Li gorî Ajansa Nûçeyan a Navneteweyî ya Ehl-ul- Beytê (s.x) – ABNA – Piştî tedbîrên teknîkî û lêkolînên istixbaratî, hate diyarkirin ku kesek bi navê «Hesen Diyûbend» di nav xwepişandanê de beşdar bûye û dest bi şewitandin û wêrankirina milkê giştî kiriye û gel û ciwanan li Kerecê han daye ku milkê giştî wêran bikin. Di vê çarçoveyê de, dosyeyeke dadwerî li Dadgeha Giştî ya Parêzgeha Elborzê hate vekirin û bi fermana dadwerî, tawanbar di 21ê Rêbendana 1404an de hate girtin. Bi awayekî hêdî û bi berdewamiya lêkolînan, 10 tawanbarên din ên ku di bin çavdêriya wî de beşdarî xwepişandanê bûbûn hatin nasîn û girtin.
Zêdetir bixwîne
Tevgerên çekdar ên şehadeta bindest a karmendên polîs li Îsfehanê hatin îdamkirin
Beşdarbûna çekdar di derbeya Rêbendanê de
Li gorî lêkolînên berfireh ên hatine kirin, hate diyarkirin ku piştî banga hikûmet û komên dijmin ji bo beşdarbûna di derbe û xwepişandanên meha Rêbendana sala 1404an — ku li gorî daxuyanî û îtirafên hikûmdar û medyayên rejîmên Sîyonîst û Amerîkî, bi sêwirandin û plankirina wan bû — ev kes bi kêran, şûran, du çekên nêçîrê (bi 150 fîşekên saçmayê re ku paşê hatin dîtin), çêkirin û bikaranîna bombeyên Molotov û narincokên destçêkirî, beşdarî xwepişandanê bûne.
Tevgerên wan wêrankirina qereqola elektrîkê û qutkirina herikîna elektrîkê li hin herêmên Kerçê, şikandina kamerayên çavdêriyê yên kolanan û avahiyên giştî, wêrankirina cihên giştî, ketina nav wan û wêrankirin û şewitandin bûne.
Beşdarbûna çalak li gorî perwerdehiyên wergirtî
Yek ji xalên balkêş ên vê dosyeyê beşdarbûna tawanbaran di xwepişandanê û wêrankirina milkê giştî de bi biryar û hevrêziya pêşîn bû. Li gorî perwerdehiyên ku wergirtibûn, ji bo neyê nasîn, bêyî telefona mobîl û bi cilên reş û maskeyan beşdarî xwepişandanê bûn. Heta wêrankirina qereqola yek ji herêmên Kerçê jî ji bo afirandina astengiyê li ber nasîna êrîşkaran û xwepişandêran bû. Bê guman, hemû faktorên çalak di xwepişandanê de, digel hemû tedbîrên ku girtibûn, bi tedbîrên teknîkî û istixbaratî yên leşkerên nenas ên Îmam Zeman (Xweda li zuhora wî lez bikê) li Rêveberiya Giştî ya Istixbarata Parêzgeha Elborzê û bi fermanên dadwerî yên derketî hatin nasîn û girtin.
Li gorî lêkolînên hatine kirin, hate diyarkirin ku serokê vê komê û tawanbarê rêza yekem «Hesen Diyûbend», ku berpirsiyariya rêvebirin û rêberiya tevgerên tawanbar ên karmendên tamîrgehê hebû, piştî hevrêzî û şêwir û afirandina pabendiyê ji bo beşdarbûna hemû karmendên xwe di xwepişandanê de, bi lêxistina gotinên kirêt û dijûnên namûsê di rewşa nebûna beşdarbûnê de, hemûyan mecbûr kir ku bi awayekî çalak beşdarî derbe û xwepişandanê bibin.
Tevger di xwepişandanên 18 û 19ê Rêbendanê de
Li gorî îtirafan, belge û vîdyoyên kamerayên çavdêriyê; tawanbarên rêza yekem heta sêyem bi navên «Hesen Diyûbend», «Hemîd Kazimî» û «Riza Zengene» digel tawanbarên din, li gorî banga dijminan û piştî hevrêzî û biryara pêşîn, di şevên 18 û 19ê Rêbendanê de, di halekî de ku çekên sar û germ ên cûrbecûr wek şûr, kêran, bombeyên Molotov û narincokên destçêkirî bi wan re bûn, ber bi cihên giştî û hikûmetê ve dimeşin. Piştî êrîş û lêdana du kesan — ku li gorî gumanê karmendên ewlehiyê bûn — ji cihê xwe direvin. Li cihekî din bi wêrankirina qereqola elektrîkê û qutkirina elektrîka herêmê, dest bi şewitandina sêlên gilêşê, girtina kolanan û êrîşkirina li cihên giştî dikin. Di berdewamiyê de, digel wêrankirina kamerayên çavdêriyê yên di rêgehan de li gorî perwerdehiyên wergirtî ji torên civakî û televizyonê, dest bi şewitandina pêdiviyên îdarî, kompîter û maseyên cihên giştî û hikûmetê dikin û paşê avahiyê dişewitînin; pêdiviyên ku milkê giştî ne û bivê-nevê xizmetdana ji gel re bi têkilî re tîne.
Qutkirina elektrîka herêmê
Tawanbarê rêza sêyem «Riza Zengene», ji bilî hevriyê di hemû qonaxên tevgerên vê komê de, ji bo hêsankirina bikaranîna alavên teqemenî û neyê nasîn li gorî perwerdehiyên wergirtî, bi beşdarbûna hin tawanbarên din dest bi wêrankirina qereqolê û qutkirina elektrîka herêmê dike û paşê di rûbirûbûna bi karmendên ewlehiyê re dest bi bikaranîna bombeyên Molotov û narincokên destçêkirî dike.
Êrîş li ser xwepişandêran bi xwe
Yek ji tevgerên tawanbarên dosyeyê êrîş li ser xwepişandêran bi xwe bû. Li gorî daxuyaniya yek ji tawanbaran ku bi heman awayî ji aliyê tawanbarên din ve jî hate gotin, wan îtiraf kir: «Di 18ê Rêbendanê de bi maske beşdar bûn. Di rê de em li du kesan guman kirin. Dema ku ew kes reviya, me bi kêran lê da û em reviyan û çûn cihê ku me soz daye bû.»
Desteserkirina milk û otomobîlên çend-milyarî yên mehkûman
Yek ji beşên balkêş ên vê dosyeyê ev e ku tawanbarê rêza yekem û duyem di dadgehê de îdia kirin ku ji ber pirsgirêkên aborî û jiyanê û protestoya li hember rewşa heyî, di xwepişandanê de dest hebû. Lê lêpirsîna milk û saman û dahatên van du tawanbaran diyar kir ku li dijî vê îdiayê ye û her du jî xwedî qabiliyeta darayî ya bilind in.
Li gorî vê, «Hesen Diyûbend» ji bilî dahata mehane ya berçav ji tamîrgehê, xwediyê çar yekeyên apartmanê li Ezîmiyeya Kerçê, tamîrgeh, yek otomobîla Azra û yek Tîgo 8 Pro bû. Her wiha tawanbarê rêza duyem «Hemîd Kazimî» di heman demê de xwediyê sê otomobîlan bû. Hemû ev milk bi hukmê dadgehê hatin desteserkirin.
Tevgera taybet a tawanbarê rêza yekem
Vê dosyeyê yazdeh tawanbar hebûn. Lêkolînên hatine kirin diyar kir ku «Hesen Diyûbend», xwediyê tamîrgehê ku tawanbarê rêza yekem bû û rêberiya komê ya 11 kesan dikir, dest bi komkirin û rêberiya xizm û karmendên koma xwe kir ji bo beşdarbûna di xwepişandanên derbeya 18 û 19ê Rêbendana sala borî li Kerçê. Wî şeva beriya xwepişandanên 18 û 19ê Rêbendanê civînên hevrêziyê lidarxist û bi lêxistina dijûnên namûsê, hemûyan pabend kir ku digel çekên sar wek kêran û şûran û her wiha narincokên destçêkirî û bombeyên Molotov beşdarî xwepişandanê bibin.
Tevgera taybet a tawanbarê rêza duyem
Tawanbarê rêza duyem û endamê din ê vê komê bi nasnameya «Hemîd Kazimî», ji bilî beşdarbûna di hemû tevgerên hatine kirin de, di jêrzemîna mala xwe de dest bi çêkirina bombeyên Molotov û narincokên destan dike û piştî testkirina alavên teqemenî bi alîkariya tawanbarên din, dest bi beşdarbûna di xwepişandanê de dike bi armanca wêrankirina milkê giştî û êrîşkirina li ser parêzvanên ewlehiyê.
Tevgera taybet a tawanbarê rêza sêyem
Tawanbarê rêza sêyem bi nasnameya «Riza Zengene», ji bilî beşdarbûna di hemû tevgerên xwepişandêran de, di wêrankirina qereqola elektrîkê û qutkirina elektrîka hin herêmên Kerçê de roleke navendî hebû.
Lêpirsîna tawanan
Bi lêkolîna rapora Rêveberiya Giştî ya Istixbarata Parêzgeha Elborzê û li gorî belge û dokumentên dosyeyê û îtirafên tawanbarên din, Dadgeha Şoreşê ya Îslamî ya Kerçê tawanbariya tawanbarên rêza yekem heta sêyem wek mînakên «beşdarbûna di tevgera operasyonî ji bo rejîma Sîyonîst, Amerîka û komên dijmin û li dijî ewlehiya welêt» û di çarçoveya «bicîhkirina banga bermayiya bêbext a Pehlewî û bernameya operasyonî ya rejîma Sîyonîst û Amerîkî» nas kir.
Tawanbar li gorî tometnameya derketî ji ber tevgerên wek êrîşkirina li cihên giştî û hikûmetê, wêrankirin û şewitandina pêdiviyên cihan, wêrankirina qereqolê û qutkirina elektrîka herêmekê ya Kerçê, çêkirin û bikaranîna 20 bombeyên Molotov û 15 bombeyên destçêkirî û dîtina du çekên nêçîrê yên neqanûnî digel 150 fîşekên saçmayê hatin dadgehkirin.
Mehkûmiyet û bicîhkirina hukmê îdamê û desteserkirina milk
Dadgeha Şoreşê ya Kerecê bi lêkolîna belge û îtirafên hemû tawanbaran, sê tawanbarên rêza yekem — «Hesen Diyûbend», «Hemîd Kazimî» û «Riza Zengene» — bi tawanbariya «beşdarbûna di tevgera operasyonî ji bo rejîma bêbext a Sîyonîst û Amerîka û komên dijmin ên mijara qanûna tundkirina cezayê sîxuriyê û hevkariya bi rejîma Sîyonîst û welatên dijmin li dijî ewlehiya û berjewendiyên neteweyî»; li gorî beşdarbûna çalak û çekdar di xwepişandanên 18 û 19ê Rêbendanê de li pey banga rejîma dagirker a Sîyonîst, Amerîka û bermayiya Pehlewî bi biryar, lihevhatin û hevrêziya pêşîn û tevgerên tawanbar ên cûrbecûr wek «amadekirin û çêkirin û bikaranîna bombeyên Molotov û narincokan», «hilgirtin û bikaranîna çekên sar û germ di dema xwepişandanê de», «wêrankirin û şewitandina cih û tesîs û alavên giştî», «wêrankirina qereqola elektrîkê û qutkirina elektrîka hin herêmên Kerecê », «teşwîqkirina yên din bo xwepişandanê» bi hesabkirina rol û asta destwerdana wan di tevgerên tawanbar de bi îdam û desteserkirina hemû milkan mehkûm kir. Tawanbarên din jî bi girtîgeha ji pênc heta deh salan hatin mehkûm kirin. Hemû mehkûm ji dema girtinê ve di bin çavdêriyê de ne. Hukmê îdamê ya tawanbarên rêza yekem heta sêyem jî piştî piştrastkirina Dadgeha Bilind a welêt sibê îro (Yekşem) hate bicîh anîn û desteserkirina milk jî tê meşandin.
Dawiya peyamê/+
Etîketên :
- Îdama terorîstan
- Derbeya Rêbendana 1404an
- Kerec Ewlehiya neteweyî
- Terorîzma Amerîkî-Sîyonîst
- Dadgeha Şoreşê ya Kerec
- Mijara Diyûbend, Kazimî û Zengene
- Pêwendiya bi rejîma Siyonîst re
- Wêraniya milkê giştî
Parêzgeha Elborz
Your Comment