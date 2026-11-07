Li gorî nûçeya Ajansa Navneteweyî ya Ehl-ul-Beyt ê (s.x) – ABNA – General Huseyn Muhibbî, berdevkê Sipaha Pasdarên Şoreşa Islamî, diyar kir: "Îro, bi sûdwergirtina ji zanîna xwecihî û erdnîgariya me ya berfireh, me karîye gelek bajarên mûşekî yên di bin erdê de û tesîsên curbecur ava bikin." General Muhibbî her wiha anî zimîn: "Yek ji destkeftiyên Hêza Hewayî ya Sipaha Pasdarên Şoreşa Islamî, pêşveçûna bilez a pîşesaziya me di nûjenkirina pergalên berevaniya asmanî de ye; pêşveçûnek ku piştî şerê Duyem ê Sepandî pêk hat."
Piştî Şerê Duyem ê Sepandî, Hêza Hewayî ya Sipaha Pasdarên Şoreşa Islamî, karî 260 balafirên dijmin bike armanc. Serkeftineke din a Sipaha Pasdarên Şoreşa Islamî, pêkanîna hevsengiya hêzê ye, ku ser bingeha mûşek, xwofirran û warê şerê elektronîk e. Di çend rojên borî de, me heft xwofirrên MQM-170 ên dijmin xistin bin kontrola xwe da, ev yek nîşaneya serdestiya teknolojiya me ya şerê elektronîk li hember ya dijmin e. General Muhibbî got: "Heke şerekî din derkeve, tevahiya cîhan dê şahidê wan surprîzan be ku ji aliyê Hêza Hewayî ya Sipaha Pasdarên Şoreşa Islamî va hatine amadekirin; wê demê ye ku dijminên me yê ji ber hêz û şiyanên Sipaha Pasdarên Şoreşa Islamî, matmayî bimînin."
Berdevkê Sipaha Pasdarên Şoreşa Islamî herwiha got: "Heke terorîstên Amerîkî-Siyonîst hesabekî şaş bikin, ew ê rastî sîle u bertewkên wisa bibin ku bandor u şûna wan bi salan bimîne. Berpirsekî payebilind ê ewlehiyê jî, derbarê berdewamiya gefên leşkerî yên dijmin, di hevpeyvîneke ligel Press TV de got: "Amerîka u Rejîma Siyonîst bi armanca zexta derûnî li ser gelê Îranê, bi berdewamî gefên xwe dubare dikin; lê divê bizanibin ku ev gef dê tu bandorekê li ser vîn u biryardariya Îranê ya ji bo bersivdana himber her cure êrîşekê nekin." Wî her wiha got: "Her derbeyeke li dijî Îranê, dê bibe sedema bersiveke bilez, bê sînor û poşmanker; û Îran di parastina xwe de dê tu sînorekî ji bo xwe nas neke."
Your Comment