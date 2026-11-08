Li gorî rapora Ajansa Navneteweyî ya Ehlulbeyt ê (s.x) – ABNA – Senator Allamê Nasir Abbas Caferî, serokê opozîsyonê di Meclisa Senatoya Pakistanê de, îro di axaftina xwe ya li civîna nûkirina peymanê bi rêberê şehîd ê Şoreşa Îslamî û şehîdên Eksena(Cephe) Berxwedanê de, li Îslamabadê got: Pakistan divê li şûna ku bibe yek ji alîgirên şerê Yemenê, rola navbeynkariyê bilîze.
Wî hişyarî da û got: Derketina ji biryara parlamentoyê ya sala 2015’an derbarê bêalîbûna di şerê Erebistana Siûdî li dijî Yemenê de, dê li dijî berjewendiyên neteweyî be.
Vê senatorê Pakistanî zêde kir: Êrîşên Amerîka û rejîma Sihyonîst li dijî Îranê, her wiha sûcên wan ên li dijî gelê bindest ê Filistîn û Yemenê, tên şermezarkirin. Pakistan dê destûrê nede ku bibe keresteya agirê tu şerê derveyî.
Wî got: Pakistan di tu şert û mercî de divê nebe yek ji alîgirên şerê Yemenê. Di sala 2015’an de, parlamentoya Pakistanê bi yekdengî biryar da ku ev welat nebe beşek ji pevçûna Yemenê û hêzên xwe neşîne wir. Di şert û mercên niha de, derketina ji vê biryara parlamentoyê dê li dijî berjewendiyên neteweyî, serwerî û daxwazên giştî yên Pakistanê be.
Allame Caferî diyar kir: Ji aliyê Yemenê ve pêşniyarek ji bo Pakistanê heye ku rola navbeynkariyê bilîze. Min nameyek ji serokwezîrê Pakistanê re nivîsî û wî ji hestiyariya vê mijarê agahdar kir. Her wiha min ji wezîrê karên derve pirsî: Dema ku xuya ye em bixwe dibin yek ji alîgirên vê pevçûnê, em çawa dikarin navbeynkarî bikin?
Wî tekez kir: Li şûna ku Pakistan bikin beşek ji şerê li dijî welatekî misilman, divê em rola xwe di pêkanîna agirbestê, danûstandinê û aşitiyê de bilîzin. Divê hikûmet Pakistanê ji vê qumê derxîne.
Vê serokê partiya Şîeyên Pakistanê zêde kir: Gelê Yemenê ji ber piştgiriya xwe ji gelê Filistînê re û berteka xwe ya lehengane li dijî êrîşa Îsraîlê tê cezakirin. Yemen piştgiriya xwe ji gelê bindest ê Xezeyê re nîşan da û berjewendiyên Îsraîlê xiste ber pirsê.
Wî tekez kir: Em li kêleka gelê bindest ê Yemenê radiwestin û sûcên li dijî wan tên kirin şermezar dikin, bêyî ku kîjan hêz di van sûcan de beşdar be. Pakistan divê siyaseta xwe ya derve negire bin bandora berjewendiyên tu welatekî din.
Senator Nasir Abbas Caferî, bi şermezarkirina şerê êrîşkarane yê Amerîka û Îsraîlê li dijî Îranê, got: Dîrok şahid e ku împaratoriyên mezin ji ber stratejiyên şaş, serbilindî û hesabên xelet ên xwe ber bi hilweşînê ve çûne. Îran bi serbilindî, wêrekî, hişmendî û berdewamiyê şer kir.
.................
Dawiya nûçeyê
Etîket
- Sekreterê Giştî yê Meclisa Yekîtiya Misilmanên Pakistanê
- Senator Nasir Abbas Caferî
Your Comment