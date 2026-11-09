Li gorî rapora Ajansa Nûçeyan a Navneteweyî ya Ehl-ul-Beyt (s.x) — ABNA— Encûmena Şîeyan a Awistralyayê bi daxuyaniyekê ji hikûmeta Kanberayê xwest ku bertekeke bilez li hember dadgehkirina komî ya zanayên şîe li Behreynê nîşan bide; dadgeheke ku sîwana giran a îşkenceyê û îtirafên bi zorê li ser e.
Nivîsa daxuyaniyê wiha ye:
Encûmena Şîeyan a Awistralyayê nerehetiya xwe ya kûr li hember dadgehkirina komî ya welatiyên û zanayên olî yên şîe li Behreynê, ku 69 kes tê de ne û 60 ji wan rûspiyên şîe ne, tîne ziman.
Pêvajoya dadwerî bi tawanên giran ên îşkenceyê, îtirafên bi zorê, girtinên keyfî û binpêkirina berçav a mafên bingehîn ên dadgehkirina adil re hevrê bûye.
Ev pêşhatin ji bo civaka şîeyan a Awistralyayê, tevî welatiyên awistralî yên bi eslê behreynî, pir nerehetker in. Armanckirina kesan tenê ji ber perwerdehî û ayînên wan ên olî, nerehetiyên giran derbarê tepeserkirina azadiyên olî û jêstandina şiyana civaka şîe ya Behreynê ji bo ku bi awayekî azad li gorî baweriyên xwe yên olî bêyî tirs ji terorê an tacîzê tevbigerin, çêdike.
Em ji hikûmeta Awistralyayê û civaka navneteweyî dixwazin ku bi raberkirina van xemgîniyan li ber desthilatdarên Behreynê, daxwaza lêpirsîneke serbixwe derbarê tawanên îşkenceyê, garantîkirina dadgehkirina adil û azadkirina girtiyên keyfî, yekser dest bi tevdîrê bikin. Bêdengî li hember van tawanên giran li dijî erkên Awistralyayê li gorî peymanên navneteweyî yên mafên mirovan e.
Gotabê: medyayên Behreynê roja Yekşemê ragihandin ku rûniştina îlankirina biryara doza zanayên şîe li Behreynê bêyî derxistina biryarê bi dawî bû û dadgehê biryar da ku îlankirina biryarê bo 22ê Çiriya Paşîn a tê bixe paş.
...............
Dawiya peyamê
Etîket:
-
Şîeyên Behreynê
-
Dadgehkirina zanayên Behreynê
-
Dadgeha Behreynê
-
Rejîma Al Xelîfe
Your Comment