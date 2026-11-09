Ajansa Navneteweyî ya Ehl-ul-Beyt ê (s.x) – ABNA – Nivîsgeha Ayetullahê Giranqedr Wehîd Xorasanî, yek ji merce’ên teqlîdî yên cîhana Şîe, ragihand ku bi kerem û rehmeta bêdawî ya Xwedayê Mezin, bala Pêşwext a Ehl-ul-Beyt ê (s.x) û bereketa duakirin û tewessulên gel, Ayetullah Wehîd Xorasanî piştî kontrolên pizîşkî ji nexweşxaneyê hate derxistin û vegeriya mala xwe.
Naveroka daxuyaniya Nivîsgeha Ayetullahê Mezin Wehîd Xorasanî wiha ye:
Bi navê Xwedayê Dilovan û Dilovîn
“Xwedaya min, silavê bide Fatime û bavê wê, hevjînê wê û zarokên wê, û wê razê ku di wê de hatî spartin, bi qasî her tiştê ku zanîna te dorê lê girtiye.”
Li pey razandina Ayetullah Vehîd Xorasanî (muda zilahu-alî) li nexweşxaneyê, hejmareke mezin ji bawermend û evîndarên wî yên li navxwe û derveyî welat, bi duakirin û li darxistina merasîmên tewessulê – bi taybetî nêzîkîbûna bi dergehê Hezretî Sîdîqeya Kubra Fatime Zehra (silav lêbin) re di van rojên girêdayî de – şifaya wî ji xwedayê mezin xwestin.
Bi kerem û rehmeta bêdawî ya Xwedayê Mezin, bi lutf û keremên Pêşwextên Ehlebeytê (s.x) û bereketa van duakirin û tewessulan, navbirî piştî lêkolîn û kontrolên pizîşkî ji nexweşxaneyê hate derxistin û vegeriya mala xwe.
Em spasiya kûr a xwe ji gişt bawermend, evîndar û muqelidên navbirî, kesayetiyên welat û hemû kesên mezin re ku bi dua û tewessul, pêwendiya telefonî, şandina peyaman an jî nîşandana daxwaza serdanê, evîn û girêdaniya xwe nîşan dan û pirsiyarî kirin, radigihînin.
Ji dergehê Xwedayê Mezin, di bin siya baldarbûnên Hezretî Welî-Asr (ecel-allah teala ferceh-el-şerîf) de, ji bo hemûyan silametî, afiyet û encameke baş, û ji bo hemû nexweşan jî şifaya lezgîn û bêkêmasî dixwazin.
Herwiha em spasdariya xwe ya ji dil pêşkêşî xebatên pizîşk, hemşîre û endamên din ên tîma tenduristiyê û personelên nexweşxaneyê dikin û ji Xwedayê Kerîm ji bo van ezîzan xelatên mezin, silametî, serfirazî û serketinên berdewam daxwaz dikin.
Em careke din ji gişt bawermendan daxwaz dikin ku navbirî ji duayên xwe yên qenc bêpar nehêlin û berdewamiya silametî û afiyeta wî ji dergehê Xwedayê Mezin bixwazin.
18ê Mijdara 2026an
…
Dawiya nûçeyê
Etîket:
Ayetullah Wehîd Xorasanî
Mercîyê teqlîd ê Şiayan
Nexweşxane
Nivîsgeha Ayetullah Wehîd Xorasanî
Îran
Your Comment