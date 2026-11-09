Li gorî rapora Ajansa Nûçeyan a Navneteweyî ya Ehl-ul-Beyt ê (s.x) – ABNA – Komîteya Neteweyî ya Mafên Mirovan a Yemenê, di civînekê de ya rojnamevanî de ku îro li cihê sûcê, li gundê Şeriyê, hate lidarxistin, ragihand: Êrîşa esmanî ya Erebistana Siûdî, ku bi mebest û rasterast xaneyên welatiyan kirin hedef, bû sedema şehîdbûna ۴۴ kesan û birîndarbûna ۴۰ kesan. Komîteyê diyar kir ku ev hejmar hîn ne dawî ye.
Komîteyê rave kir: Ev êrîş bû sedema hilweşandina tevahî ya şeş xaneyên niştecîhan li ser niştecîhên wan û bi dehan şehîd û birîndar li pey xwe hişt. Ev sûc, mezinahiya hedefgirtina rasterast a sivîlan û xaneyên wan eşkere dike.
Komîteya Neteweyî ya Mafên Mirovan a Yemenê destnîşan kir: Balafirên şer ên Erebistana Siûdî careke din bi sê êrîşên esmanî cihê sûcê bombe kirin û tîmên alîkariya lezgîn û rizgarkirinê kirin hedef. Ev yek xetera vê sûcê duqat dike û hewlên mirovî yên rizgarkirina qurbaniyan û derxistina kesên di bin bermahiyan de asê mane, dike hedef.
Komîteyê berpirsiyariya sûcdarî ya cezayî û navneteweyî ya sûcê Şeriyê û sûcên din ên li dijî gelê Yemenê hatine kirin, danî ser milê Erebistana Siûdî. Her wiha tekez kir: Dosyayên van sûcan bi delîlên sûcdarî û navên kesan temam û belgekirî ne û ev sûc ji demborînê re nabin.
Komîteya Neteweyî ya Mafên Mirovan a Yemenê di dawiyê de xwest ku komîteyek navneteweyî ya serbixwe were avakirin da ku rastiyan lêkolîn bike û derbarê vê sûcê de lêkolînê pêk bîne.
Divê ev komîte bi awayekî meydanî serdana cihê sûcê li gundê Şeriyê û herêmên din ên ku rastî êrîşan hatine bike û mezinahiya binpêkirin û sûcên li dijî sivîlan hatine kirin lêkolîn bike.
.................
Dawiya nûçeyê/
Etîket
- Erebistana Siûdî
- Seneayê
- Yemen
- Gundê Şeriyê
- Berxwedan
- Şehadet
Your Comment