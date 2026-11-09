Li gorî nûçeya Ajansa Navneteweyî ya Ehl-ul-Beyt ê (s.x) – ABNA – Di demekê de ku nakokiyên di navbera Partiya Demokrat a Kurdistanê (PDK) û Yekîtiya Niştimanî ya Kurdistanê (YNK) de zêde dibin, îhtîmala vegera Herêma Kurdistanê bo rewşa du îdareyan heye. Ji aliyekî din ve, li Sûriyê jî pozîsyona Hêzên Sûriya Demokratîk (QSD) di encama peymana bi hikûmeta veguhêz a Şamê re lawaz bûye. Li Tirkiyeyê jî pêvajoya bêçekbûna PKK'ê berdewam dike.
Di heman demê de, bêdengiya Waşîngtonê û daxuyaniyên hin berpirsên berê yên Amerîkî û kesayetiyên siyasî yên Kurd nîşan didin ku pêşîniyên Amerîkayê li hember Kurdan diguherin.
Rexneyên Victoria Taylor, cîgirê berê yê alîkarê wezîrê derve yê Amerîkayê ji bo karûbarên Iraqê, li ser bêeleqetiya hikûmeta Trump ji bo navbeynkarîkirina nakokiyên navxweyî yên Herêma Kurdistanê, herwiha êrîşên devkî yên Ferhad Şamî li dijî Tom Barrack, nûnerê taybet ê Amerîkayê ji bo Sûriye û Iraqê, ji nîşaneyên herî girîng ên zêdebûna nerazîbûna beşek ji aliyên siyasî yên Kurd in.
Kêmkirina rola navbeynkarî ya Amerîkayê di nakokiyên PDK û YNK de
Victoria Taylor di van rojên dawî de, bi îşaretkirina têkçûna danûstandinên avakirina hikûmeta Herêma Kurdistanê piştî hilbijartinên Cotmeha 2024'an û biryara YNK'ê ji bo derketina ji hikûmeta herêmî, tekez kir ku yek ji faktorên sereke yên astengkirina qutbûna tevahî ya têkiliyên di navbera PDK û YNK'ê de di salên borî de, destwerdan û zextên dîplomatîk ên Amerîkayê bûne.
Wê got ku di dema hema hema hemû hevdîtinên xwe de, her du alî bi tundî ji hev dinêrin û ji hev gilî dikin. Bi gotineke hêsan, rêberên PDK û YNK'ê baweriya wan bi hev tune ye.
Taylor bi berawirdkirina siyaseta hikûmetên berê yên Amerîkayê û hikûmeta Donald Trump nivîsand ku hikûmeta niha ji bo lîstina rola navbeynkar di navbera her du partiyan de eleqeya wê gelek kêmtir e.
Li gorî gotina wê, hikûmetên berê yên Amerîkayê qebûl dikirin ku ji bo çareserkirina nakokiyên navxweyî yên Herêma Kurdistanê, heta di mijarên herî hûrgilî yên siyasî û îdarî de destwerdanê bikin û heke pêwîst be, zextê li ser rêberên her du partiyan bikin da ku bigihîjin lihevkirinekê.
Wê herwiha bîr xist ku Waşîngtonê di gihîştina lihevkirinê ji bo lidarxistina hilbijartinên parlamentoya Herêma Kurdistanê di Cotmeha 2024'an de roleke girîng lîst.
Cîgira berê ya alîkarê wezîrê derve yê Amerîkayê ji bo karûbarên Iraqê, di heman demê de tekez kir ku têgihîştina helwesta hikûmeta Trump a ku çima divê Amerîka destwerdana nakokiyên navxweyî yên partiyên Kurd bike, ne zehmet e; lê ev helwest di dawiyê de dê bibe sedema lawazbûna yek ji hevkarên herî girîng ên Waşîngtonê li Iraqê.
Taylor di dawiyê de tekez kir ku rewşa heyî li dijî berjewendiyên Kurdan, Herêma Kurdistanê û berjewendiyên Amerîkayê ye.
Ev daxuyanî di demekê de tên ku YNK, bi serokatiya Bafel Talebanî, piştî têkçûna danûstandinan bi PDK'ê re, derketina xwe ji hikûmeta Herêma Kurdistanê ragihandiye û îhtîmala avakirina avahiyên hikûmetî yên paralel li Silêmaniyê jî derxistiye holê.
Bi vî awayî, nakokiya ku piştî hilbijartinên Cotmeha 2024'an li ser dabeşkirina desthilatdariyê û avakirina kabîneya nû dest pê kiribû, niha bûye gefek ji bo yekitiya siyasî û sazûmanî ya Herêma Kurdistanê.
Kêmbûna rola navbeynkarî ya Amerîkayê dikare rê bide PDK û YNK'ê ku bêyî zextên derve, nakokiyên xwe li gorî hevsengiya hêza partî û herêmî bi rê ve bibin. Ev yek jî metirsiya vegera Herêma Kurdistanê bo rewşa du îdareyên cuda zêde dike.
Kêmbûna eleqeya Ewropa û Amerîkayê ji nakokiyên Kurdistanê
Winthrop Rodgers, lêkolînerê Enstîtuya Chatham House ya Londonê, di analîzeke xwe ya derbarê nakokiyên her du partiyên Kurd ên Iraqê de tekez kiriye ku hevkarên kevnar ên Herêma Kurdistanê li Amerîka û Ewropayê ji bêkarî û bêbandoriya avahiya siyasî ya vê herêmê westiyane û êdî naxwazin di nakokiyên navxweyî de rola dadwer û navbeynkar bilîzin.
Li gorî vê lêkolînerê, kêmbûna destwerdana Rojava dikare rê li ber zêdebûna نفوذ û bandora hêzên herêmî, bi taybetî Tirkiyeyê, veke û destkeftiyên çend dehsalan ên xweseriya Kurdan bike hedefa gefan.
Kamal Çomanî, analîstê siyasî yê Kurd jî di bersiva krîza dawî de tekez kiriye ku vegera rewşa du îdareyan yek ji encamên gengaz ên berdewamiya nakokiyên her du partiyan e.
Li gorî wî, pirsgirêka Herêma Kurdistanê tenê nakokî li ser parvekirina wezaret û postên hikûmetê nîne; her du partî hêj hêzên leşkerî, ewlehiyê û avahiyên desthilatdariya xwe yên serbixwe diparêzin û naxwazin wan bersivdarî saziyên giştî û yekgirtî yên herêmê bikin.
Ev nêrîn nîşan dide ku herçiqas kêmbûna rola Amerîkayê dikare krîzê girantir bike, lê divê kokên bingehîn ên vê krîzê di avahiya siyasî û partî ya Herêma Kurdistanê de jî bên lêgerîn.
Guhertina siyaseta Amerîkayê li Sûriyê
Li Sûriyê jî nîşaneyên guhertina helwesta Amerîkayê li hember Kurdan zelaltir xuya dibin.
Hikûmeta Donald Trump, berevajî siyaseta hikûmetên berê yên Amerîkayê ku hevkariya leşkerî bi Hêzên Sûriya Demokratîk re kiribûn yek ji bingehên sereke yên şerê li dijî DAÎŞ'ê, niha piştgirî dide yekxistina van hêzan di nava avahiya leşkerî û ewlehiyê ya hikûmeta veguhêz a Sûriyê de.
Ev helwest di pratîkê de tê wateya devjêberdana avahiya leşkerî ya serbixwe ya Kurdan û veguhastina hêdî hêdî ya desthilatên ewlehiyê bo hikûmeta navendî ya Şamê.
Ev pêşketin paşeroja Rêveberiya Xweser û asta desthilatên wê yên siyasî û îdarî li herêmên Kurdnişînê bi gelek pirsan re rûbirû dike.
Tom Barrack, nûnerê taybet ê hikûmeta Trump ji bo Sûriye û Iraqê û balyozê Amerîkayê li Tirkiyeyê, di pêşxistina siyaseta yekxistinê û piştgirîkirina avahiya navendî ya dewleta Sûriyê de roleke girîng dilîze.
Helwestên Barrack li ser pêwîstiya avakirina dewleteke navendî ya bihêz li Şamê û nerazîbûna wî ji modelên federalî û desentralîzasyona berfireh, fikarên beşek ji aliyên siyasî yên Kurd zêde kiriye. Ji ber ku ev helwest dikare bibe sedema beşdariya sînorkirî ya Kurdan di avahiya siyasî ya Sûriyê de, bêyî ku desthilatên serbixwe yên Rêveberiya Xweser biparêze.
Rexneyên tund li dijî siyaseta Tom Barrack
Tundtirîn rexneyên dawî li ser vê siyasetê ji aliyê Ferhad Şamî, yek ji kesayetiyên berê yên Navenda Ragihandinê ya Hêzên Sûriya Demokratîk, hatine kirin.
Ferhad Şamî di peyameke xwe de li ser tora civakî ya X, Tom Barrack bi dîplomasiya li ser bingeha gefxwarin, zext, danûstandinên veşartî û ferzkirina daxwazan bi rêya tirsandinê tawanbar kir.
Wî heta Barrack berpirsiyarê avakirina wan siyasetan zanî ku, li gorî gotina wî, bûne sedema kuştina Kurdan, Elewiyan û Dûzîyan.
Ferhad Şamî di peyama xwe de dîplomasiya Barrack bi rêbazên mafyayê re berawird kir û bang li Sûriyan kir ku li hember نفوذ û siyasetên wî helwestê bigirin.
Lê divê were destnîşankirin ku îdiayên Şamî yên derbarê berpirsiyariya rasterast a Tom Barrack di kuştinan de bi awayekî serbixwe nehatine îsbatkirin û ev daxuyanî nayê hesibandin wekî helwesta fermî ya fermandariya niha ya Hêzên Sûriya Demokratîk.
Tevî vê yekê, tundiya van rexneyan nîşaneya zêdebûna fikarên beşek ji tevgera siyasî ya Kurd li Sûriyê ye derbarê encamên siyaseta hikûmeta Trump.
Pêwîstiya destnîşankirina mafên Kurdan di destûra Sûriyê de
Fawza Yûsif, yek ji kesayetiyên navdar ên Partiya Yekîtiya Demokratîk a Sûriyê (PYD), jî di bersiva daxuyaniyên aborî yên Tom Barrack derbarê paşeroja Sûriyê de, ev helwest wekî peyameke siyasî ji bo hikûmeta veguhêz a Şamê nirxandiye.
Li gorî Fawza Yûsif, Amerîka amûrên aborî û sozên veberhênanê bi kar tîne da ku hikûmeta Sûriyê neçar bike ku bendewarî û daxwazên wê qebûl bike.
Lê çareseriya mayînde ya krîza Sûriyê divê di amadekirina destûrekê ya demokratîk, avakirina avahiyeke siyasî ya hemû aliyên civakê dihewîne û nasîna mafên hemû pêkhateyên Sûriyê, di nav de Kurdan, de were dîtin.
Di heman demê de, beşek ji analîstên Amerîkî jî rexne li siyaseta navendî ya Tom Barrack digirin. Di analîzên ku di navendên lêkolînê yên Rojavayî de hatine weşandin, ev fikar hatiye bilêvkirin ku yekxistina Hêzên Sûriya Demokratîk bêyî bidestxistina garantiyên siyasî û hiqûqî yên zelal, dikare bibe sedema hilweşandina kapasîteya serbixwe ya Kurdan û komkirina dîsa ya desthilatdariyê li Şamê.
Ji vê nêrînê ve, pirsgirêka sereke ne dijberiya Amerîkayê ya beşdariya Kurdan di hikûmeta paşeroja Sûriyê de ye, lê dijberiya wê ya parastina avahiyên serbixwe yên siyasî, leşkerî û îdarî yên Kurdan e.
Hikûmeta Trump dibe ku bi beşdariya kesayetiyên wekî Mazlûm Ebdî, fermandarê berê yê Hêzên Kurd ên Sûriyê, û Îlham Ehmed, berpirsê têkiliyên derve yên Rêveberiya Xweser, di avahiya hikûmeta Sûriyê de û nasîna hin mafên çandî û zimanî yên Kurdan razî be. Lê ev piştgirî ne wateya qebûlkirina domandina xweseriya siyasî an parastina Hêzên Sûriya Demokratîk wekî avahiyeke serbixwe ye.
Bi gotineke din, Washington dikare beşdariya Kurdan di hikûmeta navendî de qebûl bike, lê bi domandina navendeke hêza siyasî û leşkerî ya serbixwe li bakur û rojhilatê Sûriyê razî nebe.
Pêvajoya bêçekbûna PKK'ê li Tirkiyeyê
Pêşketinên Tirkiyeyê û pêvajoya bêçekbûna PKK'ê jî tevliheviya rewşa herêmî ya Kurdan zêde kiriye.
Besê Hozat, yek ji rêberên payebilind ên tevgera Kurdî, di van rojên dawî de rexne li rawestandina pêvajoya aştiyê bi hikûmeta Tirkiyeyê re girtiye.
Wê gotiye ku aliyê Kurd gavên girîng ji bo pêşxistina vê pêvajoyê avêtine, lê Enqere ji bo reformên siyasî, hiqûqî û demokratîk gavên hevtayî neavêtine.
Li gorî Besê Hozat, domandina pêvajoya aştiyê bêyî çareserkirina daxwazên siyasî yên Kurdan û amadekirina şertên çalakiyên demokratîk ne mimkun e.
Herçiqas danûstandinên aştiyê û pêvajoya bêçekbûna PKK'ê rasterast di bin rêveberiya hikûmeta Trump de nînin, lê lawazbûna avahiyên leşkerî yên Kurd li Sûriyê û paşvekişîna ji kapasîteyên leşkerî yên serbixwe li Iraq û Sûriyê dikare bandorê li ser hevsengiya herêmî û hêza danûstandinê ya tevgera Kurdî li Tirkiyeyê jî bike.
Di van şertan de, Kurdan li sê welatên Iraq, Sûriye û Tirkiyeyê re pêvajoyên ku bi awayên cuda kapasîteya wan a rêxistinî ya siyasî û leşkerî sînordar dikin, rûbirû ne. Ev di demekê de ye ku tu mekanîzmayeke bihêza herêmî tune ye ku maf û destkeftiyên wan misoger bike.
Nerazîbûna navxweyî li Amerîkayê ji siyaseta Trump
Tevî van pêşketinan, di hundirê Amerîkayê de jî li ser siyaseta hikûmeta Trump li hember Kurdan cudahiyên nêrînê hene.
Tim Kaine û Mark Warner, her du senatorên Demokrat, di helwestên xwe de daxwaz kirine ku têkiliyên Washingtonê bi Kurdan re bên parastin û rola wan di şerê li dijî DAÎŞ'ê de bêtir were nirxandin.
Herwiha Wezareta Derve ya Amerîkayê di bersiva krîza siyasî ya Herêma Kurdistanê de, di 7ê Mijdarê de ragihand ku Waşîngton piştgirî dide «Herêma Kurdistanê ya bihêz û berxwedêr» û bang li aliyên siyasî kir ku ji bo xurtkirina saziyên herêmê bi hev re bixebitin.
Lê ev helwesta giştî ji amadebûna Amerîkayê ya navbeynkarîkirina rasterast di navbera PDK û YNK'ê de an jî pêşkêşkirina garantiyên ewlehî û siyasî ji bo parastina avahiya xweser li Sûriyê cuda ye.
Bi rastî, di helwestên fermî yên Washingtonê de piştgirî ji bo îstiqrar û hevkarîkirin bi Kurdan re di çarçoveya avahiyên heyî yên Iraq û Sûriyê de tê dîtin, ne pabendiyeke zelal ji bo parastina serbixwebûna wan a siyasî û îdarî.
Encama giştî: Guhertina siyaseta Amerîkayê û metirsiya paşeroja Kurdan
Koma van pêşketinan nîşan dide ku hikûmeta Donald Trump di binavkirina nû ya têkiliyên Amerîkayê bi Kurdan re de ye.
Di vê modela nû de, parastina têkiliyên bi rêberên Kurd re û bikaranîna kapasîteyên wan di şerê li dijî DAÎŞ'ê û dabînkirina îstiqrara herêmî de hîn jî girîng e. Lê xuya ye ku parastina xweseriya siyasî û leşkerî ya Kurdan êdî wekî pêşîniyeke serbixwe di siyaseta derve ya Washingtonê de nayê hesibandin.
Hikûmeta Amerîkayê li şûna piştgirîkirina avahiyên nenavendî û belavkirina desthilatdariyê, zêdetir li pey lihevkirinê bi hikûmetên navendî û xurtkirina rêkeftinên ewlehiyê yên li gorî berjewendiyên xwe ye. Ev helwest bi daxwazên aliyên siyasî yên Kurd ên ji bo parastina desthilatên siyasî, ewlehî û îdarî li herêmên ku lê dijîn nakok e.
Li ser vê bingehê, herçiqas nikare were gotin ku Washingtonê bi awayekî fermî siyaseta lawazkirina Kurdan ragihandiye an dixwaze wan ji hesabên siyasî yên herêmê derxe, lê delîl û nîşane nîşan didin ku hikûmeta Trump eleqeya wê ya zêde tune ye ku ji bo parastin û xurtkirina xweseriya Kurdan buhayê siyasî bide.
Ev cudahî di şertên heyî de girîngtir dibe; ji ber ku nakokiyên navxweyî yên Herêma Kurdistanê zêde dibin, avahiya leşkerî ya serbixwe ya Hêzên Sûriya Demokratîk ber bi yekxistinê ve diçe û pêvajoya aştiyê li Tirkiyeyê jî bi astengiyên giran re rûbirû ye.
Di van şertan de, metirsiya herî mezin ji bo Kurdan tenê guhertina siyaseta Amerîkayê nîne, lê hevgirtina vê guhertinê ye bi tunebûna yekîtiya siyasî û stratejîk di navbera aliyên Kurd de.
Heke PDK û YNK nikaribin nakokiyên xwe çareser bikin, heke aliyên siyasî yên Kurd li Sûriyê nikaribin li ser peymaneke mayînde ji bo parastina maf û desthilatên xwe di avahiya paşeroja Sûriyê de bigihîjin lihevkirinê û heke pêvajoya aştiyê ya Tirkiyeyê bêyî garantiyên siyasî û hiqûqî yên hevbeş berdewam bike, kêmbûna piştgiriya pratîkî ya Amerîkayê dikare encamên kûrtir li ser rewşa Kurdan li Rojhilata Navîn çêbike.
……….
Dawîya Raporê/
#ABD #Amerîka #Kurdistan #HerêmaKurdistanê #Rojava #Sûriye #Îraq #Tirkiye #Kurdan #XweseriyaKurdî #SiyasetaAmerîkayê #Trump #DonaldTrump #PDK #YNK #SDG #PKK #YekîtiyaKurdî #RolaAmerîkayê #RojhilataNavîn
Your Comment