Li gorî nûçeya Ajansa Navneteweyî ya Ehl-ul-Beyt ê (s.x) – ABNA – Netanyahu şeva borî bi belavkirina daxuyaniyeke tomarkirî derket holê; daxuyaniyek ku peyva "hysterîk" ji bo danasîna wê tewra şiroveyeke sade û nerm jî tê hesibandin. Tiştê ku qewimî, têkçûna temam û belavbûna eşkere ya wî li ber kameraan bû.
Rojnameya bi zimanê Îbranî Haaretz nivîsî: Benyamin Netanyahu tenê dema ku hîs dike xetera windakirina desthilatê wî tehdîd dike û ketina ji ser kursiyê serokwezîriyê ji her demê zêdetir nêzîkî wî bûye, slogana yekîtiyê dide.
Haaretz berdewam kir: Tewra dema ku Netanyahu bi cilûbergê parêzvaniya yekîtiyê derdikeve jî, nikare adeta xwe ya herdemî ya derewkirinê û tehrîfkirina dîrokê, ya dîroka ne ew qas dûr jî, bidil ve berde.
Ev rojname herwiha bi referansa berawirdkirina ecêb a Netanyahu di navbera rewşa Îsraîlê û guhertinên Ewropayê de nivîsî ku windabûna hevsengiya wî ya derûnî di van daxuyaniyan de eşkere bû.
Netanyahu gotibû: "Agir û şewatên li kolanên Parîs û Brukselê, li ber agirên ku em ê li kolanên Qudsê, Tel Avîv û Hayfayê bibînin, kêm xuya dikin. Îsraîl bi hêsanî dîsa wê tune be."
Haaretz di dawiyê de tekez kir ku ev daxuyanî bi rewşa derûnî ya serokwezîrê Îsraîlê re hevûdu digire.
..................
Dawiya Peyamê/
Etîket:
Rejîma Îsraîlê
Tel Avîv
Netanyahu
Parîs
Bruksel
Filistîn
Your Comment