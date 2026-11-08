Li gorî nûçeya Ajansa Navneteweyî ya Ehl-ul-Beyt ê (s.x) – ABNA – Pêkanîna dozên sextek, îşkence, zindan û betalkirina hemwelatîbûna dehan alîmên Şîa yên Behreynê, careke din kiryarên mafên mirovan ên hikûmeta Al-Xelîfe û berpirsiyariya siyasî ya piştgirên wê yên navneteweyî, bi taybetî Amerîkayê, xistine ber pirsan. Ev doz nîşana berdewamiya zext û tepeserkirina daxwazên olî û siyasî yên civaka Şîa ye.
Dema ku îro, roja Yekşemê, 8ê Mijdara 2026an, dadgeha Behreynê xwe ji bo derxistina biryarê li dijî dehan alîm û melayên Şîa amade dike, hişyariya Şêx Îsa Qasim, rêberê giyanî yê Şîayên Behreynê, û nerazîbûna rêxistinên mafên mirovan, aliyên nû yên zext û tepeserkirina ewlehiyê ya hikûmeta Al-Xelîfe li dijî civaka Şîa eşkere dike. Ev hikûmet ji piştgiriya berfireh a leşkerî û ewlehiyê ya Washingtonê sûd werdigire.
Li gorî agahiyên ku berê hatibûn eşkerekirin, Dadgeha Bilind a Cezayî ya Behreynê divê îro, roja Yekşemê, 8ê Mijdara 2026an, biryarên doza 69 kesên tawanbar, di nav de 60 alîm û melayên Şîa, ragihîne.
Ev dadgehîkirin ji ber îdiayên îşkenceyê, standina îtirafên bi zorê û binpêkirina mafên tawanbaran, rastî nerazîbûna saziyên mafên mirovan hatiye.
Ji tevahiya tawanbaran, 56 kes di girtîgehê de ne û 13 melayên din bêyî hebûna xwe tên dadgehkirin. Di heman demê de, fikarên derbarê îhtîmala derxistina cezayên giran li dijî van kesayetiyên olî zêde dibin.
Ji çalakiyên olî heta tawanbariya hilweşandina rejîmê; dosyaya çêkirî li dijî alimên Şîa
Saziya dadwerî ya Behreynê îdia dike ku tawanbaran komeke terorîst ava kiriye û dixwazin pergala siyasî hilweşînin. Herwiha îdia dike ku wan ji mizgeft û civînên olî ji bo belavkirina ramana Welayetê Feqîh sûd wergirtiye.
Lêbelê, malbat û parêzerên tawanbaran van îthamên hatine kirin red dikin û hikûmeta Behreynê bi ewlehîkirina çalakiyên olî û tepeserkirina melayên Şîa tawanbar dikin.
Hişyariya Şêx Îsa Qasim: Alimên Behreynê bi tenê nehişînin
Ayetullah Şêx Îsa Qasim, rêberê giyanî yê Şîayên Behreynê, di daxuyaniyekê de ku beriya vê dadgehkirinê weşand, li dijî muameleya bi alimên Şîa re hişyarî da û li ser pêwîstiya piştgiriya gel ji maf û rûmeta wan re tekez kir.
Wî bi îşarekirina cihê civakî û olî yê melayên girtî, bang li parastina aştiyane û qanûnî ya alimên olî kir û li dijî encamên berdewamiya dadgehkirinên ku li ser bingeha îthamên sexte û bêedaletiyê hatine avakirin, hişyarî da.
Piştgiriya Amerîkayê ji Al-Xelîfe re; nakokiya di navbera îdiayên mafên mirovan ên Washingtonê de
Ev dadgehkirina berfireh a melayên Behreynê di rewşekê de pêk tê ku hikûmeta Al-Xelîfe têkiliyên nêzîk ên leşkerî û ewlehiyê bi Amerîkayê re heye. Herwiha Behreyn mêvandariya Fîloya Pêncemîn a Hêza Deryayî ya Dewletên Yekbûyî yên Amerîkayê di herêmê de dike.
Rexnegirên polîtîkayên Washingtonê bawer dikin ku berdewamiya piştgiriya Amerîkayê ji hikûmeta Behreynê re, di heman demê de ku ev welat îdiaya parastina azadiya derbirînê û mafên mirovan dike, nîşana du-standardîbûnê di siyaseta derve ya Amerîkayê de ye.
Ev piştgiriyên stratejîk berdewam dikin, di demekê de ku gelek raporên mafên mirovan behsa sînordarkirina azadiyên olî, girtina melayan û tepeserkirina dijberên hikûmeta Behreynê dikin.
Nerazîbûna 20 rêxistinên mafên mirovan; hişyariya derbarê tundtirbûna tepeserkirina Şîayan de
20 rêxistinên mafên mirovan ên navneteweyî û herêmî, di nav de Rêxistina Çavdêriya Mafên Mirovan (Human Rights Watch) û Rêxistina Cîhanî ya Têkoşîna li dijî Îşkenceyê, bi weşandina daxuyaniyekê ya hevbeş nerazîbûna xwe ji pêvajoya dadgehkirina dosyaya alimên Behreynê re ragihandine û daxwaza lêkolîneke serbixwe li ser îdiayên îşkenceyê û standina îtirafên bi zorê kirine.
Van rêxistinan herwiha li dijî bikaranîna qanûnên dijî terorîzmê ji bo sînordarkirina çalakiyên olî û azadiya derbirînê hişyarî dane.
Di heman demê de, komên opozîsyona Behreynê hikûmeta Al-Xelîfe berpirsiyarê encamên gengaz ên vê dadgehkirinê dizanin û daxwaza destwerdana saziyên navneteweyî ji bo misogeriyê mafên tawanbaran dikin.
Niha dosyaya dehan alimên Şîa yên Behreynê careke din kiryarên mafên mirovan ên hikûmeta Al-Xelîfe û berpirsiyariya siyasî ya piştgirên wê yên navneteweyî, bi taybetî Amerîkayê, dixe ber pirsan.
Ev dosya nîşana berdewamiya zext û tepeserkirina ewlehiyê li dijî daxwazên olî û siyasî yên civaka Şîa ye.
Dawiya peyamê
Etîket / Peyvên sereke
- Mafên mirovan
- Şîa
- Amerîka
- Behreyn
- Waşîngton
- Şîayên Behreynê
- Şêx Îsa Qasim
- Al-Xelîfe
Your Comment