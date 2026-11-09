Li gorî rapora Ajansa Nûçeyan a Navneteweyî ya Ehl-ul-Beyt ê (s.x) – ABNA – Tariq bin Hasan Al Hasan, serokê polîsê Behreynê, di hevpeyvîna bi Ajansa Nûçeyan a Reutersê re, ku di raporteke bi sernavê "Şerê Îranê Behreynê ber bi tengkirina xelekê li ser alimên Şiî ve dibe" hat weşandin, perde ji nêzîkatiya tolhildanê ya hikûmetê ji bo kokkirina ramaneke dînî bi rêya amûrên ewlehiyê rakir.
Serokê polîsê Behreynê di vê hevpeyvînê de got: "Em bi ramaneke re rûbirû ne ku îtaeta li ser rêberiya Îranê ji serweriya Behreynê bilindtir dixwaze... Mixabin şer nîşan da ku hinek kes çiqas ji vê ramanê sûdê digirin û wê telqîn dikin... Welayetê Feqîh, di beşên civaka me de, dilsoziya li hember welatekî biyanî xurt kiriye û ev yek qebûlkirî nîne."
Wî got: "Em di wê qonaxê de biryar dan ku ev pirsgirêk divê ji kokê ve were çareser kirin."
Malpera nûçeyan a "Mir'at al-Bahrain" ragihand: Ev gotin xapandinên eşkere û zelal dihewînin û di serî de nêrîna hikûmetê li ser tiştê ku kiriye pêşkêş dikin, da ku guhdar qanî bikin ku ew di hemû kiryarên xwe de rast bûye. Ev yek bi gelek çewtkirin û sextekirinê û heqareta li ser baweriyeke dînî ya saf re tê.
Serokê polîsê Behreynê îdîa dike ku girtî bang li îtaeta Îranê dikin, da ku bi vî awayî tawanê xurt bike, rûyê alimên dînî xirab bike, rûmetê wan xera bike û wan wekî xayînê welatê xwe nîşan bide.
Ev tê wateya ku ew tenê bi danîna tawanên siyasî li ser girtiyan têr nake, belê diçe asteke xeternaktir û baweriyeke dînî ya temam tawanbar dike û wê dike delîla cezayê komî; wek ku bawerî bi teorîya Welayetê Feqîh an îman bi mercîtiya dînî ya ji sînorên erdnîgarî derbas dibe, sûc be.
Di berdewama vê analîzê de hatiye: Divê xapandina sereke ji hev were cudakirin. Îman bi mercîtiyeke dînî nayê wateya radestbûna siyasî li hember welatekî biyanî. Serbendiya olî serbendiya neteweyî tune nake û girêdana ruhî bi alimekî dînî re kesî nake hemwelatiyê welatê wî alimî. Ev eşkerayî pêdivî bi ravekirineke zêde nîne, lê dema hikûmet bi zanebûn rewşê tevlihev dike û cihêrengiya dînî û fikrî wekî tehdîdeke ewlehiyê pêşkêş dike, pêwîst dibe.
"Çareserkirina ji kokê"; zihniyeta ku li kokkirinê digere
Ev rapor tekez kir: Serokê polîsê Behreynê ji "çareserkirina pirsgirêkê ji kokê" diaxive. Ev îfade di çarçoveya êrîşên zêde li ser alimên Şiî de ne asayî ye û zihniyeta ku cudahiya baweriyê wekî pirsgirêyeke ku divê were kokkirin, ne wekî mafekî ku bi xwe ji mafên hemwelatiyan e, dibîne, eşkere dike.
Wî got: Gelo ji Behreyniyan tê hêvî kirin ku ji bo îsbata dilsoziya xwe li welatê xwe, ji bawerî û îtikadên xwe yên dînî dest hilde? Gelo hemwelatî bi dest hildana mercîtiyên dînî yên ku hikûmet hilnagire, şert e?
Ev analîz got: Ya herî ironîk ew e ku serokê polîsê Behreynê ji serweriya neteweyî diaxive, dema ku ev serwerî ji bo rewa kirina destwerdana di wijdan û baweriyên hemwelatiyan de û şopandina alimên dînî ji ber rolên fiqhî û baweriyên wan ên dînî tê bikar anîn.
Ew bi zanebûn ji pirsa sereke direve: Delîlên ku îsbat bikin alimên girtî fermanên siyasî bi berjewendiya Îranê dane, bi Sepahiya Pasdarên Şoreşgerî re hevahengî kirine an ji bo hilweşandina pergalê hewl dane, li ku ne? Heke desthilat delîlên kiryarên diyarkirî hebin, divê wan li dadgeheke serbixwe pêşkêş bikin û mafê parastin û dadgehkirina dadmend bidin tawanbaran. Lê bi tawanên nediyar li ser dilsozî û telqîn û îdeolojiyê têr bûn, ne tawanê dike rastiyê û ne jî destûrê dide hikûmetê ku mirovan ji ber baweriyên wan ceza bike.
Di dawiya vê analîzê de hatiye: Tiştê Tariq Al Hasan li pey wê ye, ne parastina serweriyê ye, belê hewldaneke ji bo amadekirina bihaneyan ji bo kampanyayeke ewlehiyê li dijî yek ji pêkhateyên resen ên civaka Behreynê. Li şûna ku li kêşeyên navxweyî bigere û sedemên aloziyê û windabûna baweriyê lê bigere, hikûmet tercîh dike ku dijminê navxweyî çêbike, baweriya dînî bi pirsgirêk bike û ji hemwelatiyan bixwaze ku ji bo îsbata dilsoziya xwe, ji mercî û baweriyên xwe têberî bibêjin.
.................
Dawiya peyamê/
Etîket
- Rejîma Al Xelîfe
- Şiî
- Şiayan
- Behreyn
- Mir'at al-Behreyn
- Îran
- Mercî
Your Comment