesabkirinê yên elîtan û serdestiya berjewendiyên taybet li ser aqilê siyasî, destkeftiyên bi êş yên dehsalên borî xistiye xeterê. Nivîsa pêşerojê, bi nêrgiziyeke rexnegirî û li ser asta analîzên stratejîk, li kokên sazûmanî, dînamîkên veşartî û encamên jeopolîtîk ên vê qeyranê dike; qeyraneke ku heke di dem de neyê kontrolkirin, dikare bi bihayê hilweşîna sazûmana federal û valabûna demokrasiya nûçê ya herêmê biqede."
7 November 2026 - 20:52
News ID: 1887674
Source: Kurdpress
Your Comment