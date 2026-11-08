Li gorî rapora Ajansa Navneteweyî ya Ehlulbeyt ê (s.x) – ABNA –«Receb Teyîb Erdogan», Serokkomarê Tirkiyeyê, îro roja Yekşemê serdana herêma Qerebaxê ya Komara Azerbaycanê kir. Ev serdan bi vexwendina «Îlham Elîyev», hevpîşeyê wî yê Azerbaycanî, û bi armanca beşdarbûna merasîma ku Bakû bi boneya «Roja Serkeftinê» lidar xistiye, pêk hat. Ev hevdîtin di asteke bilind de û bi armanca kontrolkirina alozî û tengezariyên veşartî pêk tê ku di demên dawî de di têkiliyên Tirkiye û Komara Azerbaycanê de derketine holê.
Li gorî rapora tora Al-Jazeera, di vê serdanê de heyetek ji Erdogan re hevaltiyê dike ku «Emîne Erdogan», jina wî; «Hakan Fîdan», wezîrê karên derve; «Îbrahîm Kalin», serokê Rêxistina Îstixbarata Neteweyî ya Tirkiyeyê; «Burhaneddîn Doran», serokê Rêveberiya Ragihandinê ya Serokatiya Komarê, û hejmarek ji wezîr û parlamenteran tê de ne. Pêkhatina vê heyetê girîngiya serdana Serokkomarê Tirkiyeyê ji Komara Azerbaycanê re di vê qonaxa hestiyar a niha de nîşan dide.
Tê payîn ku her du serokkomar di hevdîtineke dualî de, qadên hevkariyê û pêşketinên dosyayên herêmî binirxînin. Ev hevdîtin di rewşekê de pêk tê ku nakokiyek di navbera Tirkiye û Komara Azerbaycanê de derbarê biryara Bakû ya sepandina sînordariyan li ser lixwekirina hicabê di dibistanên Azerbaycanê de, bûye mijara nîqaşan.
Krîza hicabê; agirê destpêkê yê tengezariyê di navbera Enqere û Bakû de
Tevî dirûşma dîrokî ya «Yek milet, du dewlet» ku hêza hevpeymaniya siyasî û leşkerî ya her du welatan kurt û diyar dike, tengezariyên di Îlona borî de eşkere bûn. Dema ku Bakû rêzikên nû derbarê cil û bergên xwendekaran de pejirand û li gorî wan, lixwekirina cil û bergên ku li dijî bingehên sekulerîzmê ne, qedexe kir.
Herçiqas di van rêziknameyan de bi eşkere navê hicabê nehatibû, lê rapor hatin weşandin ku dibêjin pêşî li ketina xwendekarên bi hicab li dibistanên Komara Azerbaycanê hatiye girtin. Ev mijar bû sedema pêkanîna pêleke rexneyan li Enqereyê.
Partiya desthilatdar a «Edalet û Pêşketinê» ya Tirkiyeyê (AKP) ji aliyê Azerbaycanî yê xwe xwest ku ev sînordarî betal bike. Krîz dema ku «Oktay Saral», şêwirmendê bilind ê Erdogan, rexne li siyaseta nû ya Bakû girt û Komara Azerbaycanê jî van gotinan wekî destwerdana di karûbarên navxweyî yên xwe de dît, girantir bû.
Piştî vê bûyerê, Erdogan şêwirmendê xwe ji kar derxist da ku hêrsa berpirsên Azerbaycanê kêm bike. Lêbelê, Elîyev di dawiya Cotmeha borî de beşdarî civîna serokên welatên tirkîaxêv li Enqereyê nebû û tenê wezîrê karên derve yê xwe şand vê civînê.
Erdogan beriya çûna xwe ya Bakû ragihand ku tu astengî tune ye ku biratiya di navbera Tirkiye û Komara Azerbaycanê de nikaribe ji wê derbas bibe. Ev gotin nîşaneyeke eşkere bû ji daxwaza wî ya bidawîanîna nakokiyan.
Lîsteya kesên qedexekirî; qedexekirina ketina 31 kesayetiyên Tirkiyeyê bo Azerbaycanê
Tengezariyên di navbera her du welatan de tenê bi gotinên berpirsên wan sînordar nebûn. Di 21ê Cotmeha borî de, Bakû pêşî li ketina 31 kesayetiyên navdar ên Tirkiyeyê bo xaka xwe girt.
Di vê lîsteyê de kesayetiyên siyasî, ragihandinî û olî yên Tirkiyeyê hebûn; ji wan:
- «Fatih Erbakan», serokê Partiya «Refaha Dîsa».
- «Omer Oltash», serokê Partiya «Erd».
- «Omer Faruk Gergerlioğlu», parlamenterê Tirkiyeyê.
- «Mehmet Boynukalın», îmamê berê yê Mizgefta Aýasofya.
- «Adem Özköse», rojnamevan.
- «Yusuf Kaplan», nivîskar.
Bakû vê biryarê bi îşaretkirina gotin û naverokên ku li ser înternetê û torên civakî hatibûn belavkirin, rewa nîşan da. Li gorî berpirsên Azerbaycanê, ev naverok serweriya neteweyî, ewlehiya neteweyî û pergala destûrî ya vî welatî armanc digirtin û tê de bang li guhertina desthilatdariyê bi zorê, teşwîqkirina tundûtûjiyê û kîn û nefretê ya olî dihat kirin. Lêbelê, berpirsên Azerbaycanê mînakên taybet ên gotinên ku ji her yek ji van kesan re hatibûn nisbetkirin, pêşkêş nekirin.
Di heman derbarê de, Serdozgeriya Giştî ya Komara Azerbaycanê ji destpêkirina çalakiyeke cuda ya dadwerî li dijî heft hemwelatiyên Tirkiyeyê xeber da û ragihand ku ev kes di çarçoveya lêkolînan de bi îdiaya bangkirina guhertina rejîmê bi zorê û teşwîqkirina nefretê ya olî tên şopandin. Ev çalakî ji biryara qedexekirina ketina 31 kesan bo Azerbaycanê cuda ye.
Nakokiyên jeopolîtîk; ji mijara hicabê wêdetir
Analîst dibêjin ku tengezariya niha ji mijara hicabê wêdetir e û cudahiyên nêrînên jeopolîtîk ên her du welatan û cihê ku wan ji bo olê diyar dikin, nîşan dide.
«Îlhan Şahînoğlu», rêveberê Navenda Lêkolînê ya «Atlas» li Bakû, di hevpeyvînekê de bi Ajansa Fransî re dibêje: Bakû xwe wekî birayê biçûktir ê vê hevpeymaniyê nabîne û li ser têkiliyên ku li ser bingeha hevbeşiya wekhev hatine avakirin, disekine.
Herwiha «Gonul Tol», lêkolînera Enstîtuya Rojhilata Navîn li Waşîngtonê, di axaftineke xwe de bi vê ajansê re gotiye ku nakokiya li ser hicabê nîşana valahiya kûrtir e. Valahiyeke ku bi serweriya Komara Azerbaycanê, bandora Enqereyê û cudahiya siyaseta her du welatan li hemberî rejîma Siyonîst û Ermenîstanê ve girêdayî ye.
Komara Azerbaycanê têkiliyên nêzîk bi rejîma Siyonîst re heye. Ev welat di şerê şeş hefteyî yê bi Ermenîstanê re di sala 2020an de çek da Bakû. Li hember vê, Erdogan rejîma Siyonîst bi pêkanîna jenosîdê li Xezzeyê tawanbar dike û têkiliyên xwe bi tevgerên berxwedana Filistînê re diparêze.
Ji aliyekî din ve, Komara Azerbaycanê di êrîşeke bilez de di sala 2023an de û bi piştgiriya Tirkiyeyê, kontrola tevahiya herêma Qerebaxê bi dest xist.
Herwiha Tirkiye rêça asayîkirina têkiliyên xwe bi Ermenîstanê re dişopîne. Ev di demekê de ye ku tengezariya di navbera Bakû û Êrîvanê de hîn jî berdewam e.
Tevî van nakokiyên kûr, çavdêr bawer dikin ku berjewendiyên stratejîk hîn jî wekî astengiyek li pêş belavbûna zêdetir a tengezariyan kar dikin. Girêdanên leşkerî û hevrêziya di beşa enerjiyê de ji bo her du welatan girîngiyeke bingehîn heye. Ji ber ku Tirkiye riya sereke ya stratejîk a hinardekirina neft û gaza Komara Azerbaycanê bo bazarên rojavayî ye.
Erdogan hêvî dike ku bi beşdarbûna xwe di merasîma bîranîna rizgarkirina bajarê «Şûşa» ya li Qerebaxê de — ku bi piştgiriya girîng a Tirkiyeyê pêk hat — bikaribe arasteya têkiliyên her du welatan careke din ber bi aramî û vejandina têkiliyên ku li ser dirûşma «Yek milet, du dewlet» hatine avakirin, biguherîne.
Dawiya peyamê /
Etîket / Peyvên sereke
- Tirkiye
- Bakû
- Erdogan
- Welatê Azerbaycanê
- Îlham Elîyev
- Qerebax
- Xwendekar
- Hicab
Your Comment