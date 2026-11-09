Ajansa Navneteweyî ya Ehl-ul-Beyt ê (s.x) – ABNA – Donald Trump, Serokomarê Amerîkayê, li ser torên civakî nivîsand: “Oma kes bi rastî bawer dike ku ev ‘hilbijartin’ rastgo bû? Çawa dibe ku anket û rapirsî evqasî xelet bin???”
Hin ji «valakirinên» dengdana pêşwext ewqas mezin bûn ku serkeftin ne mumkun bû, ferq nake çend kesan diçûn deng bide.
Hemû tişt bi amûran ve girêdayî ye, ku ji dengdêr gelekî girîngtir in!
Dawiya nûçeyê
Etîket:
Hilbijartinên Amerîkayê
Donald Trump
Sextekarî di hilbijartinan de
Your Comment