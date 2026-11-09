Li gorî nûçeya Ajansa Navneteweyî ya Ehl-ul-Beyt ê (s.x) – ABNA – Şerê mayînên deryayî li Tengava Hurmuzê bazirganiya Kendava Farisê dixe bin zextê
Piştî zêdebûna êrîşên deryayî û fikarên derbarê mayînên deryayî li Tengava Hurmuzê, lêçûnên veguhastinê û bîmeya keştiyan bi awayekî girîng bilind bûne. Li gorî raporê, lêçûnên veguhastina deryayî piştî krîza Tengava Hurmuzê şeş qat zêde bûne û gihîştine zêdetirî sedî 30ê nirxa her bermîla neftê.
Di heman demê de, êrîşên li ser keştiyan, şewitîn û binavbûna hin keştiyan, her wiha windakirina jiyana gemîvanan, metirsiyên ewlehiyê li rêyên girîng ên deryayî zêde kirine. Li gorî Îranê, hin ji van bûyeran ji ber lêketina keştiyan bi mayînên deryayî yên Tengava Hurmuzê pêk hatine.
Zêdebûna lêçûn û kêmbûna derbasbûna keştiyan
Raporê destnîşan dike ku di hefteya yekem a meha Mijdarê de 11 êrîşên deryayî pêk hatine û sê keştî binav bûne. Her wiha, lêçûnên veguhastinê û bîmeya xetereya derbasbûnê ji ber metirsiyên ewlehiyê zêde bûne.
Li gorî daneyên ku di raporê de hatine nîşandan, navîna derbasbûna keştiyan a xuya li Tengava Hurmuzê ji 85 keştiyan rojane ber bi 9 keştiyan rojane ve kêm bûye.
Xetereyên aborî ji bo welatên Kendavê
Pisporên aborî dibêjin ku ev rewş tenê bandorê li veguhastina tiştan nake, lê her wiha zincîreyên dabînkirinê, bazirganiya enerjiyê, bîmeya keştiyan û bihayên sotemeniyê jî dixe bin zextê.
Raporê her wiha behsa hewldanên hin welatên Kendava Farisê dike ji bo kêmkirina tengezariyê bi Îranê re û dîtina rêyên alternatîf ji bo veguhastina enerjiyê.
Di aliyê din de, li gorî analîzên pisporên ku di raporê de hatine vegotin, zêdebûna xetereyên deryayî û lêçûnên şer dikare bandoreke berfireh li aboriya welatên Kendavê, bazarên enerjiyê û xerîdarên mezin ên li Ewropa û Amerîkayê bike.
Your Comment