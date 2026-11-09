Ajansa Nûçeyan a Navneteweyî ya Ehl-ul-Beyt ê (s.x) – ABNA – Kanala fiqh û hukumên şer’î ya girêdayî malpera agahîdayîna Deftera Rêberê Şehîd ê Şoreşa Îslamî, mijara «Xumsa zêdebûna nirxê» weşandiye ku ji bo bala we xwendekarên hêja pêşkêş dike:
Pirs:
1. Kesek pereyeke zêrîn wekî diyariyê wergirtiye û ew bi mebesta ku bihayê wê zêde bibe diparêze. Ma pêwîst e ku di sala bê de ji zêdebûna bihayê wê ya ji asta enflasyonê zêdetir, xumsê bide?
2. Kesek karê wî kirîn û firotina zêr e û xumsa sermayeya xwe ya bingehîn, ku sê kîlo bûye, daye. Ma pêwîst e ku di sala bê de ji zêdebûna bihayê zêr ya ji asta enflasyonê zêdetir, xumsê bide?
Bersiv:
1. Heta ku ew zêr nefirotibe, xums li ser wê tune ye. Dema ku bifiroşe, ew dikeve nav dahata sala firotinê. Ger heta dawiya sala xumsê bimîne û ji bo mesrefên jiyanê neyê xerc kirin, li gorî ihtiyata wajib divê xumsa wê bide.
2. Zêdebûna bihayê bazarê (ji rêjeya enflasyonê zêdetir) di nav tiştên ku xums li ser wan heye de ye.
Etîket
-
Ehkamên xumsê
-
Xumsa sermayeyê
-
Ehkamên şerî
-
Nirxê zêdebûyî
-
Xums
Your Comment