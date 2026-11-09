Ajansa Nûçeyan a Navneteweyî ya Ehl-ul-Beyt ê (s.x) – ABNA – Li Bahrêynê şevê borî jî xwepêşandanên gelêrî berdewam bûn. Ev xwepêşandan li dijî hewldanên rejîma Al-Xelîfe bûn ji bo darizandin û zindankirina bi dehan alimên navdar û mamosteyên hawzeyên zanistên olî.
Piştî hişyariyên û nerazîbûnên berfireh, civîna dadgehê ya roja Yekşemê bêyî ku biryarekê were derxistin bi dawî bû û ragihandina biryarê hate paşxistin bo 22ê Mijdarê (1ê Azerê). Ev di demekê de bû ku hêzên ewlehiyê bi tedbîrên tund li derdora dadgehê û rêyên ku ber bi wê ve diçin hatibûn bicihkirin.
Medya û çavkaniyên rexnegir dibêjin ku paşxistina biryara dadgehê ji ber tirsa desthilatdarên Bahrêynê ye ji ber belavbûna xwepêşandanan. Van xwepêşandanan bi komcivînên şevane yên ciwanan li herêmên Diraz, Sitreh, Malikiyê û Senabisê berdewam kiriye.
Greva birçîbûnê ya ۱۸۰ girtiyên siyasî
Dr. Reşîd Er-Reşîd, çalakvanê siyasî û yek ji kesayetiyên navdar ên şoreşgerên Bahrêynê, di hevpeyvînekê de bi ajansa Abna re derbarê rewşa girtiyên siyasî yên di zindanên rejîma Al-Xelîfe de got:
«Greva birçîbûnê ya girtiyên siyasî li zindana navendî ya Cewê zêdetirî çar hefteyan e ku berdewam dike. Hejmara grevvan gihîştiye ۱۸۰ kesan û wan greva birçîbûnê ya bêdem dest pê kiriye.»
Wî di berdewamiya axaftina xwe de got ku pirsa girtiyên siyasî girêdayî krîza siyasî ya giran a welêt e; krîzeke ku ji dema bûyerên şoreşa mezin a gelêrî ve berdewam dike. Beşdariya berfireh a gel di vê şoreşê de, ku di dîroka nûjen a Bahrêynê de bêhempa ye, bûye sedema zêdebûna zext û tedbîrên tund ên rejîmê li dijî gel.
Er-Reşîd, dema behsa rewşa civaka Bahrêynê dikir, tekez kir:
«Îro ewlehiya civakê rûbirûyê kampanyayeke sistematîk a zilm, zext û tacîza siyasî ya hovane ye. Ev kampanya wekî cezayekî kolektîf û tedbîrekî cezakirinê li dijî gel tê meşandin. Di nav wê de betalkirina hemwelatîbûnê, birçîhiştin û qutkirina çavkaniyên debara jiyanê, herwiha zindankirina zêdetirî ۳۰ hezar welatiyan û îşkencekirina girtiyan cih digirin.»
Vî çalakvanê siyasî yê Bahrêynê got ku axaftina îro li ser greva girtiyên siyasî, di rastiyê de axaftin li ser tengasiya siyasî ya rejîmê ye. Ev grev wekî qîrînekê ye ji bo gihandina dengê bêedaletî û bêparbûna gelê Bahrêynê ji mafên bingehîn û herî mirovî.
Rejîma Al-Xelîfe di krîza kûr de ye
Rêberê opozîsyona Bahrêynê got:
«Rejîm îro di rêvebirina welatekî sivîl de rûbirûyê bêhêzî û bêkarî ye. Ji ber kiryarên xwe yên biçûkxistin û zordarî, hemû piştgiriya gelêrî ya xwe winda kiriye. Di rastiyê de rejîm ketiyê nav krîzeke pir giran û hemû şert û hêmanên hilweşîna rejîma desthilatdar a Bahrêynê bi awayekî xurt amade ne.»
Wî di berdewamiya axaftina xwe de got ku rejîm zêde girêdayî hêzên biyanî û «artêşeke kirêgirtiyan û mercenariyan» bûye.
Ji aliyekî din ve, rejîm rûbirûyê krîzên aborî yên her ku diçin xirabtir dibin û astên bêhempa yên deynan e. Herwiha nikare mûçe û mafên aborî yên gel bide.
Li gorî gotina wî, hemû van faktorên, ligel berxwedana gel, tevgera opozîsyonê, berxwedana kesayetî û rêberên olî û neteweyî û zêdebûna hêrsa giştî, bi awayekî berdewam rejîmê ber bi hilweşînê ve dibin.
Şerê Amerîkayê li dijî Îranê û rewşa herêmê
Dr. Reşîd Er-Reşîd, dema behsa rewşa herêmê û şerê Amerîkayê li dijî Îranê dikir, got:
«Amerîka li hember Îranê bêhêz maye. Ji ber vê yekê, wekî hêzeke mezin a cîhanî ku qanûn û normên navneteweyî paşguh dike, hewl dide xwe dispêre rola navbeynkarên herêmî yên bi serokatiya welatên wekî Qeter û Ummanê, herwiha hevpeymanî û hevalbendiyên wekî Hevalbendiya Mekkeyê.»
Wî got: «Li gorî baweriya min, ev nîşaneyên nîşaneya lawazbûna Amerîkayê ne an jî nîşaneya plansaziyeke komployeke mezin in. Ji ber ku Wasşîngton rêzê ji tu qanûn û normên navneteweyî yên heyî nagire. Herwiha serxwebûna van aliyên din nas nake, lê wan wekî amûrên siyasî bi kar tîne.»
Rêberê opozîsyona Bahrêynê di berdewamiya axaftina xwe de got ku berê Amerîka ji ber serweriya xwe ya leşkerî ya mutleq li hember hêzên mezin ên wekî Çîn û Rûsyayê, xwedî hêza deterrence û astengkirinê bû. Lê îro heman hêzên cîhanî li dijî wê disekinin û serwerî û desthilatdariya wê êdî dibe beşek ji dîrokê.
Navbeynkarî û hewldanên siyasî yên Amerîkayê
Vî çalakvanê siyasî yê Bahrêynê, bi destnîşankirina vê yekê ku Amerîka her dem nîşan daye ku pabendî tu peymanekê nabe, got:
«Li gorî baweriya min, navbeynkarîyên herêmî yên heyî tenê gavên şanogerî û durû ne. Armanca wan a bingehîn veşartina projeyeke mezin a şer, wendabûna demê û şandina peyamên gefxwarinê ji bo rêberiya Îranê ye. Armanc ew e ku Îranê ber bi teslîmbûnê ve bixin, heft şertên xwe yên biryardar û neguherbar dev jê berde û li hember ferzên Amerîkayê serî bitewîne.»
Dr. Reşîd Er-Reşîd di dawiya axaftina xwe de got:
«Îran her dem li hember her cure gef û tirsandinê berxwedan kiriye û tu carî li hember serwerîxwaziya Amerîkayê serî natewîne.»
Dawiya peyam
Etîket /
- #Bahreyn
- #Rejîma_AlXelîfe
- #Berxwedana_Gelê_Bahreynê
- #Alimên_Bahreynê
Your Comment