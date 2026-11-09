Li gorî nûçeya Ajansa Navneteweyî ya Ehl-ul-Beyt ê (s.x) – ABNA – Li gorî rapora KurdPressê, qada gazê ya Kurmorê li navçeya Çemçemalê, şeva Yekşemê 8/11/2026 bû armanca êrîşekê.
Çavkaniyek agahdar di hevpeyvînê de bi medyaya "Rudaw" re ragihand ku cihê barkirina vê qadê bû armanca êrîşê û piştî vê bûyerê, hilberîna gazê li Kurmorê hate rawestandin.
Di vê çarçoveyê de, Omed Ehmed, berdevkê Wezareta Elektrîkê ya Hikûmeta Herêma Kurdistanê, ragihand ku rawestandina hinardekirina gazê piştî êrîş li vê qadê, dê bibe sedema kêmbûna berbiçav a hilberîna elektrîkê di tora giştî de; bi awayekî ku rêjeya hilberîna elektrîkê dê di navbera 2500 û 2800 megawatan de kêm bibe.
Li gorî ragihandina Wezareta Elektrîkê, ji bo pêşîgirtina li tarîbûna temam û kêmkirina encamên vê rewşê, santralên hîdroelektrîkê û santralên sotemeniyê dê bikevin nav xebatê da ku elektrîka pêwîst ji bo nexweşxaneyan û stasyonên avê were peyda kirin.
Ev wezaretê her wiha ragihandiye ku vegerandina şert û mercên elektrîkê bo rewşa asayî bi ji nû ve destpêkirina hinardekirina gazê ji qada Kurmorê ve girêdayî ye û tê pêşbînîkirin ku ji nîvroja sibê ve, pêvajoya asayîkirina dabînkirina elektrîkê bi awayekî berebere û qonax bi qonax dest pê bike.
………….
Dawîya Nûçeyî/
Etîket:
- Qada gazê ya Kurmorê
- Çemçemal
- Êrîş
- Rawestandina hilberîna gazê
- Wezareta Elektrîkê ya Herêma Kurdistanê
- Kêmbûna hilberîna elektrîkê
- 2500–2800 megawat
- Santralên hîdroelektrîkê
- Santralên sotemeniyê
- Nexweşxane
- Stasyonên avê
- Hinardekirina gazê
- Asayîkirina dabînkirina elektrîkê
- Herêma Kurdistanê
Your Comment