Li gorî Ajansa Nûçeyan a Navneteweyî ya Ehlê Beytê (s.x) – ABNA – Ayetullah Remazanî, Sekreterê Giştî yê Civata Cîhanî ya Ehlê Beytê (s.x) di destpêka dersa xwe ya derveyî ya îro de, bi işarekirina dadgehkirina alimên Behreyn û Kuweytê, ev kiryar wekî binpêkirineke eşkere ya rêzik û pîvanên navneteweyî binav kir.
Wî bi işarekirina betalkirina hemwelatîbûnê û derxistina hin hemwelatiyan ji welatên erebî got: Li gorî qanûnên navneteweyî û Danezana Gerdûnî ya Mafên Mirovan, betalkirina hemwelatîbûna hemwelatiyekî û derxistina wî ji welatê xwe, bi tu awayî nayê qebûlkirin. Lê ji ber ku desthilat di destê hukumdarên zalim, nezan û girêdayî de ye, ew wiha dikin û biryarên zalimane didin ku şermê misilmanî û mirovahiyê ne.
Ayetullah Remazanî, bi işarekirina kesayetiya Allame Şêx Me'tûq, got: Ew alimekî olî ye ku tenê fikra wî vejandina zanînên Ehlê Beytê (s.x) ye. Ew dersên derveyî yên hawzeyê dide, pirtûkên wî hatine weşandin û li Kuweytê gelek xizmet kiriye. Şîeyên Kuweytê wî wekî rêber qebûl kirine û ew di nav Şîeyên Kuweytê de rola rêbertiyê dilîze. Ew kesayetekî exlaqî, bi edeb, pabendê şerîetê û nermxwe ye.
Wî zêde kir: Ji bo alimekî wiha biryara îdamê didin. Hûn biçin û bibînin ku ew di tevahiya jiyana xwe de çi kiriye; ji bilî dersdan û Teblîxa(belavkirina) olê çi kiriye? Sûcê wî tenê ev e ku li hemberî zilm û zordariyê rawestiyaye û li dijî sûcên ku îro li cîhanê diqewimin nerazîbûna xwe nîşan daye. Ma ev biryar dadperwerane ye? Ev biryar li ser bingeha kîjan dadperweriyê û kîjan ayet û hedîsê hatiye dayîn? Ev alim kîjan sûcê kiriye?
Ayetullah Remazanî diyar kir: Ma îro di ferhenga hin hukumdarên herêmê de, piştgiriya bindestan wekî sûc tê hesibandin? Ma ew negotine: «Li hemberî zalim dijmin bin û alîkarê bindest bin»? Ma piştgiriya zulma zalim wekî nirxekê tê dîtin û piştgiriya bindest wekî sûc? Her tişt berevajî bûye.
Wî bi işarekirina Behreynê got: Karbidestên Behreynê xwe misilman dizanin, lê welatê xwe kirine baregeha kufrê. Îro serkirdeyên kufrê êrîş dikin, dagirkeriyê dikin, zarokên me dikuştin û wan dikin şehîd, zanyar û fermandarên me dikin şehîd û mezintirîn kesayetiya cîhana Îslamê, Şehîd Îmam Xamineî, dikin şehîd.
Ayetullah Remazanî tekez kir: Dema ku bersiv li van baregehan tê dayîn, dibêjin: «Çima we êrîşî welatekî misilman kir?» Me kîjan welatê misilman êrîş kiriye? Me ew baregehên ku serkirdeyên kufrê ji wan derê welatekî misilman û zarokan dikirin armanc, kirine armanc û xwe parastine. Hemû operasyonên me ji bo parastinê bûn.
Wî bi işarekirina alimên Behreynê got: Ez hin ji van aliman ji nêz ve nas dikim. Kesayetên navdar, muctehîd û belavkarên olê yên Behreynê ne ku fikra wan belavkirin û şirovekirina olê ye; îro ew tên dadgehkirin.
Ayetullah Remazanî zêde kir: Piştî şehîdbûna Îmamê Şehîd, li Kuweyt û Behreynê hin kesan di telefonên xwe de nivîsandibû «Inna lillahî we inna ileyhi racîûn». Ew tenê ev tişt kirine bahane û gelek alim û gelê asayî yên ku xemgîniya xwe ji bo şehîdbûna mezintirîn kesayetiya cîhana Îslamê nîşan dabûn, girtin û di girtîgehê de îşkence kirin.
Wî diyar kir: Îro zêdetirî 60 kes ji van aliman dadgeh dikin. Sûcê wan çi ye? Sûcê wan belavkirina olê, li dijî zilmê rawestîn û pêkanîna ayet û hedîsan e. Bêguman, dîrok her dem wiha bûye û ew neçar bûne ku biha bidin û jixwe dane.
Ayetullah Remazanî tekez kir: Di vê demê de bêdengbûn bi rastî ne destûr e. Ger em bêdeng bimînin, ev hemû tişt dê serê kesên din de jî bê û wê demê dê bibêjin: «Çima we parastina me nekir?» Ger hûn wan biparêzin, ew ê we jî biparêzin. Ji ber vê yekê, divê her kes erkê xwe pêk bîne.
Wî di dawiyê de got: Bi hêviya ku Xwedê cezayê sûcdaran vegerîne ser wan û ev hemû bibe pêşdengiyek ji bo zuhûra Hazretê Welî Asr û dîtina cîhaneke bê feqîrî, bêdadperwerî û bê cudakariyê; cîhaneke ku tama dadperweriyê biceribîne.
.................
Dawiya nûçeyê
Etîket
- Kuweyt
- Behreyn
- Ayetullah Remezanî
- Îmamê Şehîd
- Civata Cîhanî ya Ehlê Beytê (s.x)
- Alimên Behreynê
Your Comment