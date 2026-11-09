Li gorî nûçeya Ajansa Navneteweyî ya Ehl-ul-Beyt ê (s.x) – ABNA – Fatimiye: Civakek ku rastiyê dizanibû, lê mesrefa parastina wê qebûl nedikir
Bûyera Fatimiyeyê yek ji bûyerên herî girîng ên dîroka Îslamê ye ku gelek ders û îbretên girîng ji bo civaka îslamî di xwe de dihewîne. Hucetulîslam Hamid Kaşanî di rêzepaxavtinên xwe yên rojên Fatimiyeyê de, bi vekolîna aliyên dîrokî û civakî yên vê bûyerê, bersiva pirsê dide ka çima gelê Medîneyê, tevî ku ji cih û qedrê Hazretê Fatime Zehra (S) agahdar bû, li hemberî zordariyê li dijî wê bêdeng ma û pêşî li wê negirt.
Yek ji mijarên sereke yên vê vekolînê cudahiya di navbera zanîna rastiyê û berpirsiyariya parastina wê de ye. Kaşanî diyar dike ku pirsgirêka civakê her dem ji nezaniyê nayê; carinan mirov rastiyê dizane, lê ji ber tirs, berjewendiyên kesane, hewa û hewesa nefsê an jî tirs ji windakirina berjewendiyan, amade nabe li gorî zanîna xwe tevbigere.
Di gotarê de gelek xalên girîng hatine vekolîn:
- Zanîna rastiyê bi tenê bes nîne: Civak dikare rast û nerast nas bike, lê heke ji bo parastina rastiyê amade nebe mesrefê bide, dibe ku li hemberî zordariyê bêdeng bimîne.
- Hewa û hewesa nefsê wek asteng: Hêrs, şehwet, çavtêrî û berjewendiyên madî dikarin mirov ji rêya aqil û exlaqê dûr bixin, tevî ku ew dizane karekî xelet dike.
- Nasandina qencî û xerabiyê di civakê de: Ji bo reforma civakê tenê zanîna hukmên şerîetê bes nîne; divê qencî di hişê civakê de wek karekî baş û xerabî wek tevgereke nebaş were nasîn.
- Mesrefa parastina heq: Carinan mirov di navbera berjewendiya xwe û parastina rastiyê de hesab dike. Dema parastina heq bibe sedema windakirina berjewendiyan, hin kes ji berpirsiyariya xwe vedikişin.
- Girîngiya nimûneyên navîn: Ji bo ku civak li hemberî nerastiyê bisekine, tenê hebûna kesayetên mezin û pêşeng bes nîne. Divê di her asta civakê de kesên wêrek hebin ku yên din jî teşwîqî berxwedanê bikin.
- Berpirsiyariya her kesî: Her kes divê li gorî şiyan û qada bandora xwe di malbatê, nav hevalan, cihê kar û civakê de li hemberî nerastiyê bisekine.
Kaşanî di vê çarçoveyê de dibêje ku gelê Medîneyê ji cihê Hazretê Fatime Zehra (S) agahdar bû. Pêxemberê Ekrem (S) di dirêjahiya 23 salên pêxembertiya xwe de gelek caran cihê taybet ê wê ji bo gel ronî kiribû. Ji ber vê yekê, bûyera Fatimiyeyê bi tenê bi nezaniya gel nayê ravekirin; pirsgirêka sereke ew bû ku zanîna wan bi berpirsiyariya tevgerê re negihiştibû.
Di gotarê de bûyerên dîrokî yên din jî wek mînak tên pêşkêşkirin. Di Kerbelayê de, hin kes dizanîn ku gotin û tevgerên Ubeydullah bin Ziyad li dijî Îmam Huseyn (S) nerast in, lê ji ber tirsê encamên îtirazê bêdeng diman. Di nav wan de, Abdillah bin Efîf rabû û bersiva gotinên wî da. Ev mînak nîşan dide ku carinan yek kesê wêrek dikare atmosfera civakê biguherîne û kesên din jî ji bêdengiyê derxe.
Her wiha, nivîskar balê dikişîne ser girîngiya hebûna kesayetên wek Emmar, Cefer û Hucr bin Edî ku di rewşên cuda de dikarin roleke pêşeng bilîzin. Dema civakê kesên wisa tune bin, rastî dikare di nav civakê de xerîb bimîne û kesên din jî hêdî hêdî ji meydanê vekişin.
Parastina rastiyê berpirsiyariya hemû kesan e
Di beşa dawî ya gotarê de, Kaşanî tekez dike ku parastina rastiyê ne tenê berpirsiyariya kesayetên mezin û pêşeng e. Her kes divê di çarçoveya şiyan û berpirsiyariya xwe de roleke çalak bilîze. Mirov dikare di malbata xwe de li hemberî tevgereke nerast bisekine, di nav hevalên xwe de rastiyê biparêze an jî di cihê xwe yê civakî de bibe nimûneyek ji bo yên din.
Li gorî vê vekolînê, yek ji peyamên herî girîng ên Fatimiyeyê ew e ku mirov divê bi zanîna rastiyê qenaet neke. Nasîna heq destpêka berpirsiyariyê ye, ne cîgirê kirina wê. Civakek ku rastiyê dizane, lê ji bo parastina wê amade nîne mesrefê bide, dikare heta li hemberî mezintirîn zordariyan jî bêdeng bimîne.
Kaşanî di dawiyê de bi bîranîna musîbetên Hazretê Fatime Zehra (S) û gotinên Emîralmûminîn (S) balê dikişîne ser vê yekê ku bûyera Fatimiyeyê ne tenê bûyereke dîrokî ye, lê ders û peyamên wê ji bo hemû nifşan hîn jî girîng in. Ew bûyer bîranîna berpirsiyariya giştî ya mirovahiyê li hemberî rastiyê ye.
Peyama sereke ya gotarê: Rastiyê nas bikin, lê li wê nesekinin; ji bo parastina wê wêrek bin û her kes di qada berpirsiyariya xwe de gavê bavêje.
……………
Dawiya Peyamî/
Etîket:
- Medîneya Munewere
- Hazretê Fatime Zehra (s)
- Hucetulîslam Hamid Kaşanî
- Derbasbûna Pêxemberê Ekrem (s.x.a)
- Qurana Pîroz
- Pêxemberê Ekrem (s.x.a)
- Aşûra
- Kûfe
- Muawiye bin Ebû Sufyan
- Hucr bin Edî
Emîralmûminîn (s)
Your Comment