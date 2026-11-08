Li gorî Ajansa Nûçeyan a Navneteweyî ya Ehl-ul- Beytê (s.x) – ABNA – Dagirkirina Balyozxaneya Amerîkayê di roja 13ê Abana 1358an de (4ê Mijdara 1979an), ji aliyê xwendekarên şopînerên Îmam Xumeynî ve, bû bûyereke dîrokî û xalek veguherînê di dîroka Şoreşa Îslamî de. Ev bûyer bû sedem ku belgeyên casûsiya Amerîkayê li dijî Îranê bên dîtin û eşkerekirin.
Ji wê rojê heta niha, derbarê vê bûyerê de gelek reaksiyon û şîrove hatine kirin. Lê di nav van de du mijar girîng in: Yekem, eşkerekirina rûyê komployî yê Amerîkayê li dijî Şoreşa Îslamî ya gelê Îranê; duyem, diyarkirina helwesta ku divê gel li hember van komployan bigire, ji aliyê Îmam Xumeynî ve, wekî damezrîner û rêberê Şoreşa Îslamî.
Ravekirina Îmam li ser komployên navxweyî û derveyî yên Amerîkayê
Rêberê mezin ê Şoreşê, rojek piştî dagirkirina navenda casûsiya Amerîkayê, di hevdîtina xwe ya bi karmendên Sîgorteya Navendî re li Qomê de, sedema kiryarên xwendekaran di dagirkirina balyozxaneyê de weke «xemgînkirina ciwanan ji aliyê Amerîkîyan ve» diyar kir.
Wî sedemên vê xemgîniyê jî bi du xalên sereke rave kir:
- Pêşkêşkirina penaberiyê ji şahê reviyayî û piştgiriya wî ji bo komployan li dijî Şoreşê.
- Damezrandina navendeke komployê di hundirê balyozxaneya Amerîkayê de.
Hazreta Îmam di derbarê vê mijarê de got:
«Ew navend jî ku ciwanên me çûn û desteser kirin — li gorî agahiyên ku dane me — navendeke casûsiyê û komployê bû. Amerîka hêvî dike ku şah bibe wir û dest bi komployan bike, li vir jî bingeheke komployê ava bike û ciwanên me rûnin û tenê temaşe bikin.»
Wî di vê axaftinê de Muhammed Reza Pehlewî bi navê «cînayetkarekî sereke» binav kir û sûcên wî wiha rave kir:
«Şahek ku di heyama pêncî salan de vî welatî xistiye nav talanê, mal û sermayeya wî talan kiriye, ew dane kesên din ku bixwin û bixwe jî xwariye; ji vê wêdetir, ewqas mirov kuştiye û komkujiyên giştî kiriye...»
Îmam Xumeynî behsa kuştina 15 hezar kesan di roja 15ê Xiradê de û sedhezaran kesên din ên kuştî û seqetbûyî piştî wê kir.
Li ser vê bingehê, wî hinceta Amerîkîyan ya ji bo pêşkêşkirina penaberiyê ji şah re, bi behaneya nexweşiya wî, «bêwate» û «bêbingeh» bi nav kir.
Wî got:
«Hêvî dikin ku kesek ku pêncî salan bi wî awayî li vê neteweyê kiriye, bibin wir, biparêzin û di bin parastina xwe de cih bidinê û hemû şert û mercên aramiyê ji bo wî amade bikin... Li vir jî navendeke komployê ava bikin û navendeke belavkirina tiştên ku ji bo komployan tên bikaranîn çêkin... û gelê me, ciwanên zanîngehê û ciwanên oldar rûnin û tenê temaşe bikin, da ku xwîna nêzîkî sed hezar kesan — kêm an zêde — vala here, tenê ji ber ku rêzê ji birêz Carter û kesên wekî wî re bigirin.»
Piştgiriya dagirkirina navenda casûsiya Amerîkayê
Berevajî hewldana hin kesan ji bo nerazîbûn û dijberiya kiryara xwendekaran a dagirkirina balyozxaneya Amerîkayê, Îmam Xumeynî di vê axaftinê de piştgirî da kiryara xwendekaran.
Wî hewldana van kesan wiha rave kir:
«Dîsa rehên fesad ketibûn tevgerê, da ku em jî destwerdanê bikin û ji ciwanan re bibêjin ku ji cihê ku hûn lê ne derkevin.»
Wî kiryarên Amerîkîyan di balyozxaneyê de wekî «xerabkarî» û «karên fesad» binav kir û ji eşkerekirina navenda komployê ya Amerîkîyan ji aliyê ciwanan ve piştgirî kir.
Wî tekez kir:
«Divê komploy nebînin... Dema ku komploy hebe û ew karên fesad bên kirin, ev yek ciwanên me aciz dike. Ciwanên me di vê cîhanê de hêvî dikin ku welatê wan — welatek ku ewqas ji bo wî zehmetî kişandine — di destê wan de be.
Dema dibînin komploy tên çêkirin da ku rewşa berê vegere û hemû tiştên wan careke din winda bibin, nikarin rûnin û tenê temaşe bikin. Divê ji wan neyê hêvîkirin ku rûnin û temaşe bikin... Ciwanên me divê bi hemû baldarî û hêza xwe van komployan ji holê rakin. Îro ne rojek e ku em rûnin û tenê temaşe bikin.»
Rêberê mezin ê Şoreşê rewşa komployan di wan rojan de ji dema şahê Pehlewî xirabtir binav kir.
Wî destnîşan kir ku di dema şah de rûyê xayîn ê wî ji gel re eşkere bû û gel li hember wî sekinîbû.
Wî got:
«Îro xiyanetên veşartî hene. Li hundirê van balyozxaneyan komployên veşartî tên çêkirin. Ya herî girîng û sereke ji aliyê Şeytanê Mezin, ango Amerîkayê ve ye. Nabe hûn rûnin û wan bihêlin ku komployên xwe pêk bînin. Dibe ku rojekê em hay jê bibin ku welatek ji holê rabûye...
Gelê me, wekî ku heta niha pêş ketiye, ji vê derê û pê ve jî divê berdewam bike û destê van kesan jê bike.»
Gefxwarina Amerîkayê bi şoreşeke din
Îmam Xumeynî, wekî rêberê gelê şoreşger ê Îranê, di vê axaftinê de helwestek ji piştgirîkirina dagirkeran wêdetir girt û gef li Amerîkayê xwar.
Wî got:
«Heke ew xwe rast nekin û şahê ku xezîneyên me biriye vegerînin... heke ew wî venegerînin, em ê bi awayekî din bi wan re tevbigirin. Ew divê nefikirin ku em jî tenê rûniştine û guhdarî dikin ku ew her tiştê ku dixwazin bikin. Na, tu carî wiha nabe. Mijar dîsa şoreş e. Şoreşeke mezintir ji şoreşa yekem dê pêk were. Divê ew li cihê xwe rûnin û vê xayînê vegerînin.»
Xumeynî yê mezin di wê rojê de herwiha hişyarî da Îngilîstanê jî, ji ber ku ew penaberî dabû Bexteyar û şert û mercên komployên wî li dijî gelê şoreşger amade kiribû.
Wî got:
«Em ê bi Îngilîstanê re jî bi awayekî din tevbigirin.»
Wî herwiha ji Amerîka û Îngilîstanê re wiha got:
«Heke ew dest ji van kiryaran bernedin û van cînayetkaran radestî me nekin, an jî herî kêm ji welatên xwe dernexînin, wê demê me erkeke din heye û em ê li gorî wê erkê tevbigirin.»
Bi vî awayî, Îmam Xumeynî di yekem reaksiyona xwe ya li hember eşkerekirina komploya Amerîkayê di navenda Tehranê de, di bin navê balyozxaneya Dewletên Yekbûyî yên Amerîkayê de, erk û berpirsiyariya gel ji bo hemû dîroka Şoreşê diyar kir.
Ev erk jî «berhevdana şoreşgerî li hember komployan» bû.
Li gorî vê nivîsê, gelê Îranê ji destpêka Şoreşa Îslamî heta îro li gorî vê berpirsiyariyê tevgeriyaye. Her car ku komployek li dijî Îranê û Şoreşa Îslamî çêbûye, gel wekî «neteweyeke ji nû ve rabûyî» ket qada têkoşînê.
Ji têkoşîna şoreşgerî li dijî komên çekdar û şerê yekem ê ferzkirî bigire, heta bûyerên ku nivîs wekî fitneya Amerîkî-Sîyonî ya salên 1388 û 1401, derbeya Amerîkî-Îsraîlî ya 18 û 19ê Deyê 1404 û herwiha şerê duyem û sêyem ê ferzkirî di salên 1404 û 1405an de binav dike.
Û wekî ku Îmam Xumeynî gotibû, heta ku komploy berdewam bin, gel jî dê erkê xwe yê şoreşgerî pêk bîne.
……………..
Dawiya peyamê /
Etikît: «Helwesta Îmam Xumeynî -Dagirkirina Balyozxaneya Amerîkayê - Bandora wê li ser pêwendiyên Îran û Amerîkayê.»
Your Comment